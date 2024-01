SIN ZVEZDE POPULARNOG ŠOUA SE PREDOZIRAO: Otkriven uzrok Adamove iznenadne smrti, oglasio se i njegov otac

Adam Harison, sin zvezde šoua "Zalagaonica" Rika Harisona, preminuo je od predoziranja fentanilom, saznaje TMZ.

Uzrok smrti potvrdio je i njegov otac, putem portparola.

"Da, mogu da potvrdim da je Adam preminuo od predoziranja fentanilom. Kriza s fentanilom u našoj zemlji treba da bude ozbiljnije shvaćena. Čini sa kao da samo teče preko granice i ništa se oko toga ne preduzima. Moramo da budemo bolji", poručio je otac pokojnika.

Adam je preminuo u 39. godini i odmah se sumnjalo da se radilo o posledicama predoziranja, što se sada pokazalo i tačnim. Skrhani otac oprostio se od sina na društvenim mrežama.

"Uvek ćeš biti u mom srcu. Volim te", napisao je Rik na Instagramu.

Adam je bio jedan od trojice Rikovih sinova, a najčešće se u emisiji "Zalagaonica" pojavljivao njegov stariji brat Kori. Rik je Adama i Korija dobio u braku s prvom suprugom Kim, a trećeg sina, Džejka, dobio je s drugom suprugom Trejsi.

I Kori se oprostio od brata na društvenim mrežama uz njihovu fotografiju iz detinjstva.

Jedno od zaštitnih lica emisije bio je i Rikov otac Ričard Bendžamin Harison, koji je bio poznat i pod nadimkom "The Old Man", a on je preminuo je 2018. godine.

