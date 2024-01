VODITELJKA OSTAVILA DEČKA UŽIVO U PROGRAMU: Prvo ga raskrinkala, pa mu priredila takvu osvetu DA SE SVE PUŠILO (VIDEO)

Privatni životi javnih ličnosti oduvek su intrigirali javnost. Svaki segment njihove privatnosti novinari su se trudili da obelodane i objave u svojim medijima. Međutim, neretko se dešava da javne ličnosti iskoriste medijski prostor za privatna obračunavanja o kojima se priča mesecima, nekad i godinama.

Jedna od takvih situacija je ona u kojoj su glavi akteri bili voditelji Aleks Džons i Stiv Džons. Nekadašnji par je dobro razmrdao javnost svojim raskidom.

Voditeljka "Prvog šoua" Aleks Džons otkrila je pravi razlog njenog razlaza sa kolegom, velškim TV voditeljem Stivom Džonsom u Nougtiesu. Velški voditelji bili su u vezi od 1999. do 2002. godine, kada su oboje radili u emisiji Rise na Kanalu 4. U to vreme Aleks je bila dopisnik za zabavu u emisiji i ukazala se prilika da intervjuiše holivudsku zvezdu Anđelinu Džoli. Ali umesto da kaže Aleks za ponudu koja se pruža jednom u životu, ona tvrdi da se Stiv pretvarao da je bolesna kako bi mogao da joj ukrade trenutak i sam uradi intervju. Aleks je to priznala kada se pojavila kao gošća na podkastu Dish sa domaćinima Nikom Grimšoom i šeficom kuhinje Angelom Hartnet.

- Obično bi [Rise] zvala ujutru i tražila da dođe i napravi intervju. Odsela sam u Stivovom stanu u vreme kada sam radila u Londonu, a on je podigao fiksni telefon i rekao: "Al nije ovde. Ne oseća se dobro, morala je da se vrati u Kardif". Dakle, uradio je intervju - otkrila je Aleks u podkastu za Mejl Onlajn.

Ubrzo nakon što je Stiv intervjuisao Anđelinu, otišao je na jednu od svojih najvećih svirki u to vreme kao prezenter u kultnoj TV emisiji o mamurluku T4. Ali kada su producenti otkrili šta je Stiv uradio, odlučili su da se malo zabave s tim. Aleks je ranije rekla u podkastu da je Stivova izdaja bila pravi razlog zašto su raskinuli. Objašnjavajući kako se osvetila, Aleks je podelila:

- Vratila sam se u stan i pitala se gde je on? Prolazili su sati, niko se nije javljao na telefone. Na kraju sam pomislila da ću se odvesti u Kardif jer ne znam gde si, verovatno si otišao u pab. Onda je pozvala producentska kuća i rekli su: „Imamo malu situaciju. Sutra ujutru tvoj dečko ide na premijeru sa Anđelinom Džoli i bilo bi zaista smešno da se uključiš uživo u emisiji i iznenadiš ga i kažeš da tačno znaš šta je nameravao. Pristala sam. Na TV-u uživo sam kao: „Lagao si me, gde si bio?“ Tako da, nije iznenađujuće, razišli smo se na televiziji uživo! - otkrila je voditeljka detalje skandaloznog raskida.

Aleks je nastavila dalje i uspela da pronađe ljubav sa brokerom osiguranja Čarlijem Tomsonom, sa kojim je u braku od 2015. Takođe je majka troje dece - Tedija, Kita i Eni. Njen bivši Stiv (46) sada živi na relaciji London - Los Anđeles nakon što je imao ogroman nastup na The X Factor USA. Dok je radio na Iks Faktoru, upoznao je svoju sada ženu Filiciu Džekson Džons, sa kojom se oženio 2014. godine.

