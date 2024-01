ŽENA KANJEA VESTA NOSI ŠORTS S RUPOM NA GENITALIJAMA: Ispod majice sve se svidi, a kad vidite čemu služi rupa, neće vam biti dobro

Kanje Vest i njegova supruga Bjanka Senzori dali su sve od sebe da još jednom šokiraju posmatrače dok su se u ponedeljak uputili u solarijum u Los Anđelesu. Bjanka (29) se pobrinula da sve oči budu uprte u nju dok je zaboravila da obuče grudnjak u uskoj beloj majici bez rukava sa natpisom "mokro" na grudima. Ipak, nedostatak brusa nije privlačio najviše pažnje.

Iako majica Bjanke Sensori vrišti "gledajte u mene", to nije komad koji je odvukao najviše pažnje.

foto: Blackbelts / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ako pažljivije pogledajte u njen mikro crni šorts videćete detalj koji je odjeknuo internetom. Mala rupa, koja je bila vidljiva na prednjoj strani šortsa, je dizajnirana kako bi se tu stavila igračka za odrasle.

Pantalone Packer Gear mogu da se kupe u prodavnicama igračaka za odrasle za 50 dolara, a postoje i jeftinije verzije, i mogu se koristiti i za muškarce i za žene.

Kanje Vest u poslednje vreme deli niz veoma seksualizovanih fotografija svoje žene, uprkos tome što je kritikovao svoju bivšu Kim Kardašijan zbog "previše izazovnog oblačenja" pri kraju njihovog braka. Nije želeo da njegova supruga izgleda toliko izazovno i to je bila velika tema pri kraju njihovog braka. Prošle godine se tvrdilo da su se Kanje i Bjanka venčali iz "verskih razloga" nakon što se on zakleo da će se uzdržavati od intimnih odnosa do braka nakon razvoda od Kim Kardašijan.

Posle meseci misterije oko njihovog vrtoglavog braka, jedan insajder je za Us Weekly rekao da zaljubljeni par prošetao do oltara da bi njihov odnos postao intiman.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

