KOJE SU NAJGLEDANIJE SERIJE NA NETFLIKSU I HBO U 2023? Objavljeni podaci o gledanosti, koje su mnoge iznenadili: GDE SU FAVORITI

Svake godine velike produkcije iznedruju mnoštvo serija i filmova, koje su dostupne na stiming platformama. Kraj godine je idealna prilika da se sumiraju utisci. Ipak, izveštaji o gledanosti šokirali su mnoge.

Šta kaže Netfliks?

Netfliks je krajem godine objavi prvi sveobuhvatni set statističkih podataka o gledanosti. Na ovoj listi apsolutni favoriti publike bili su "Noćni agent", "Sreda" i "Kraljica Šarlot".

Nažalost, njihova statistika obuhvata period od januara do juna 2023. godine. To delimično objačnjava zašto su hit serije poput "Krune" i "Čudnijih stvari" nisu u prvih 50.

Nijedna serija nije objavila nove epizode tokom tog perioda. Umesto toga, serije koje su objavljene u tih šest meseci ušle su u top 20, kao što su "Ti", "Džini i Džordžija", "Zavada" (Beef) i "Ljubav je slepa".

Najgledanijih 10 na Netfliksu od januara do juna 2023.

1. Noćni agent, prva sezona 2. Džini i Džordžija, druga sezona 3. Slava (The Glory), prva sezona 4. Sreda, prva sezona 5. Kraljica Šarlota: Istorija Bridžertona 6. Ti, četvrta sezona 7. La Reina del Sur, treća sezona 8. Outer Banks, treća sezona 9. Džini i Džordžija, prva sezona 10. Fubar, prva sezona

Favoriti na HBO

HBO je u prethodnom periodu stekao mnogo novih korisnika, a za sve je zaslužan sadržaj koji su plasirali. Na listi striminga mogu se naći omiljene serije kao što su "Prijatelji" i moderne klasike nagrađene Emijem kao što su "Succession" i "The Vhite Lotus".

Najgledanije serije na HBO Maks

1. The Last of Us 2. Love and Death 3. Our Flag Means Death 4. Rain Dogs 5. Warriors

Najgledaniji filmovi na HBO

1. Reality 2. The Flash 3. Bama Rush 4. Scooby-Doo! And Krypto, too 5. After the Bite

foto: Mattel/Warner Bros / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Odnedavno na HBO Maks platformi dostupan je i blokbaster "Barbi", koji od svog objavljivanja zauzima broj jedan na listama.

foto: Firefly Production

Takođe, prethodnu godinu obeležila je i premijera prve domaće serije na HBO "Deca zla", koja je bila apsolutni favorit na Balkanu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:31 JAČA OD SUDBINE