BIO SAM VELIKA HOLIVUDSKA ZVEZDA, VERIO SAM SLAVNU GLUMICU, A ONDA SAM DIGAO RUKE OD SVEGA: Danas sam vatrogasac i samohrani otac

Džejmi Volters (54) je bio velika zvezda tinejdžerske serije, ali njegova karijera je krenula neočekivanim tokom i sada spasava živote

foto: Universal Pictures / AFP / Profimedia

Bio je idol tinejdžera u seriji "Beverli Hils, 90210", sa pesmom broj jedan i bio je veren jednom od najzgodnijih zvezda 90-ih, glumicom Dru Barimor. Sa sjajem u očima, Džejmi Volters se rado osvrće na svoje uzbudljive dvadesetih, dugih dana na setu, događaja na crvenom tepihu i luksuznih putovanja širom sveta.

Ali njegova karijera je na kraju krenula u iznenađujuće drugačijem pravcu nakon što je prestao da voli glumu i odlučio je da sledi svoj pravi san - da postane vatrogasac.

foto: Printscreen/The Sun

Ostavljajući za sobom nepredvidivi svet šoubiznisa, zamenio je Levis 501 i mikrofone za vatrogasnu opremu i crevo.

Džejmi je ispričao dosta stvari o svojoj prošloj karijeri, njegovoj kultnoj sceni kada je Tori Spelling pala niz stepenice i kako je jednom prilikom na poslu naleteo na bivšeg kolegu Luka Perija.

„Prošlo je mnogo godina i mislim da ljudi ne očekuju kada se vatrogasci pojave da bi momak u uniformi mogao da bude neko iz TV emisije iz 90-ih“, nasmejao se.

„Zahvalan sam što sam mogao da promenim profesiju i uradim nešto na šta sam ponosan i što je mojoj deci zanimljivo i kul. I dalje imam puno prijatelja koji se bave tim poslom, ali to je težak posao. Osim ako ne ide dobro, teško je podići porodicu“

foto: Printscreen/The Sun

Ali Džejmi, samohrani otac četvoro dece, ne žali i od tada radi kao posvećeni vatrogasni bolničar spasavajući živote u vatrogasnoj službi Los Anđelesa više od 20 godina.

Rekao je: „Počeo sam da razmišljam o ovoj karijeri i oduvek sam bio zainteresovan da postanem vatrogasac. Što sam više istraživao, mislio sam, o čoveče, teško je dobiti ovaj posao. Ovde je zaista velika konkurencija.

"Trebalo je otprilike tri godine za ceo proces, od trenutka kada polažete pismene testove i imate medicinske preglede, provere prošlosti, psihološke, više fizičke provere agilnosti. Konačno sam dobio ponudu za posao, odnosno da dođem na Akademiju za obuku 2003. godine."

foto: Printscreen/The Sun

On je sada cenjeni vatrogasac u Los Anđelesu i mladi početnici su zapanjeni kada otkriju da je najpoznatiji po tome što je glumio ambicioznog muzičara Reja Pruita u seriji "Beverli Hils", zajedno sa svojom devojkom na ekranu, Donom Martin, koju je glumila Tori Speling.

Džejmi se pojavio i u filmu "Shout" sa Džonom Travoltom, nakon čega je usledilo pojavljivanje u TV emisiji, "The Heights", tokom koje je objavio hit pesmu, "How do you talk to an angel".

Mislio je da će njegova nova uloga u "Beverli Hilsu" otvoriti još više vrata, ali njegov lik u seriji je okarakterisan kao "nasilan" i mnogi fanovi serije su ga mrzeli zbog toga.

U jednoj kultnoj sceni, Dona pada niz stepenice nakon svađe.

foto: Profimedia

„Ona je pala niz stepenice? Pazite kako kažem pada niz stepenice. Nisam je gurnuo niz stepenice! Dobijete scenario, ali ne baš rano. Ne žele da puštaju previše stvari, pa ponekad dobijete samo svoje delove, neće vam dati celu priču. Dođeš samo nekoliko dana pre nego što počneš da snimaš i počneš da učiš svoje replike, a ja se pitam, šta je dođavola ovo? Kao, ovo nije dobro, ovo nije dobro za moju karijeru. Razgovarao sam sa Aronom Spelingom [producentom]. On je uvek bio veoma kul sa mnom, bio je fan. Ali on je rekao: 'Mislimo da je ovo zaista interesantan pravac za tvoj lik jer će pokrenuti neke zaista važne teme o porodičnom zlostavljanju" i sve te stvari. A ja sam rekao: "U redu, uh, nisam siguran kako će ljudi to primiti.", prisetio se Džejmi.

foto: Universal Pictures / AFP / Profimedia

Negativna reakcija fanova

Džejmi se prisetio da je negativna reakcija fanova bila „prilično momentalna“, a neki gledaoci su se mučili da naprave razliku između glumca i lika.

