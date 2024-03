NAŠA GLUMICA JE UPOZNALA SVOG MUŽA NA "SASTANKU NA SLEPO": U braku su već 16 godina, a on se bavi ovim UGLEDNIM ZANIMANJEM (FOTO)

Da li ste znali da je glumica Milica Zarić u skladnom braku sa arhitektom Predragom Milutinovićem? Kruna njihove ljubavi su ćerka Una i sin Aleksandar.

Poznata glumica Milica Zarić više od dve decenije prisutna je na glumačkoj sceni i ostvarila je brojne uloge od kojih se posebno izdvajaju one u serijama „Žigosani u reketu“, „Besa“, „Moj rođak sa sela“, „Moja generacija Z“, „Ljubav i mržnja“. Trenutno je gledamo u trećoj sezoni serije „Tajna vinove loze“ u kojoj igra Jelenu.

foto: Milenko Miklja

Poznato je da je Milica ćerka Dragana Zarića i da joj je i brat glumac Ivan Zarić. Međutim, malo je poznato ko je suprug poznate glumice.

foto: Zorana Jevtić

Milica je već 16 godina u braku sa arhitektom Predragom Milutinovićem sa kojim je dobila dvoje dece – ćerku Unu i sina Aleksandra.

Njihova ljubavna priča počela je na nesvakidašnji način. Upoznali su se na sastanku na slepo, koji im je organizovala glumičina prijateljica.

Interesantno je da je već pri prvom susretu Milica svom izabraniku duhovito nagovestila da će mu biti supruga.

foto: Kurir Televizija

Milica i Predrag su se na večnu ljubav zavetovali 2008, na intimnoj ceremoniji u Parizu.

Milica o svom privatnom životu retko govori za medije, a ni njen suprug ne voli da se eksponira. Zajedno u javnosti smo imali prilike da ih vidimo na predstavljanju resorta „Mamula island“.

Iako ne deli detalje svoje intime sa novinarima, glumica je na premijeri telenovele “Tajne vinove loze” ipak nagovestila kako održava slogu u braku.

„Moj muž ume sa mnom. ‘Ne moraš, dušo. Ako ti se kuva, kuvaj, ako ne, ne moraš. Ići ćemo negde.’ I onda ja skuvam. A i sve mi je blizu, i pijaca i mesara, nije mi teško“, rekla je ranije Milica pa dodala da bračna zajednica zahteva odricanja na koja mnogi nisu spremni.

foto: Kurir Televizija

„Jako je teško očuvati porodicu u sadašnjem vremenu. Sve vam diktira taj brzi tempo života, obaveze. Ako hoćete da budete profesionalac u svom poslu, ma šta god da radite, vi morate da provodite sate i sate na poslu. A onda to vam ostavlja malo vremena za bilo šta drugo. To je veliki izazov. Čovek mora da se odrekne nekih stvari u karijeri i jako je teško to uskladiti. Ali je moguće, naravno“, rekla je Milica. Ona je potvrdila i da je roditeljstvo najlepši, ali i najteži posao na svetu.

foto: Milenko Miklja

„Kada pravite decu, morate da budete svesni činjenice da ste odgovorni za njih. Od kada ih napravite, rodite, pa do trenutka dok se oni ne osamostale. Biti roditelj je ogromna odgovornost. Najlepši, ali i najteži posao na svetu. Čovek mora tome da se posveti i za to mora da nađe vremena. To je neki prioritet koji se ne dovodi u pitanje“.

(Kurir.rs/Zadovoljna/T.B.)

