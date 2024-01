OVAKO JE ALAN RIKMAN GOVORIO O SVOJOJ LEGENDARNOJ ULOZI U "HARI POTERU": Njegov stav je tada mnoge ŠOKIRAO, a evo i zašto

Prošlo je sedam godina otkad je svet napustio glumac Alan Rikman, zvezda franšize 'Hari Poter' i filma 'Umri muški'. Glumac je preminuo 14. januara u 70. godini nakon borbe s rakom. U svojoj karijeri, koja je trajala više od 40 godina, oživeo je neke od najpoznatijih 'zlikovaca' u filmskoj industriji, kao što su Severus Snejp i Hans Gruber.

Karijeru je započeo u pozorištu

Alan Rikman rođen je 21. februara 1946. godine. Odrastao je sa svojom porodicom u Akronu u Londonu. Studirao je na fakultetima umetnosti, a kratko se bavio i grafičkim dizajnom. Potom je išao na audiciju za Kraljevsku akademiju dramske umetnosti u Londonu i upisao se 1972. godine.

Svoju karijeru Alan je započeo u pozorištu. Nakon što je napustio akademiju 1974. godine, počeo je radi s pozorišnom trupom 'Royal Shakespeare Company'. Od tada je glumio u predstavama kao što su 'Troilus and Cressida', 'As You Like It', 'Mephisto' i drugima. Pojavio se i u predstavi 'Les Liaisons Dangereuses' Kristofera Hemptonsa. U njoj je glumio Vikomtea de Valmonta, a za ulogu je bio nominovan i za Tonija, nakon što se produkcija premestila na Brodvej 1987. godine. Svoj prvi film je snimio 1978. godine u 'Romeu i Juliji', a pojavio se i u mini seriji 'Therese Raquin'.

Uloga u 'Umri muški' mu se nije svidela na prvu

Nakon uspeha u predstavi preselio se u Los Anđeles gde mu je bila ponuđena uloga u 'Umri muški', s kojom se i proslavio. Glumio je vođu terorističke grupe Hansa Grubera. U filmu je glumio uz slavnog Brusa Vilisa. Rikman u početku nije bio oduševljen ovom ulogom.

- Nisam znao ništa o Los Anđelesu i nisam znao ništa o filmskoj industriji. Nikad nisam snimao film, ali sam bio izrazito škrt - rekao je jednom prilikom pa otkrio kako je reagovao kad je pročitao scenario.

- Šta je ovo? Neću raditi na akcijskom filmu - rekao je tada reditelju Džoelu.

- Naveo sam Džoela da kaže da odem, ali kad sam se vratio, dali su mi novi scenario - dodao je.

Od sporednog lika u 'Hari Poteru' do jednog od najvažnijih

Narednih 13 godina u svetu je bio poznat baš po ulozi Grubera, sve dok se 2001. godine nije pojavio u filmu 'Hari Poter i kamen mudrosti', kao Severus Snejp. Iako je njegov lik trebao biti samo sporedan, kroz narednih osam filmova se njegova uloga pokazala puno bitnijom za priču o mladom čarobnjaku.

Za svoju ulogu u franšizi Rikman je govorio da je bila 'neobično složena'. Jednom prilikom je rekao da je uzeo ulogu, ali nije znao koliko će njegov lik napredovati u novijim nastavcima. Za svoje uloge u hit filmovima nikada nije bio nominovan za Oskara.

Alan je još glumio u filmovima 'Robin Hood: Prince of Thieves', 'Love Actually', 'Galaxy Quest' i drugima.

Bio je i reditelj

Iako je bio zvezda popularnih filmova, nastavio je da se bavi i pozorištem. Na Brodvej se vratio 2002. godine u predstavi 'Private Lies', a 2011. je glumio u komediji 'Seminar'. Osim glume se bavio i režiranjem. Kao reditelj je radio na predstavi 'My Name Is Rachel Corrie' te filmu 'A Little Chaos'.