„Išao bih u kupovinu i ljudi bi se ljutili na mene u prodavnici. 'Šta radiš Doni? Kao, ne možeš se tako ponašati prema njoj. Ona nam je važna, znaš?' "Hej čoveče, to je emisija. Ja sam lik u seriji. To nije pravi život, znaš. Ali oni su bili ljuti."

foto: Printscreen/The Sun

Dobijao je pisma puna mržnje i smatrao je da je situacija "teška", jer je kasnije napustio seriju kada je loš dečko Rej otišao na turneju i više se nije vratio.

Džejmi je počeo da se "hladi" od glume kojom je počeo da se bavi slučajno dok je studirao na Univerzitetu u Njujorku. Ali on insistira da je i dalje voleo sedmu umetnost kada je glumio u seriji i da se slagao sa svim svojim kolegama, pojavljujući se u 40 epizoda sve do 1996.godine.

„Tori je bila veoma zabavna. Dobro smo se provodili. Morali smo da putujemo zajedno zbog promotivnih stvari širom zemlje i po inostranstvu, tako da imam zaista lepa sećanja.“

Upitan da li su ikada bili romantičnpovezani, on je odgovorio: Bili smo dobri prijatelji, ali oboje smo imali veze van posla."

Džejmi se u to vreme zabavljao sa Dru Barimor, koja je govorila o njihovoj vezi u svojoj emisiji prošle godine sa gošćom Tori Spelling.

MLADALAČKA LJUBAV

Sećajući se kada je prvi put sreo 48-godišnju glumicu, rekao je: "Imali smo istog agenta. Moj agent je rekao: "Hej, Dru Barimor je zainteresovana da te upozna, i ona te je pozvala na ovu zabavu." Pa, otišao sam, upoznao je, na kraju smo se slagali, i bili smo zajedno nekoliko godina i odlično smo se proveli. Na kraju smo živeli zajedno i bili smo vereni neko vreme. To je bio zabavan period u mom životu. Ona je bila sjajna, imali smo sjajan odnos zajedno", rekao je Džejmi i nastavio:

foto: Printscreen/The Sun

„U svojim dvadesetim nisam imao dece, nisam bio oženjen, tako da sam bio odgovoran samo za sebe. I tako je bilo zabavno vreme biti u Holivudu radeći takvu vrstu posla. Bilo je to pre interneta, stvari su bile drugačije."

Par je počeo da se zabavlja u martu 1992. i verio se tog juna, ali su se rastali dve godine kasnije. Upitan šta se desilo između njega i Dru, rekao je: "Mislim da smo oboje bili veoma mladi i da smo bili zauzeti svojim karijerama i zato to nije ispalo kako treba. Ali imam zaista lepa sećanja i drago mi je da čujem da ona isto ima“.

Rekao je da je "veoma ponosan" na to kako je njena karijera napredovala i da su mu prijatelji poslali snimak njegove bivše i Tori kako razgovaraju o njemu u emisiji Dru Barimor.

"O moj bože, Džejmi Volters! Moj dečko u to vreme", uzviknula je Dru kada ga je Tori pomenula.

"Totalno sam izlazila sa Džejmijem Voltersom. Bila sam verena sa njim!" Tori se našalila da je Dru bila "Origanlna Dona Martin" i pohvalila je svoju bivšu koleginicu, opisujući ga kao "tako dobrog momka", sa čime se Dru složila.

foto: Profimedia

Dženi Gart, koja se takođe pojavila u emisiji i glumila u seriji "Beverli Hils", rekla je da je "još uvek dobar momak" i prisetila se njegovog pojavljivanja za ribut serije 2019.

„Izgleda potpuno isto“, dodala je ona. „Ima porodicu, ćerku koja igra fudbal.

Džejmi je bio zadovoljan što je čuo pohvale od svoje bivše i kolega, rekavši: „Polaskan sam što ona još uvek ima visko mišljenje o meni. Drago mi je što ljudi misle da nisam mnogo ostario, ali se ne slažem!“

foto: Profimedia

Ali još uvek ga prepoznaju na poslu i otkrio je da je jednom imao susret sa Lukom Perijem, koji je igrao Dilana Mekeja pre njegove iznenadne smrti od moždanog udara 2019.

„U ovom poslu nailazite na ljude iz svih sfera života“, rekao je on. „Bio sam na pozivu jednog dana zbog saobraćajne nesreće i Luk Peri je prolazio u svom automobilu, veoma sporo jer je policija sve usporavala. I nekako me je pogledao i rekao je: ’Džejmi!‘ Imali smo kul trenutak zajedno kada sam na neki način prešao na ovu karijeru i on je bio impresioniran kada je to video.“

foto: Printscreen/The Sun

Osvrćući se na svoju karijeru, rekao je: „U vatrogasnoj službi sam već dvadeset godina i nastaviću sa ovim sve dok mi telo ne kaže da više ne mogu.

„I nadam se da ću nastaviti da se bavim muzikom, kojom sam još uvek veoma angažovan. Voleo bih da se vratim glumi ako mi se ukaže prilika kada se moje vreme u vatrogasnoj službi privede kraju.“

(Kurir.rs/The Sun/T.J.)

Bonus video:

07:16 BIKOVIĆ JE POD OGROMNIM STRESOM! Eksperti o SKANDALOZNIM optužbama Ukrajine da glumac podržava genocid: SADA IMA SAMO 2 OPCIJE