ČOVEK SA NAJVEĆIM PONOSOM NA SVETU POZIRAO POTPUNO NAG: U punoj snazi ima 35 centimetara, a evo kako izgleda "OPUŠTEN"! (FOTO)

Čovek sa najvećim penisom na svetu izgleda neprepoznatljivo na fotografiji iz mladosti na kojoj se vidi njegov 'ponos' koji se može pohvaliti erekcijom od neverovatnih 35 cm.

Džona Falkon (53) je vlasnik najvećeg penisa na svetu i sada je odlučio da svoje pratioce na društvenim mrežama počasti fotografijom iz mlađih dana. Fanovi su brzo reagovali.

foto: Printscreen

U komentarima je dodao da je fotografija nastala kada je imao 29 godina, a da je penis na njoj 'mekan i samo 20 cm'. Džona je prvi put dospeo na naslovne strane pre više od 20 godina kada se pojavio u dokumentarcu 'Private Dicks: Men Exposed', prenosi "Daily Star".

Kaže da je njegova muškost toliko velika da je mogao da izvodi oralni seks na sebi kada je bio tinejdžer, a sada ima nove planove da to prenese na velika platna. Obožavaoci su brzo pohrlili u odeljak za komentare i obasuli ga pohvalama.

- Pa, da budem iskren, lepo stariš i imaš lepe oči... - pišu.

- Ti si kao dobro vino...s godinama samo bolji! - komentarišu oni.

- I dalje jedan od najzgodnijih muškaraca na svetu sa najlepšim očima! - hvalili su ga.

foto: Printscreen/Instagram

- Mislim da je vreme za ažuriranu fotografiju. Ista poza, ista odeća - radoznali su.

Džona je otkrio da radi na scenariju koji će pokazati njegov penis u punom sjaju. Ranije je glumio u hit serijama kao što su "Soprano", "Zakon i red" i "Melrose Place". Ali uprkos uspehu, Džona kaže da je posao na televiziji često teško naći upravo zbog njegove popularnosti.

- To što sam poznat po svojoj veličini me nekako čini nepoželjnim za film i TV - izjavio je on.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

05:30 SVET U ŠOKU, RONALDO UBRIZGAVA BOTOKS U PENIS! Urolog otkrio za koliko cm se polni organ UVEĆA nakon ove procedure