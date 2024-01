SLAVNI PEVAČ JE 3 PUTA RADIO DNK TEST DA SE UVERI DA JE OTAC DETETA: Kada budete videli fotografije DEČAKA, biće vam jasno i ZAŠTO

Bilo je više nego turblentno, o čemu svedoče i tri DNK testa koja su prethodila priznavanju očinstva. Slavni reper sumnjao je da je sin njegov, kada se dečak rodio. U kakvim odnosima je danas sa detetom? Drejk i bivši model i slikarka Sofi Bruso upoznali su se 2017. u japanskom restoranu u Amsterdamu, te godine dobili su sina. Bivši par nikada nije bio u ozbliljnoj vezi. Da li su na kraju postali prijatelji i kako brinu o prelepom mališanu?

Da je postao otac, Drejk je saopštio 2018. pesmom "The Story Of Adidon". "Nisam krio svog klinca od sveta, skrivao sam svet od svog deteta", glasi stih te numere.

foto: MICHAEL SIMON / INSTAR Images / Profimedia

"Iskren da budem, uradio sam DNK test, a onda su nam javili da je oštećen prilikom prevoza i da ne mogu da budu 100 posto sigurni da li je on moj sin ili ne. Čekao sam, "Tako da je to bila situacija u kojoj sam bio na čekanju, pa nisam hteo da kažem svetu da je to moj sin, jer je moglo da se ispostavi drugačije. Ako vidite mog sina, jasno vam je zbog čega. Trebalo je da se urade još dva kvalitetna DNK testa iz dve različite kompanije", ispričao je reper Drejk koji je u nedelju bio na NBA utakmici u Njujorku sa sinom Adonisom.

foto: MICHAEL SIMON / INSTAR Images / Profimedia

Otac i sin gledali su meč između timova Miami Heat i New York Knicks. Muzičar zajedno sa majkom dečaka deli starateljstvo nad sinom, ostavio je čitavu dramu iza sebe i veoma je posvećen očinstvu.

foto: MICHAEL SIMON / INSTAR Images / Profimedia

"On je zabavan tata, stalno se šali", ispričao je Adonis ranije u podkastu "Barstool Sports".

Na društvenim mrežama kružili su zluradi komentari da je Adonis sin fitnes trenera svoje mame zbog navodne fizičke sličnosti među njima. Pre dve godine jedan momak upao je u kuću muzičara tvrdeći da je njegov sin.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

