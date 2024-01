OVO JE SPISAK DOBITNIKA EMI NAGRADA: Tri serije ubedljivo izdominirale, evo ko su POBEDNICI u svim kategorijama

Dodeljene su noćas u Los Anđelesu po 75. put u istoriji prestižne Emi nagrade, najznačajnija televizijska priznanja. Serije "Succession", "The Bear" i "Beef" ostvarile su najveći uspeh. Pogledajte listu pobednika u svim kategorijama.

Voditelj Entoni Anderson vodio je ovogodišnju dodelu čak je angažovao svoju majku Doris Bouman za vrlo posebnu (i urnebesnu) ulogu, pa je ova dama, primera radi, glumicu Dženifer Kulidž "gurnula sa pozornice" jer je njen govor trajao predugo.

Favorit Emmy nagrada serija "Succession" osvojila je šest nagrada za svoju četvrtu i poslednju sezonu, uključujući priznanja koja su dobile zvezde Kiran Kalkin, Sara Snuk i Metjua Mekfejden.

Serija "The Bear" je takođe osvojila šest priznanja, uključujući i pobedu u kategoriji komedije i nagrade za glumce Džeremija Alena Vajta, Edebiri i Ebona Mos-Bakraka.

"Beef" je nastavio svoju dominaciju u sezoni dodela nagrada pa je proglašen za najbolju mini- seriju ili antologijsku seriju godine, a glumci iz pve hit priče Ali Vong i Stiven Jan otišli su kući sa važnim priznanjima. Muzička legenda Elton Džon osvojio je svoju prvu nagradu Emmy i službeno je počasni EGOT.

Lista dobitnika Emmy nagrada:

izvanredna dramska serija: "Succession"

izvanredna humoristična serija: "The Bear"

najbolji glavni glumac u dramskoj seriji: Kiran Kalkin, "Succession"

najbolja glavna glumica u dramskoj seriji: Sara Snuk, "Succession"

najbolji glumac u humorističnoj seriji: Džeremi Alen Vajt, "The Bear"

najbolja glumica u humorisitčnoj seriji: Kvinta Branson, "Abbott Elementary"

najbolji sporedni glumac u dramskoj seriji: Metju Mekfejden, "Succession"

najbolja sporedna glumica u dramskoj seriji: Dženifer Kulidž, "The White Lotus"

najbolji sporedni glumac u humorističnoj seriji: Ebon Mos-Bakrak, "The Bear"

najbolja sporedna glumica u humorističnoj seriji: Ajo Edebiri, "The Bear"

najbolja antologijska serija: "The Bear"

najbolji glavni glumac u mini-seriji ili TV filmu: Stiven Jan, "Beef"

najbolja glavna glumica u mini-seriji ili TV filmu: Ali Vong, "Beef"

najbolji sporedni glumac u mini-seriji ili TV filmu: Pol Volter Hauser, "Black Bird"

najbolja spordna glumica u mini-seriji ili TV filmu: Nisi Neš-Bets, "Dahmer"

najbolji epizodni glumac u dramskoj seriji: Nik Oferman, "The Last of Us"

najbolja epizodna glumica u dramskoj seriji: Storm Ris, "The Last of Us"

najbolja epizodna glumica u humorističnoj seriji: Džudit Lajt, "Poker Face"

najbolji epizodni glumac u humorističnoj seriji: Sem Ričardson, "Ted Lasso"

najbolji TV film: "Weird: The Al Yankovic Story"

najbolji takmičarki program: RuPaul's Drag Race

najbolji voditelj rijaliti takmičarskog programa: RuPaul, RuPaul's Drag Race

najbolji voditelj za Game Show: Keke Palmer

najbolja tok- serija: The Daily Show with Trevor Noah

U kategoriji Outstanding Scripted Variety Series pobedilo je ostvarenje Last Week Tonight with John Oliver dok je priznanje Outstanding Variety Special pripalo Eltonu Džonu ("Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium The Oscars").

Tu je i kategorija Outstanding Variety Special (Pre-Recorded), a pobednik je Džon Malejni ("Baby J").

