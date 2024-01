BIVŠU ŽENU MARIJU BEZOČNO VARAO SA NJIHOVOM KUĆNOM POMOĆNICOM: Napravio im decu U ISTO VREME, sad se ŠEPURI sa 28 godina mlađom

Slavni glumac prava je zvezda Svetskog kupa alpskih skijaša koji se ovih dana održava u njegovoj rodnoj zemlji Austriji, iako se ne takmiči, a iza sebe ima dosta sportskih nadmetanja jer se pre glume bavio bodibildinom (a uporedo i modelingom). Čuveni Arnold Švarceneger (76) krenuo je iz domovine do holivudskog vrha, ali i do političke scene s obzirom na to da je ranije obavljao funkciju guvernera Kalifornije. Holivudska zvezda nalazi se na sportskom takmičenju sa dugogodišnjom partnerkom Heder Miligan, koja je od njega mlađa 28 godina.

Arnold Švarceneger je od 2013. u vezi sa Heder Miligan. Bilo je ranije šuškanja da su se verili, ali je njegov portpatol to demantovao. Upoznali su se na rehablitaciji nakon njegove operacije ramena gde je ona radila kao fizioterapeutkinja. Retko se pojavljuju u javnosti, a u Austriji uopšte ne beže od paparaca.

Švarceneger je 17. januara na put do Austrije zaustavljen na aerodromu u Minhenu jer nije na carini prijavio skupoceni sat. Moraće da plati kaznu od 9.800 do 38.000 dolara.

To mu se čini se nije pokvarilo raspoloženje, makar to ne odaje u javnosti, gde nije viđen sa spornim satom.

Švarceneger je godinama bio u braku sa Marijom Ovings Šrajver, koju je prevario sa njihovom bivšom kućnom pomoćnicom, iz te afere glumac ima sina Džozefa Benu koji je njegova fizička kopija.

Bolno otkriće usledilo je nakon skoro 30 godina braka. Mariji nije bilo teško da shvati šta se dešavalo iza njenih leđa. Ona i njena bivša kućna pomoćnica Milded Patricija Bena, majka Džozefa Bene, bile su trudne u isto vreme. Švarceneger je negirao neverstvo, ali je kasnije priznao Džozefa za sina. Međutim, Patrisija nije želela da krije istinu, rekla je sve Mariji.

Pre tog otkrića, Marija i Švarceneger prisustvovali su krštenju Džozefa Bene.

Preljuba je bila više nego dovoljan razlog za Mariju da ostavi Arnolda. Razlaz se dogodio 2011. godine- dve i po decenije nakon njihovog venčanja. Zvanično su se razveli 2021. godine, kada su podelili zajedničku imovinu vrednu 400 miliona dolara. Marija i popularni Arni imaju četvoro dece Ketrin, Kristinu, Patrika i Kristofera.

