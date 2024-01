KONAČNO OTKRIVENO KAKO BREDU PITU USPEVA DA BUDE "VEČNO MLAD" Doktor detaljno analizirao glumca: "Znam tačno šta radi s licem"

Proširila su se nagađanja o tome da se Bred Pit (60) podvrgnuo fejsliftingu nakon što je video na kom doktor komentariše njegov izgled postao viralan, piše Daily Mail.

Obožavatelji Breda Pita često nazivaju Bendžaminom Batonom iz stvarnog života i kažu da stari unazad. Ovu priču je podstakla fotografija snimljena na Vimbldonu prošle godine.

Bred je glumio čoveka koji stari unazad u filmu "Neobični slučaj o Bendžamina Batona" iz 2008. godine.

Doktor je uporedio fotografije holivudske zvezde snimljene na dodeli Oskara 2020. s fotografijama iz prošlogodišnjeg jula, kada je sedeo na centralnom terenu Vimbldona. Rekao je: "Ovo je bio on pre četiri godine, 2020. i možete videti da pokazuje normalne znakove starenja. Duboke statične bore, gubitak volumena oko očiju i središnjeg dela lica i nešto opuštene kože donjeg dela lica."

"Bilo je to prošle godine na Vimbldonu, gde se primetila njegova transformacija. Pogledajte promenu na njegovom licu i kako izgleda mlađe kad ga vidite sa strane, iz profila. Možete videti da je promena u konturi donjeg dela lica zaista impresivna i možete zaključiti da je to povezano sa zatezanjem lica kad vidite ovaj ožiljak."

foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Dr Džoni je utvrdi da Bredovo uho ima "klasičan izgled ožiljka od zatezanja lica". Objasnio je: "Tokom zahvata koža oko nje se podiže, što može promeniti oblik i položaj ušnih resica. Gotovo se vratio u prošlost, kako mu je lice izgledalo ranih 2000-ih, što je ironično jer je tada glumio Bendžamina Batona.

Tri su godine razlike između ovih fotografija i očito se mogu videti promene oko sredine i donjeg dela lica. Mislim da izgleda zaista dobro za ovu transformaciju, to je izvrstan primer dobro obavljene operacije."

foto: Courtesy De’Longhi/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Nakon uspeha videa, dr Džoni je za The Sun rekao: "Bredov video je postao viralan jer ljudi ne mogu da veruju kako dobro izgleda sa 60 godina."

"Gledajući slike koje sam objavio, Bred zaista izgleda kao da je mogao da uradi fejslifting. Promene u tom periodu su značajne."

foto: David Davies / PA Images / Profimedia

Da biste dobili taj stepen podizanja lica i kontura, posebno u srednjem i donjem delu lica, ne možete postići te rezultate nehirurškim metodama." Bredovi predstavnici odbili su da komentarišu kada ih je kontaktirao MailOnline. Izvor blizak Bredu odbacio je da je imao lifting lica.

Iako su mnogi u Holivudu misteriozni po pitanju svog večno mladolikog izgleda, Bred se jasno izjasnio o svom stavu o starenju.

foto: David Parry / PA Images / Profimedia

U intervjuu za Esquire rekao je: "Stariš, postaješ krhkiji, a udobnost postaje važnija. Mislim da je to tako jednostavno." Kada su ga pitali o njegovom režimu lepote, urnebesno je komentarisao: "Odrastao sam sa seoskim mentalitetom, na neki način, nanesem sapun jednom dnevno i onda idem dalje..."

"I mislim da učimo da ako volimo sebe, ako se prema sebi odnosimo malo bolje, onda od toga postoje dugotrajne dobrobiti. Zato samo starite zdravo, starite na zdrav način." Bred tvrdi da je ključni činilac za njegov izgled bila odluka da prestane da puši, jer je shvatio da ne može da "smanji količinu" - tu se ide na sve ili ništa.

foto: Alfred Cannamela / Newscom / Profimedia

"Nemam tu sposobnost da popušim samo jednu ili dve dnevno. To nije u mojoj prirodi. Idem do kraja. I uništiću se do kraja. Izgubio sam svoje privilegije", rekao je.

Glumac je inače u vezi s Ines de Ramon (32) skoro godinu dana.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ Jutarnji.hr/ L. S)

