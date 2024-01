SA ŠESTORO BRAĆE I SESTARA ŽIVEO U 25 KVADRATA U NAJVEĆOJ BEDI Preko noći ZGRNUO MILIONE, a onda je OTAC IZ PAKLA urnisao porodicu

Glumac Kiran Kalkin jedno je od najvećih iznenađenja Holivuda prošle i ove godine - konačno je u 41. godini uspeo da izađe iz senke svog legendarnog brata Kalkina dobivši niz nagrada za ulogu Romana Roja u popularnoj seriji "Succession". Tokom pobedničkog govora na nedavnoj dodeli Emija Kiran se emotivnim rečima zahvalio svojoj majci Patriši Bentrap (69), nakon čega se ostrvio na svog oca Kristofera Kita Kalkina (79) nazvavši ga "neki tip". Ovo je samo delić porodične drame Kalkinovih koje traje godinama, pa i decenijama unazad, a javnost je prvi put saznala za neslogu u porodici tokom 90-ih kada se Mekoli Kalkin proslavio kao dečja zvezda u serijali filmova "Sam u kući", verovatno jednom od najpoznatijih božićnih filmova ikada.

foto: Profimedia

Naime, Makoli Kalkin je još kao tinejdžer, sa samo 16 godina, podneo tužbu protiv roditelja, koji su sada razvedeni, a kako bi dobio kontrolu nad svojim bogatstvom od 50 miliona dolara, dok su oni istovremeno međusobno vodili parnicu za starateljstvo nad njim i njegovo šestoro braće i sestara. Od tada, više od 20 godina, nije progovorio ni reč sa ocem, koji mu je tada bio ujedno i menadžer.

Slavni 43-godišnjak je u svojim memoarima iz 2006. optužio svog oca za fizičko i emocionalno zlostavljanje. Kristofer je 2016. pak izjavio da "Makolija više ne smatra svojim sinom", ali da otac ima komplikovan odnos i sa ostalom decom dokazuje i činjenica da ni gore pomenuti Kiran ne govori sa njim od 2014. godine.

Devetočlana porodica u jednoj sobi

Pa, dok deca porodice Kalkin ponovu kradu reflektore, hajde da se osvrnemo na njihovu burnu porodičnu istoriju...

Porodica je u početku vodila veoma siromašan život; u malom stanu u Njujorku, zapravo u jednoj sobi, živelo je njih devetoro! Supružnici Kalkin trudili su se da sastave kraj sa krajem; Kit, propali glumac sa Brodveja, radio je kao taksista i crkvenjak, dok je Patriša dala otkaz kako bi mogla da se brine o sedmoro dece, pre nego što je počela povremeno da radi kao telefonski operater.

foto: Uppa/Ipol / Zuma Press / Profimedia / Profimedia

"Jedva da je taj stan bio pogodan za par, a kamoli za devetočlanu porodicu. To je bio praktično samo hodnik, nije bilo vrata koje razdvajaju bilo šta, osim vrata od kupatila, koja ipak nisu imala bravu. U tom stanu su odgajali sedmoro dece - godinama. Samo su nastavili da prave bebe u ovom malo prostoru", prisetio se Kiran u jednom intervjuu za "Vanity Fair".

Mekoli je od 4. godine počeo da "zgrće" milione

Situacija se promenila u Makolijevoj četvrtoj godini - jedan komšija je predložio Kalkinovima da pokušaju da ga pretvore u dečju zvezdu, a zahvaljujući neobičnom, anđeoskom izgledu dečaka i harizmatičnoj ličnosti, to im je ubrzo i pošlo za rukom. Kit i Patriša imali su nadzor nad Makolijem karijerom od samog starta.

Već u 10. godini mališan je postao planetarno poznat zbog uloge Kevina u filmu "Sam u kući", a zaradio je više od 50 miliona dolara još pre 14. godine kada se "penzionisao". I dok je Makolijeva iznenadna slava za većinu izgledala kao ostvarenje sna, on je godinama kasnije priznao da je za njega bila veliki teret i da je počeo da "propada" pod ogromnim pritiskom koji je došao rame uz rame sa popularnošću. Da sve bude još gore, tvrdio je da je njegov otac, koji je ujedno bio i njegov menadžer, počeo da ga "fizički i psihički maltretira", terajući ga da ostaje budan satima kako bi naučio sve replike za snimanja, čak i kada je bio potpuno iscrpljen, i preteći mu batinama ako ikada "zabrlja" nešto na setu. Takođe, Kit mu je navodno namerno uskraćivao neke stvari, uključujući i krevet - Mekoli je morao da spava na kauču.

foto: Print Screen Jutjub

"Mislim da je to bio samo način na koji je želeo da mi slomi duh. Hteo je da znam da je on glavni i da ako on ne želi da spavam na krevet, onda će to tako i biti. Bio je loš čovek. Bio je nasilan, fizički i psihički - i mogu da vam pokaže sve svoje ožiljke da to i dokažem", ispričao je godinama kasnije.

