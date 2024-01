ONA ĆE BITI KLJUČNA OSOBA U ŽIVOTU KEJT MIDLTON U NAREDNOM PERIODU: Odabrana je sa POSEBNIM razlogom, a evo i zašto (FOTO)

Marija Boralo je dadilja i osoba od poverenja princeze Kejt Midlton i princa Vilijama koja će u narednom periodu biti ključna osoba u njihovoj porodici.

Princezu od Velsa odnosno Kejt Midlton čeka dug oporavak nakon operacije abdomena, tokom kojeg će se oslanjati na dadilju svoje dece i osobu od poverenja Mariju Boralo, čija će joj pomoć sada biti neprocenjiva, otkrio je kraljevski stručnjak Ričard Ficvilijams.

42-godišnja Kejt stigla je nakon 14 dana iz bolnice kući, ali sada će morati odmarati koliko god je to moguće, a Marijin će doprinos biti važan kako bi njen suprug i princ Vilijam mogao nastaviti s obavljanjem svojih kraljevskih dužnosti. On je sada preuzeo dodatne roditeljske obaveze i pauzirao službene dužnosti dok se Kejt oporavlja, pružajući tako podršku svojoj supruzi.

Porodicu takođe podržavaju članovi njihovog osoblja, uključujući odanu, dugogodišnju dadilju punog imena Mariju Teresu Turijon Boralo, čija bi uloga mogla biti ključna u nadolazećim nedeljama.

"Kejt je očito imala ozbiljnu operaciju i moraće puno odmarati. To znači da će se u nadolazećim nedeljama, a možda i mesecima, uveliko oslanjati na Mariju. Biće dosta nagađanja o tome kada će Vilijam moći ponovo da preuzme kraljevske dužnosti. Očito, posebno s obzirom na privremenu nesposobnost kralja Čarlsa, to bi bilo što pre, to bolje. Time je Marijin doprinos u ovom teškom trenutku još neprocenjiviji", pojasnio je Ficvilijams za Daily Mail.

Kejt je predana i posvećena majka koliko joj uloga i titula princeze to dopuštaju, ali i sama je rekla da je imati dadilju neizbežno.

"Marija Teresa je, prema izveštajima, izuzetno popularna među decom, a njeno školovanje u Norlandu znači da je idealna za sve što ova uloga zahteva. Ona je naravno pozadinska figura, koja se viđa na nekim važnim kraljevskim svečanostima i koja je neizostavna u ovakvom trenutku. Njeno usavršavanje na prestižnom koledžu Norland u Batu gde je naučila veliki broj veština i rada, biće posebno korisno tokom ključnih nedelja Kejtinog oporavka. Sledeće nedelje mogle bi biti teže i biće test za ovu neverovatnu osobu kojoj budući kralj i kraljica toliko veruju", zaključio je.

Kejt i Vilijam su angažovali Mariju 2014. godine kada je Džordž imao samo osam meseci. Od tog dana ona živi u s kraljevskom porodicom i s njima odlazi na putovanja, ali njena prisutnost je vrlo diskretna. Britanski mediji i javnost veruju da je vrlo stroga s odgojem kraljevske dece i da kao ostale polaznice Norlanda ne dopušta dečje nepodobštine, baš kao ni ostale dadilje koje su se tamo školovale, a danas rade za neke od najmoćnijih porodica na svetu.

"Ne dopušta stvaranje nereda i glupiranje. Postoje stroga večernja pravila kojih se moraju držati pre spavanja, a u nastojanju da im podigne apetit, svakih nekoliko dana dobijaju novu hranu na meniju", objasnila je stručnjakinja Luis Heren jednom prilikom za The Sun.

Takođe, većina igara mora se odvijati van kuće, na otvorenom, bez obzira na vremenske prilike, a to uključuje vožnje biciklima, igranje s psima i u igru u vrtu.

"Ako lagano pada kiša, svejedno će ih izvesti napolje u prikladnoj odeći", otkrila je Luis te dodala da deca uče uz tradicionalne igre i zabavu, a da o vremenu provedenom ispred ekrana odlučuju samo roditelji, a to je nešto što im ne pada lako, pogotovo Vilijamu koji je to i sam priznao u prethodnim intervjuima.

No, Marija će biti ta koja ih zapravo priprema za obavljanje kraljevskih dužnosti koje ih očekuju, ali i koje već sada obavljaju putujući s roditeljima i pojavljujući se na važnim javnim događanjima. Kraljevska porodica Mariju doživljava kao članicu porodice, a ona i Kejt su navodno jako bliske. Obučena je da se u određenim situacijama ponaša i kao telohranitelj, završila je kurs samoodbrane, a govori i šest jezika.

