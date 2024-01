SRBIN ZASKOČIO PAMELU ANDERSON! Naš poznati muzičar joj poklonio AJVAR, a na rastanku zažalio zbog jednog: "To me muči 15 godina"

Koncertom u Domu omladine Prljavi Inspektor Blaža i Kljunovi proslaviće u subotu, 13. januara, tri decenije postojanja. Sa Igorom Blaževićem na čelu, ovaj bend iznedrio je brojne hitove kao što su "Lepa si, Pamela", "Dule Savić", "Sunce tuđeg neba" i mnoge druge.

Ipak, pored muzike, ovaj večiti dečak objavio je četiri knjige, glumio u dva filma, okušao se kao TV voditelj, godinama je radio na radiju, a pisao je i kolumne. I dok s nestrpljenjem očekuje susret s publikom, u razgovoru za Kurir Blaža evocira uspomene na tri decenije dugu karijeru, otkriva kako je upoznao Pamelu Anderson i šta mu je neostvarena želja.

Imate li tremu pred koncert?

- Moram da priznam da sam ushićen. Kako se bliži koncert, imam osećaj kao da mi je neko dao eliksir mladosti i sreće. Idem po kući i pevam pesme, pa ne mogu da se setim teksta. Odmah tražim disk da pustim. To je takvo stanje euforije da ne mogu da se setim kako ide tačno: "Lepa si, Pamela, ljubitelj sam čega beše? A da, tvoga tela." (smeh)

Šta ste pripremili publici?

- Imamo veliki repertoar, možemo da sviramo dva i po sata bez prestanka. Tu su i naši divni gosti. S nama će nastupati Dragi i Žika Jelić, naši dragi prijatelji. Bili su uvek u blizini da me pospu svojom zvezdanom prašinom. Izvanredni su muzičari i sigurno su najveće legende našeg rokenrola. Pre svega, oni su divni ljudi privatno. Sviramo tri pesme zajedno. Ključna će biti "Čudna šuma", koja je obeležila mnoge generacije, a druge dve neću da otkrivam. Imaćemo i dve gošće, čiji identitet držimo u strogoj tajnosti. (smeh)

Ima li neke simbolike u datumu koji ste izabrali za osnivanje benda?

- Naravno. Na taj dan smo se našli u kafani kod mene u kraju na Tašmajdanu. Nas sedmorica je došlo da popije koje pićence i tako smo postali počasni članovi. Bili smo tu Gazda Milutin, Arigo Saki, Sale Šofer, Voja, Bale, Deki i Blaža. Mi smo kao mali fudbalski klub, i danas znamo ko će koju fintu da uradi. U toj podeli posla u grupi svako ima svoj zadatak.

A koja je vaša uloga?

- Često sam ekonom, pošto donosim hranu i piće na svirke.

Susret s Pamelom Anderson pre nekoliko godina izazvao je veliku buru u javnosti.

- Pitali su me skoro da li će doći Pamela Anderson na nastup. Šta da kažem? Ako verujete da će doći, onda vam je vera baš jaka. (smeh) Pre petnaestak godina napravio sam foru i rekao da dolazi Pamela na nastup. Prodali smo ceo koncert, a ona naravno nije došla. Bila je u Beogradu, slikali smo se na aerodromu i onda smo napravili foru kako ona ostaje zbog koncerta. Prodali smo hiljadu karata, iako je Pamela bila u Americi već deset dana. (smeh)

Kako baš susret na aerodromu?

- Napravili smo joj zasedu, što bi se sad moderno reklo sačekušu. (smeh) Sačekušu sa ajvarom.

Zbog čega ajvar?

- Kad sam krenuo od kuće, to sam prvo dohvatio. (smeh) Posle mi je bilo krivo što nisam poneo i domaću rakiju. Petnaest godina je prošlo od susreta s Pamelom i sve vreme me je mučilo to što joj nisam dao rakiju koja je morala da bude opevana. Ta opsednutost domaćom rakijom manifestovaće se i u subotu, kada ćemo premijerno izvesti pesmu "Živela rakija".

Kako ste kasnije opravdali publici Pamelino odsustvo?

- Znali smo da nećemo uspeti da je dovedemo, pa smo napravili mini-izbor za Pamelu. Javile su se tri devojke. Nisu ličile na Pamelu, ali smo ih svakako izveli na binu. Najavljujući pesmu, rekli smo da će sada na binu da izađu tri Pamele i publika je shvatila štos.

Inače vas krase vedar duh i dobar smisao za humor.

- Od ljudi sam kojima je sve smešno. Moja supruga često ne vidi tako život i zato smo idealan par. Kad se nađe dvoje ljudi gde je jedan ozbiljan, a drugi lepršav, to je dobitna kombinacija. Ne valja kad su oba partnera namćori ili da su previše vrcavi. Bitan je balans. Mislim da je u mom slučaju genetika zaslužna za moj pogled na svet. To sam nasledio od majke. Bez obzira na muke, život treba proživeti na što bolji način. Tata i brat su bili ozbiljniji, tako da smo i tu imali balans u kući.

U svetu muzike poznati ste kao Prljavi Inspektor Blaža. Zbog čega ste se odlučili za to ime?

- S vremenom se prljavi izgubio, pa me sad na ulici prepoznaju kao Inspektora Blažu. Valjda ne izgledam kao neko ko je prljav. (smeh) Šalu na stranu, to je u stvari moja posveta Klintu Istvudu i filmu "Prljavi Hari". Kad sam smišljao šta bi bio idealan umetnički nadimak, to mi je palo na pamet. Ko god me je upoznao, zna da sam čist kao ruža, zato valjda više nisam prljav. (smeh)

Velika tajna su vaše godine. Na internetu se može pronaći da Inspektor Blaža ima između 30 i 50 godina.

- To je tačno. (smeh) Izjavio sam negde to i postavili su na internet. Ja sam kao neke dame koje se ne pitaju za godine. Poslednjih godina imam svoj slogan: "Žene i Blaža se ne pitaju za godine." Nemojte ni sad da me pitate to. (smeh)

Pored muzike veliki uspeh ostvarili ste i na drugim poljima. Imate li nekih neostvarenih želja?

- Imao sam sreće da se okušam u mnogim stvarima. Dva puta po pet godina bio sam voditelj na Radio Pingvinu i Radio Laguni, radio sam i dečje emisije, napisao sam četiri knjige i pojavio sam se u dva filma, a godinama radim kao voditelj u marketinškim agencijama. Sad bih mnogo voleo da se oprobam u nekoj seriji. U nekoj epizodi gde bih se provukao kao mala uloga, ali niko da me se seti. Evo nudim se bez honorara da radim. (smeh)

Sa ove distance, da li biste nešto promenili u svojoj karijeri?

- Što bi rekao naš legendarni Čola: "Ništa ja tu ne bih dirao." Mogao sam da utičem na neke stvari, na neke nisam. Išao sam putem kojim sam mogao da idem. Sve se desilo kako je trebalo da bude.

