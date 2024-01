ORGANIZOVALA OTMICU SINA, A DANAS BI DA MU SA 47 GLUMI MAJKU: Slavna pevačica želi sada da ISKUPI GREHE iz prošlosti (FOTO)

Sin slavne pevačice Šer, Elajdža Blu Olman, pre nekoliko meseci napravio je haos u javnosti nakon što su on i njegova supruga izneli niz ozbiljnih optužbi na račun slavne majke.

Za traume iz prošlosti saznalo se nakon incidenta u hotelu nakon što je pokušao da se pomiri sa bivšom ženom. Njega je tada navodno kidnapovalo obezbeđenje pevačice.

Marijelanđela King je iznela ovu šok tvrdnju na sudu, tokom brakorazvodne parnice sa Elajdžom Bluom Almanom (47), pevačicinim otetim sinom za kojeg tvrdi da i dalje ne zna gde se nalazi.

Elajdža, mlađi sin pevačice Šer kojeg je dobila u braku sa drugim suprugom, pokojnim Gregom Almanom, godinama vodi bitku sa narkoticima. Šer, zabrinuta za njegovo zdravstveno stanje, svojevremeno je unajmila obezbeđenje da stoji ispred hotela u kojem je živeo, "kako bi pazilo šta radi i gde ide".

Marijelanđela je sada ispričala da je krajem 2022. godine radila na pomirenju sa suprugom, kada su u hotelsku sobu u Njujorku "uletela četvorica muškaraca i otela Elajdžu".

"Jedan od njih mi je rekao da ih je unajmila Elajdžina majka".

Četiri dana nakon ovog incidenta Kingova je dala izjavu "da ne zna gde se nalazi njen suprug. Razumem da se porodica trudi da mu pomogne, nalazi se u nekoj ustanovi, ali nisu mi rekli gde. Samo želim ono što je najbolje za mog supruga".

Šer se nikada ovim povodom nije oglašavala, ali mediji prenose da se na potez "kidnapovanja" sina odlučila nakon što je pronađen bez svesti ispred hotela. Radnici hotela su izjavili da su svakodnevno javljali Šer kada bi zatekli Elajdžu da "luta oko hotela" ili "ostane bez svesti".

Elajdža se trenutno nalazi na rehabilitaciji, a jednom prilikom je otkrio da je počeo da konzumira narkotike kada je imao 11 godina. Nakon incidenta u hotelu, isplivao je i intervju u kojem upravo Elajdža optužuje slavnu majku da ga je zanemarivala.

"Mislim da je bitka kroz koju sam prošao u poslednjih nekoliko godina u Nemačkoj bila velika stvar za moju porodicu koja je morala to da prihvati i da se nosi sa time", rekao je sin slavne Šer.

Taj intervju datira iz 2014. a Elajdža danas ima 47 godina. Pričao je kako se tada borio sa Lajmskom bolešću i da je to moglo da ga košta života.

"Mojoj majci je bilo vrlo teško da to prihvati. Siguran sam da je vrlo neprijatno i teško podneti kada se neko razboli i možeš da ga izgubiš. Ali rekao bih da ipak morate da se izborite sa time i budite uz tu osobu na svakom koraku njene borbe", poručio je.

Na pitanje da li mu je majka tada pružala emotivnu podršku, odgovorio je: "To nije jedna od njenih jačih strana", pa je nastavio: "Dugo smo imali takvu dinamiku, pa bi se moglo očekivati tako nešto. Međutim, tone znači da mi uopšte nije bila podrška, što jeste. Ali u toj ljutoj hladnoći u kojoj stvarno ne znaš hoćeš li se sutra probuditi i biti živ ili ne, treba ti podrška svih. Potrebne su vam velike količine. Apsolutno ti treba bezuslovna roditeljska ljubav u tim mračnim satima".

Elajdža je poručio da je njegova majka dugo ignorisala da je on bio bolestan. "Dugi niz godina smatralo se da je to imaginarno – jer je to jednostavno bilo lakše", rekao je.

Šer demantovala navode i traži prisilno starateljstvo

Šer je demantovala navode svog sina, a sada je zatražila i prisilno starateljstvo nad njim. Prema dokumentima podnetim u Višem sudu u Los Anđelesu do kojih je došao People, pevačica i glumica (77) traži da bude jedini "čuvar" imanja svog sina, tvrdeći da on "u suštini nije u stanju da upravlja svojim finansijskim sredstvima".

U dokumentu se navodi da iako Elajdža treba da dobije imovinu od fonda pre kraja godine, konzervator je "hitno potreban... da zaštiti njegovu imovinu od gubitka ili trošenja" jer on "trenutno nije u mogućnosti da upravlja svojom imovinom zbog teških problema sa mentalnim zdravljem i zloupotrebom supstanci." U dokumentu se takođe navodi da njegova otuđena supruga Marijanđela King nije sposobna da bude njegov konzervator jer je "njihov buran odnos obeležen ciklusom zavisnosti od droga i kriza mentalnog zdravlja".

U podnesku se nastavlja: "Elajdža ima pravo na redovnu distribuciju od Fonda, ali imajući u vidu njegove stalne probleme sa mentalnim zdravljem i zloupotrebom supstanci, Šer je zabrinuta da će sva sredstva koja su dodeljena Elajdži odmah biti potrošena na lekove, ostavljajući ga bez imovine da obezbedi sebi život i što može dovesti njegov život u opasnost".

U podnesku se zaključuje da je Šer navodno "neumorno radila na tome da dovede Elajdžu na lečenje i da mu pruži pomoć koja mu je potrebna".

"(Šer) neizmerno voli Elajdžu i uvek je delovala imajući na umu njegove najbolje interese", navodi se u podnesku, dodajući da ona "nije mogla da razgovara o njegovim željama u vezi sa imenovanjem privremenog konzervatora" zbog njegovih "trenutnih mentalnih i fizičkih zdravstvenih problema."

(Kurir.rs/Wanted/T.B.)

