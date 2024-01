EVO ZBOG ČEGA KEJT MIDLTON ČEKA DUG PUT DO OPORAVKA: Najnoviji detalji ukazuju na to koliko je operacija bila ZAPRAVO OZBILJNA

Kejt Midlton izašla je juče iz privatne londonske bolnice, a stručnjaci komentarišu da je čeka dug put dok se ne oporavi. Dok su jedni insajderi poručili da princeza od Velsa jedva čeka da se što pre vrati obavezama, drugi ističu da će trebati vremena pre nego što se sve vrati "u normalu", kao i to da su ona i njen suprug princ Vilijam rasporedi prioritete - porodica je 100 odsto na prvom poslu pa tek onda posao.

Očekuje se da će se Kejt Midlton vratiti svojom dužnostima koje joj nameće pozicija na dvoru tek posle Uskrsa. Tempo povratka diktiraće saveti lekara. Vilijam je preuzeo roditeljske dužnosti, očistio je svoj dnevnik od službenih obaveza dok se ona oporavlja, a javnim angažmanima vratiće se tek kada se situacija stabilizuje.

Slučaj njene operacije i dalje prati misterija što ne umiruje sumnje da je reč o nečemu ozbiljnom iako su iz Palate poručili da uzrok nije kancerogen kao i to da Kejt želi da podaci o njenom zdravstvenom stanju ostanu privatni. Naglašeno je i da će se obaveštenja o tome objavljivati u skladu sa potrebama, a možda princeza od Velsa odluči da progovori detaljnije o svemu što je doživela od 16. januara kada je urađen hiruški zahvat.

Sasvim je sigurno da će princeza od Velsa kojoj pomaže i ova asistentkinja, izbegavati napornije aktivnosti, Vilijam će odvoziti i vraćati decu iz škole. Princ važi za praktičnog oca i redovno ga viđaju u školi Lambrook u Berkširu, koju pohađaju Šarlot, Džordž i Luj. Izvor kažu da će se lako snaći sa obavezama koje ga očekuju. Pomagaće mu dadilja kao i porodica Kejt Midlton, odnosno njeni roditelji, sestra i brat.

Iz Nacionalne britanske zdravstvene službe poručuju da je nakon operacije sa velikim rezom potrebno dva do tri meseca pre nego što pacijent počne da normalno hoda. Moguć je i brži oporavak što zavisi od same prirode procedure. Ne preporučuje se podizanje tereta većeg od dva do tri kilograma.

Mogu da prođu i dve godine da se čvrstina trbušnog zida vrati u prethodno stanje. Preporučuju se vežbe sedenja i stajanja kako bi se vratila snaga, sa ciljem da se hodanje postepeno vrati u normalu, pa svakog dana treba pomalo šetati, do 30 minuta svakog dana, tokom dva do tri meseca. Kejt možda odluči da ubrza oporavak što lekari koji su se oglašavali ne savetuju.

Saradnici insistiraju da se princeza neće vraćati angažmanima narednih nekoliko meseci (možda se obrati javnosti na određen način) ali će verovatno raditi iza kulisa na svojim projektima iz prethodnih godina, piše Daily mail. Obavljaće određene poslove od kuće.

Nedavno je pokrenula kampanju za podizanje svesti o važnosti prvih pet godina života za razvoj dece, pod nazivom Shaping Us. "Njena strast je jasna, biće to veliki nastavak te kampanje i ona će biti zainteresovana za nastavak razgovora sa nacijom što je pre moguće", rekao saradnik za The Times. Kejt će propustiti niz svečanosti među kojima je i dodela BAFTA priznanja narednog meseca, Vilijam je pokrovitelj ove ceremonije.

Dok se oporavlja, očekuje se da će Kejt imati "mnogo nege i podrške kod kuće', rekao je izvor blizak kraljevskoj porodici za People. Dodao je je princeza "mlada žena u formi i da su sigurni da će se oporaviti".

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