Nasilan otac i pritisak slave

Kalkin je istakao i da nije uživao u statusu dečje zvezde: "Sećam se da sam snimao 'Sam u kući 2' i da sam se presvlačio u prikolici na ulici. Sledeće čega se sećam jeste da rulja od 200 ljudi trese moju prikolicu. To me je uplašilo. U početku sam uživao. Bio sam pomalo gladan pažnje. Ali, vremenom je to postala ogromna obaveza".

Čim je Makoli dospeo u centar pažnje, Kit je napustio posao i fokusirao se na to da svom sinu vodi karijeru. Međutim, otac i sin su imali različite želje; Makoli je bio umoran od glume i želeo je bar pauzu, ali mu nije bilo dozvoljeno. "Moj otac je bio ljubomoran na mene. Sve što je on pokušao da uradi u životu, meni je pošlo za rukom pre nego što sam napunio 10 godina", prokomentarisao je.

foto: News UK Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia / Profimedia

I dok je čitavom svetu ovaj plavušan izgledao kao srećno dete, on se više od svega seća osećaja da je očajnički žudeo za predahom. Takođe, njegov otac je krio od Makolija koliko tačno zarađuje, veliki deo profita uzimajući za sebe. Kit i Patriša prisvajali su oko 15 odsto njegove zarade po filmu.

Razvod roditelja i borba za novac

Kada su se Kit i Patriša 1995. razišli, usledila je ljuta pravna bitka oko starateljstva nad decom, a to je uključivalo i Makolija i njegovo ogromno bogatstvo. Kružile su glasine da je Makoli taj koji se na kraju "razveo" od roditelja.

"Nismo hteli da idemo sa mojim ocem. Uvek se pogrešno prenosi da sam se emancipovao od roditelja. Zakonski sam skinuo imena svojih roditelja iz svog fona i pronašao izvršitelja, odnosno nekoga ko je pregledao moje finansije, za slučaj da neko poželi da ukrade za sebe deo mog kolača. Ali sledeće što sam čuo bila je ta priča da sam se razveo od roditelja. Samo sam želeo da sve bude načisto - da skinem ime mog oca, moje majke, tako da moje mišljenje bude nepristrasno. Kada sam to uradio, cela agonija se brzo završila. U suštini, imao sam milione i milione dolara u banci, a moja majka nije mogla da plati kiriju jer je sav novac trošila na advokate. Hteli su da nas izbace iz stana. Jedini način na koji sam mogao da dođem do tog novca bio je da skinem ime mog oca sa svog računa, ali nisam želeo da to bude zbunjujuće, pa sam pomislio da oboje treba da budu skinuti sa mojih računa", detaljno je pojasnio Kalkin u jednom intervjuu pre četiri godne.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon što je ova naporna parnica završena, izgledalo je da je Kit prihvatio poraz. Patriša je sa decom ostala u Njujorku, a on se preselio na Zapadnu obalu i počeo život iznova sa partnerkom Džinet Krilovski.

"Bilo je užasno, ali danas sam dobro"

Makoli još od tada nije progovorio nijednu reč sa ocem. Danas kaže da ipak svom ocu duguje zahvalnost za to što mu je pokazao kakav tata ne treba da bude: "Od ranog detinjstva sam znao da je bolje da vodim beleške o njemu. Beleške o tome kakav ne treba da budem, kako ne želim da ponašam kada odrastem".

"Vidite, da, bilo je s**nje. Ali, moglo je da bude i gore. Nisam radio u rudniku uglja. Nisam bio dete vojnik. Moj otac me nije seksualno zlostavjao. Desile su se neke prokleto loše stvari, ali one se dešavaju deci sve vreme i ne izađu svi iz toga uspešno. Ja sam dobio puno toga, čoveče. Mislim, pogledaj me: dobio sam novac, dobio sam slavu, dobio sam lepu ženu i prelepu kuću i prelepe kućne ljubimce. Trebalo mi je mnogo vremena da dođem do tog mesta na kome sam sad i morao sam da obavim taj razgovor sam sa sobom i da kažem sebi: 'Iskreno, Mak? Nije tako loše'. Ja ne želim ništa, a treba mi još manje od toga. Dobro sam, čoveče", rekao je za "Esquire" magazin svojevremeno.

foto: Profimedia

Makoli je, podsetimo, dobio zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih, a uživa u dugogodišnjoj vezi sa verenicom Brendom Song sa kojom ima ćerku Dakotu i sina Karsona.

foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kiran Kalkin, Makolijev dve godine mlađi brat, tokom nedavne dodele Emija osvrnuo se na teško odrastanje, ne uspevajući pritom da zadrži suze i zahvalivši se majci Patriši za žrtvu koju je podnela da njega i braću i sestre izvede na pravi put.

foto: Printscreen/Twitter

"Ona je jednostavno divna žena koja je sama odgajala sedmoro dece u garsonjeri. A tamo je bio i neki tip - on nije ništa uradio", rekao je, pritom misleći na Kristofera, svog otuđenog oca. "Moram da zahvalim majci što mi je dala život, što mi je pružila sjajno detinjstvo, hvala ti na tome", dodao je.

