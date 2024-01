NA DAN VENČANJA SAZNALA SAM ZASTRAŠUJUĆU ISTINU O SVOM MUŽU: To što je uradio bilo je TOLIKO OKRUTNO da sam odmah zatražila razvod

Posle četiri godine zajedničkog života Rakel je jedva čekala da sa svojim voljenim Džejkom stane pred oltar. Ali, svega nekoliko meseci pre venčanja njen verenik je počeo čudno da se ponaša. Rakel je promene u njegovom ponašanju pripisivala potisnutoj nervozi zbog svadbe, međutim, ubrzo se ispostavilo da je u pitanju nešto sasvim drugo.

Džejk je iznenada počeo da gledao video-snimke na kojima mladoženje ponižavaju svoje izabranice.

- Odmah sam mu rekla da to ne želim na našem venčanju. Džejk se nasmejao i uveravao me da ne planira ništa slično. Mislila sam da smo završili razgovor na tu temu, a onda sam ga uhvatila kako se domunđava sa prijateljima. Pokušavala sam da prozrem o čemu se radi, ali mi to nije polazilo za rukom – započela je Rakel svoju ispovest na forumu Redit.

Nažalost, prekasno je shvatila da je trebalo da reaguje čim joj je Džejk rekao da želi sam da preuzme brigu oko torte i konobara. U tim trenucima verovala je da samo želi da je rastereti dela obaveza oko svadbe.

- Na samoj svadbi sve je besprekorno funkcionisalo dok nije došlo na red sečenje torte. Svi u restoranu su gledali kako povlačim nožem po torti da isečem prvo parče koje ćemo Džejk i ja simbolično zajedno pojesti kako bi nam zajednički život bio sladak. Ali, odjednom sam osetila ruku na potiljku kako mi gura lice ka torti. U svadbenoj poslastici završilo je ne samo moje lice, već i kosa i deo venčanice. Džejk me je toliko jako gurnuo ka torti da sam doslovno upala u nju. Sve to vreme fotograf je pravio slike. Sve zvanice na venčanju su se smejale, a najglasniji je bio upravo moj suprug kojeg je sve to očigledno jako zabavljalo. Ošamarila sam ga pred svima i otrčala u toalet – nastavila je Rakel svoju ispovest.

Kako dalje navodi, karma je ubrzo stigla; kad se Rakel vratila iz toaleta, Džejkov brat je ustao sa stolice i naterao Džejka da se izvini supruzi pred svim zvanicama.

Potom je povukao Rakel u stranu i rekao joj kako je Džejk odmalena maltretirao koga god je stigao, počev od životinja koje su im bile kućni ljubimci, do mlađe dece iz komšiluka i kasnije iz škole.

- Takođe mi je rekao da je Džejk koristio svaku priliku da ga ponizi i da mu je to prešlo u naviku, da se tako ponaša prema svima, ali da to dugo uspeva da sakrije. Istog trenutka donela sam odluku da ću se razvesti, jer ne želim da živim sa osobom koja će se koliko sutra preobratiti i ponašati loše prema drugima. Najzad, ono što je meni uradio na venčanju bio je dovoljan dokaz da se on te svoje ružne osobine tokom godina nije oslobodio, nažalost – dodala je Rakel.

Dever je pokušao da je ubedi da se ne razvodi, tvrdeći da bi Džejk mogao da se promeni ako bi krenuo na psihoterapije, ali Rakel nije želela da odustane od te ideje.

- Dva dana posle venčanja podnela sam zahtev za razvod. Džejk je bio u šoku, jer je verovao da ću mu oprostiti scenu koju mi je priredio na venčanju. Obećao mi je da me neće poniziti na venčanju i nije održao reć, a to je znak da ne mogu da mu verujem – napisala je Rakel.

Mnogi koji su pročitali njenu ispovest pružili su joj apsolutnu podršku.

- Tvoj bivši je proveo ceo život maltretirajući i ponižavajući slabije od sebe. Donela si ispravnu odluku kad si podnela zahtev za razvod. Žao mi je samo što ti to njegov brat nije rekao ranije, siguran sam da ne bi ni planirala venčanje sa takvom osobom.

- Gurnuti mladi glavu u svadbenu tortu je veliko poniženje. Aposlutno podržavam tvoju odluku da se razvedeš. Zamisli šta bi ti tek radio u vaša četiri zida?

- Slatko mi je kad mladenci jedno drugo gađaju parčetom torte, ali samo kad se prethodno dogovore da to urade. U svim drugim slučajevima to je ponižavajuće.

- Čudi me kako ranije nisi videla da se prema drugim ljudima Džejk odnosi sa nipodaštavanjem i nepoštovanjem. Ali, ni sada nije kasno da se spasiš. Razvedi se i nađi nekog muškarca koji će te poštovati – glasili su komentari ispod objave koju je Rakel podelila.

