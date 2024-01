BORILA SAM SE SA 40 ŽENA U HAREMU BRUNEJSKOG PRINCA Bila sam miljenica, a onda sam počinila KARDINALNI GREH i pala U NEMILOST

Amerikanka Džilijan Loren danas vodi prilično uobičajen, normalan život; uspešna je spisateljica, živi i radi u Los Anđelesu, udata je za muzičara Skota Šrajnera sa kojim je usvojila i dva sina.

Međutim, njen život je bio daleko od prosečnog; ranu mladost obeležilo joj je neobično i teško iskustvo, kom se ipak rado vraćala. Ona je, naime, od svoje 18. godine, u periodu od 1992. do 1995, bila jedna od devojaka za zabavu u haremu princa Džefrija, mlađeg brata sultana od Bruneja, Hasanala Bolkija.

foto: Handout / AFP / Profimedia

Džilijan je početkom 90-ih posle šest meseci studiranja na umetničkoj školi u Njujorku rešila da prekine sa školovanjem i zaradi brz novac - počela je da radi kao striptizeta u jednom klubu. Vlasnici su joj jednog dana ispričali o bogatom bznismenu iz Singapura koji je plaćao "lepim američkim devojkama" 20 hiljada dolara da animiraju muškarce na žurkama koje će trajati dve nedelje. Tada 18-godišnja devojka rešila je da iskoristi ovu priliku, ali ubrzo se našla u neočekivanoj situaciji.

Ispostavilo se da je bogati biznismen iz Singapura zapravo bio jedan od najbogatijih ljudi na svetu, princ Džefri Bolkij, mlađi brat sultana od Bruneja i poznati plejboj, a ona je završila u njegovom haremu gde je ostala 18 meseci.

"Odmah sam znala da je moj posao u suštini da budem neka vrsta prostitutke. Pozvao me je mlađi brat najbogatijeg čoveka na svetu, što je sultan od Bruneja bio u tom trenutku. Džefri je bio plejboj u porodici, a on je voleo američke devojke, pa ih ja naručio par. Ja sam slučajno bila jedna od njih", ispričala je nedavno u podkastu "What It Was Like".

Porodici i prijateljima je rekla da ide u Singapur kako bi snimila film sa Majklom Daglasom.

"Svima su uzeli pasoše. Nismo mogle slobodno da koristimo telefon. Nisi mogao slobodno da dođeš i odeš. Bila je to palata, ali je to bio i zatvor. Sve vreme nas je čuvala straža", priča ova Amerikanka o trenucima dok je u sobi optočenoj zlatom četiri sata čekala da upozna princa Džefrija. Priznaje da je tada verovala da će on biti njen "spasitelj".

Džilijan je, inače, 2010. napisala svoje memoare "Some Girls: My Life in a Harem", u kojima je akcentovala da iz sadašnje perspektive zna da je bila žrtva Stokholmskog sindroma. "Znala sam da sam prostitutka, ali sam se nekako osećala kao Pepeljuga", kaže ona.

Ova crnka otkrila je i neke od detalja iz palate - sobe su bile veličine fudbalskih terena, podovi napravljeno od italijanskog mermera, a sva stolarija bila je presvučena najluksuznijim plišom, ali čak ni to nije vrhunac luksuza, jer su u tom delu živeli samo posluga i poslovna pratnja.

40 žena u haremu borilo se za prinčevu naklonost

Svake večeri su u haremu organizovane žurke, a više od 40 žena borilo se za prinčevu naklonost, od kojih su neke imale manje od 16 godina. Ona je bila jedna od šest Amerikanki koje su odabrane da služe princu, a bilo je tu i žena sa FIlipina, iz Malezije, Singapura...

"Svake večeri izvodio bi jednu devojku sa zabave. Ona koju odvede, postajala bi zvezda, bila je to toliko važna stvar", prisetila se Džilijan. Ona je uspela da privuče prinčevu pažnju nakon što je otpevala jednu od njegovih omiljenih malajskih pesama, pa je ubrzo "izdignuta" na drugi najviši rang u haremu, odmah iza filipinske voditeljke Fione koja je bila glavna ljubavnica princa Džefrija.

foto: Profimedia

To što je postala jedna od prinčevih ljubimica, podrazumevalo je i posebne povlastice kao što je šoping u tržnom centru koji bi bio ispražnjen kako bi ona i Fiona mogle nesmetano da razgledaju i kupuju bez gužve. U početku, ona je bila izbirljiva oko toga šta će kupovati, sve dok je jedan od telohranitelja nije povukao u stranu. "Rekao mi je: 'Možda ćeš samo jednom u životu moći da kupuješ ovako. Uzmi sve'. Bilo mu je muka od mene i moje izbirljivosti. Samo je želeo da kupim sve što vidim i da odemo odatle", ispričala je ova Amerikanka.

Džilijan ističe da se zaljubila u princa tokom vremena koje su provodili zajedno, priznavši da je to definitivno imalo veze sa novcem i luksuzom, te iskustvima koje joj je doneo. Ipak, ticalo se i osobe kakva je on bio. "Dirnulo me je kada bih pomislila koliko je bio nesrećan", kaže ona.

Džefri ju je jednom prilikom poveo na putovanje u Maleziju, kada su se njene emocije posebno rasplinule, ali tada ju je neočekivano iznajmio svom bratu, sultanu, kako bi mogao da uživa u seksu sa njom.

Odlazak iz harema i povratak u Ameriku

Na kraju je pala u nemilost princa i kraljevske porodice jer je napustila harem na određeno vreme kako bi otišla u Ameriku, a kada se vratila - više ništa nije bilo isto.

"To što sam otišla bio je kardinalni greh u njihovim očima, posebno za narcisoidne osobe kakav je princ. Kada sam se vratila, jednostavno nisam uvažavala isti status. Došle su nove devojke. Verovatno sa mogla da ostanem tamo, bili smo prijatelji. Nasmejavala sam ga. U svakom slučaju, bilo je gotovo. Bilo je vreme da se vratim kući", ispričala je.

Iz harema se u Njujork vratila sa setom Tiffany ogrlice, narukvice i minđuša, te velikom vrećom singapurskih dolara.

Džilijan je u memoarima napisala da je godinama kasnije shvatila koliko je princ bio okrutan. "Ako postoji izbor između čudovišta i plejboja, uvek birajte čudovište. Čudovišta će se bolje ophoditi prema vama", napisala je.

Inače, princa Džefrija dugo je pratio nadimak "princ opsednut seksom" zbog njegove zauđenosti požudom. O njegovoj nezajažljivoj požudi svedoči i činjenica da je naručio seksualno eksplicitne statue sebe i svoje tadašnje verenice koje su koštale 600 hiljada funti!

Šta je Stokholmski sindrom?

Stokholmski sindrom je naziv psihološkog stanja koje nastaje u situacijama u kojima dolazi do zbližavanja otmičara i talaca, pa čak i zaljubljivanja. Zbližavanju otmičara i njihovih žrtava doprinosi vreme provedeno u takvoj situaciji; što više vremena protekne, veća je mogućnost stvaranja stokholmskog sindroma, a s tim i manja verovatnoća povređivanja talaca. Stokholmski sindrom ne nastaje u situacijama kada su taoci izolovani, kada nemaju kontakt sa otmičarima, ili kada ima nasilničkog ponašanja od strane otmičara prema taocima ili drugim licima.

