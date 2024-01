PLATIO SAM 175.000 $ DA BIH PORASTAO 10 CENTIMETARA Ugradili su mi ŠIPKE, ali ono kroz šta prolazim ne bih poželeo ni NEPRIJATELJU

Kolumbijski influenser Jeferson Kosio (29) je platio 175.000 dolara da bi sa 172 centimetra „porastao“ na 182. Pre četiri meseca imao je operaciju produženja udova – koja je uključivala lomljenje nogu, implantaciju metalnih šipki i njihovo polako istezanje. A kako su mu šipke polako razdvajale kosti da bi ih istegnule, bol je postajao toliko jak da je osećao da će se onesvestiti. Kaže da noću spava samo oko dva sata, jer mu bol stalno prekida san.

- Veoma sam nervozan, želim da se ovo završi, ali to nije moguće. Inače spavam četiri do šest sati, ali tokom poslednjih 11 ili 12 dana, spavao sam samo oko dva sata, najviše. I to se stalno prekida na svakih 15 do 20 minuta zbog bolova u nogama. Pokušao sam i s tabletama za spavanje, ali ne pomažu. Bol me budi i osećam se uništeno - kaže Kosio, koji ima 11,1 miliona pratilaca na Instagramu.

- Možda će doći do toga da moje telo ovo više neće moći da podnese i da više neću moći da se nosim sa bolom - dodaje.

Kosio je rekao da je platio između 200 i 700 miliona kolumbijskih pezosa za lečenje, što je oko 50.000 do 175.000 dolara, u Bogoti, glavnom gradu ove zemlje. Operacija je uključivala lomljenje kostiju, a zatim umetanje magnetnih šipki i igala na svaki kraj.

Uređaji su u njegovim nogama već četiri meseca, produžavajući ih za jedan milimetar, uz upotrebu daljinskog upravljača.

Uklonili su ih operacijom 25. januara, a zatim će započeti rehabilitaciju gde će ponovo učiti da hoda i trči.

Na nedavnim video snimcima, uglavnom je prikazan u invalidskim kolicima — u kojima treba da ostane dok se kosti nogu izdužuju. Lekari takođe preporučuju pacijentima da se pridržavaju zdrave ishrane i uzimaju suplemente kalcijuma kako bi se kosti brže zalečile.

Bolnica za specijalnu hirurgiju u Njujorku procenjuje da procedure produženja udova imaju 95 odsto uspeha. Bolnica navodi manje komplikacije poput ožiljaka i ukočenih zglobova kao uobičajene rizike i navodi da su teške komplikacije retke.

Hirurg koji je operisao Kosija istakao je da se operacija obično koristi za prilagođavanje malformacija koje ostavljaju jedan ud duži od drugog, ili kada pacijent izgubi deo uda u nesreći. Međutim, lekari su procenili da se broj muškaraca koji su podvrgnuti estetskoj operaciji produženja udova udvostručio u samo poslednje tri godine, mada je u pitanju skup tretman.

Kosio je rekao da je za proceduru saznao nakon što je imao problem sa nogama.

„Pre dve godine, imao sam problem sa nogama o kome zaista ne želim da pričam jer je veoma lično“, rekao je. „Ali jedna od stvari koja je imala najveći uticaj na mene je bila istezanje nogu. Razgledao sam to, sreo se sa nekim ljudima i otkrio da – da, postoji.“

Njegov hirurg rekao je da će influenser moći da obavlja svoje svakodnevne aktivnosti na uobičajen način kada se oporavi, kao što su šetnja, vežbanje i igranje fudbala.

(Kurir.rs/Nova/A.G.)

