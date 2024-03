ŠERON STOUN OTKRILA IME ČOVEKA KOJI JU JE TERAO NA INTIMNE ODNOSE! U pitanju je kolega iz filma koji je bio VELIKI HIT u Srbiji

Šeron Stoun otkrila je ime producenta koji ju je terao da ima intimne odnose sa kolegom kao i ime glumca sa kojim joj je rečeno da se upusti u odnose "kako bi popravili hemiju na filmskom platnu". Jedan od njih povezan je sa Alekom Boldvinom.

Glumica Šeron Stoun je ranije o tome pisala u svojim memoarima, a sada je otkrila je producent Robert Evans, a glumac Vilijam Bili Boldvin, brat Aleka Boldvina, i da se radi o filmu "Silver" iz 1993. koji je bio veoma popularan i u Srbiji.

foto: Profimedia

Evans je umro 2019. i bio je producent i filmova Chinatown i The Cotton Club, a vodio je produkciju u Paramount za sledeća ostvarenja: The Godfather, The Italian Job, True Grit i The Great Gatsby.

"Očekivali su da ću kući doneti još jedan veliki hit i dali su mi odobrenje za kasting i dali su mi sva odobrenja, ali kad je došlo vreme da to učinim, rekli su mi da je to dogovor iz sujete i nisam mogla da dobijem svoja odobrenja", rekla je u podkastu Louis Theroux Šeron Stoun koja je pre pomenutog filma glumila u "Basic Instinct". Nastavila je: "Zatim su počeli da mene krive za svoje greške, a napravili su strašne greške u načinu na koji su angažovali redutelje i glumce".

foto: Profimedia

Rekla je da ju je Evans pozvao u svoju kancelariju i izneo zahtev da ona spava sa Vilijamom Boldvinom, izvan seta.

"Imao je vrlo niske kauče iz sedamdesetih, osamdesetih, tako da ja zapravo sedim na podu, a trebalo je da budem na snimanju. A on trči po svojoj kanceraliji sa sunčanim naočarama i objašnjava mi da je spavao sa Avom Gardner i da bi ja trebalo da spavam sa Bilijem Bodvinom jer ako spavam sa njim, Bilijeva gluma biće bolja. I trebalo je da Bili bolje glumi jer bi to bio problem.

foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

I kada bih mogla da spavam sa Bilijem, tada bismo imali hemiju na ekranu, i kada bih samo imala seks sa njim, to bi spaslo film, a pravi problem s filmom bio sam ja jer sam bila tako napeta, a ne kao prava glumica koja bi mogla da ima seks sa njim i vrati stavri na pravi put", opisala je ironično zahtev.

Setila se svog zahteva da glavni glumac bude Zik Hokins što je odbijeno pa je napomenula da ju je frustriralo to što se očekivalo da će prihvatiti Boldvina kao partnera.

"Nisam morala da se je*em sa Majklom Daglasom koji je mogao da dođe na posao, pogodite te oznake, vežba, pojavi se.... Sada odjenom morala sam da imam seks sa ljudima iz industrije", piše Daily mail.

Bili Viliajm se 1995. venčao sa Šinom Filips sa kojom ima troje dece.

Kurir.rs/Blic žena/T.B.

