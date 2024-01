"IMA LI NEKO PROBLEM S UŠIMA?" Reakcija Danice Crnogorčević na ORLOVO GNEZDO baca NOVO SVETLO na slučaj Breskvica i priču o KOSOVU

Danica Crnogorčević svoj drugi solistički koncert u Beogradu posvetila je žrtvama u masakru koji se dogodio prošle godine u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kad je dečak ubica usmrtio devet svojih vršnjaka i čuvara škole. Pevačica etno i duhovne muzike je na ivici plača za Kurir istakla da je na ovu ideju došla kada joj se javila majka jedne od pokojnih devojčica, koja je volela njene pesme.

- Razgovarala sam sa jednom majkom koja mi se prva javila. Njena ćerka Adrijana je uvek sa radošću za života pevala moje pesme, vaspitavala se u duhu tradicije. Došli smo zajedno na ideju da žrtvama posvetimo koncert. Ovo je koncert duhovne muzike. Svi u tim pesmama možemo da nađemo smisao naše vere, nade, ljubavi. Čula sam se sa roditeljima te dece, naravno, to je osetljiva tema - kazala je Danica, a majka pomenute devojčice se i sama našla u publici na ovom koncertu.

Popadija Danica osvrnula se i na pesmu Anđele Ignjatović Breskvice "Gnezdo orlovo" sa kojom će se takmičiti na ovogodišnjoj "Pesmi za Evroviziju" i boriti se da predstavlja Srbiju na Evroviziji u Malmeu. Ova pesma je od strane jednog dela publike, pretežno albanske nacionalnosti, naišla na negativne komentare, koji su se odnosili na to da ona "poziva na etničko čišćenje njihovog naroda s Kosova kako bi Srbi dobili potpunu kontrolu nad teritorijom", te traže da bude diskvalifikovana iz takmičenja.

- Tekst Breskvičine pesme uopšte nije nacionalistički. Ja sam baš pažljivo slušala pesmu i tu nema apsolutno ništa sporno. Jedino ako neko ima problem sa ušima. Pesma je jako lepa i ne vidim razlog zašto bi bila diskvalifikovana, samo zato što je odabrala da se predstavi sa jednom pesmom čiji tekst nije vulgaran i prijemčiv svima. Lep je ritam. To nije tradicionalna pesma, to je novi stil samo sa prizvukom tradicije i to je za svaku pohvalu. Ne znam zašto ne bi išlo u tom pravcu: da budemo moderni i da ostanemo dosledni nekoj kulturi koju srpski narod vekovima ima, a koju su imali i naši preci - rekla nam je Danica.

Pevačica je prokomentarisala i da li sebe jednog dana vidi kao učesnicu Evrovizije.

- Iskreno, ne vidim sebe tamo. To nije nekako moj stil. Ne kažem da nekad neću otići, ako nekad bude došlo do nekih promena. Ali, prosto sada ne mogu sebe da zamislim tamo. Mislim da bi oni mene odmah diskvalifikovali (smeh) - zaključila je popadija.

