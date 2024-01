SLAVNI PEVAČ RASKINUO SA DEČKOM, PA SE BRŽE-BOLJE VRATIO U PROMET: Već traži NOVU LJUBAV putem OVE aplikacije za upoznavanje FOTO

Pevač Sem Smit raskinuo je sa dizajnerom Kristijanom Kouanom posle godinu dana veze. Poslednji put viđeni su zajedno 14. decembra u Njujorku. U međuvremenu su se razišli. Muzička zvezda je već spremna za novu ljubav, Smit bi voleo da upozna nekog zanimljivog u ovoj godini.

Petrostruki dobitnik Gremija Sem Smit (31) vratio se na aplikaciju za upoznavanje poznatih ličnosti Raya. To bi se moglo protumačiti i kao da ima odeđene kriterijume ili jednostavno smatra da je lakše imati vezu sa osobom koja je takođe iz sveta šou-biznisa.

O vezi pevača i dizajnera Kouana (27) prvi put se pisalo u januaru 2023. Kasnije su se zajedno pojavljivali u Londonu, Njujorku i Parizu. Bila je to prva javna veza Sema Smita nakon raskida sa glumcem iz serije "13 Reasons Why" Brendonom Flinom (30).

"Sem i Kristijan odlučili su da prekinu vezu pre Božića. I dalje su prijatelji i nastaviće da međusobno podržavaju svoje karijere, ali za sada su raskinuli", rekao je izvor i dodao da je pevač već uspostavio kontakt sa određenim osobama na pomenutoj aplikaciji kao i da je nova godina za Smita i dizajnera definitivno novi početak.

Pevač i dizajner upoznali su se na snimanju njegovog spota "I'm Not Here to Make Friends". Kouan je sarađivao sa brojnim svetskim zvezdama u koje spadaju Lejdi Gaga, Dženifer Lopez, Kardi Bi i Hajdi Klum.

Kada su se sada već bivši partneri poljubili u januaru 2023. u Njujorku, bio je to dokaz njihove romanse i ozvaničenje veze. Na Dan zaljubljenih pojavili su se na Kouanovoj reviji na Nedelji mode u Velikoj jabuci noseći njegove modele. Sem je otišao na taj modni šou nakon što je na dodeli BRIT nagrada u Londonu izveo svoj hit "Unholy".

Smit je 2019. izjavio da je nebinarna osoba: "Nakon života u kojem sam bio u ratu sa svojim polom, odlučio sam da prigrlim sebe onakvog kakav jesam, spolja i iznutra. Nisam muškarac ili žena, mislim da se krećem negde između. Sve je u tom spektru".

Pre tri godine rekao je sledeće: "Jednostavno se zaljubim u onoga u koga se zaljubim. Generalno nikad nisam razmišljao o ljudima, bilo kojim ljudskim bićima, iz ugla strogih termina. Odrastao sam u porodici u kojoj je ravnoteža moći među polovima. Mama mi je radila, tata je vodio računa o kući. Moje sestre su neverovatno snažne žene".

Sem Smit bio je u vezi sa modelom Džonatanom Zajzelom, zahvalio mu se zbog raskida jer mu je to donelo četvrti Gremi, piše Daily mail.

