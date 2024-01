ČUVENA HOLIVUDSKA GLUMICA UDALA SE ZA SRBINA SINIŠU I RODILA SINA U 46. GODINI: Detetu dali ime koje je veoma popularno kod nas

Holivudska glumica i zvezda serije “Feud: Capote vs. Labudovi”, koja je premijerno prikazana u Americi ove nedelje, pričala je u novom intervjuu o majčinstvu. Kloi Sevinji je u 46. godini dobila sina Vanju sa suprugom, umetnikom srpskog porekla Sinišom Mačkovićem.

"Najteži deo majčinstva je biti odsutan i ne osećati se krivom zbog toga", rekla je Kloi Sevinji za Page six pa napomenula: "Pokušavam da se oslobodim toga, ali ti iracionalni strahovi, oni su najgori... Mikrostresovi, najgori su!".

foto: BrosNYC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glumica je svog sina nazvala "radost", a i ranije je isticala da se osećala rastrzano između posla i majčinstva.

"Mogla bih da zaplačem zbog same pomisli na činjenicu da sam glumica i da moja karijera mora da plati našu hipoteku", rekla je u intervjuu za Independent 2022. godine. Istakla je: “Mislim, ne mogu da se žalim. Jako sam privilegirana, ali kada imate dete, počnete da zavidite onima koji rade od devet do pet. Pokušavama da pobedim majčinski osećaj krivice, ali to je prilično zastrašujuće".

Kloi Sevinji i Siniša Mačković dobili su sina Vanju u maju 2020. u jeku pandemije kovida. Par se venčao u Njujorku dva meseca pre rođenja deteta.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

