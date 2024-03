DA LI ZNATE ŠTA ZNAČI POSLATI DEČAKA OD 19 GODINA NA GOLI OTOK? Akademik Dragoslav Mihailović bio je trn u oku komunistima

Prošlo je godinu dana otkad nas je napustio jedan od naših najvećih pisaca, pripovedača i dramaturga Dragoslav Mihailović, u čiju čast je danas u Narodnoj biblioteci "Dušan Matić" u Ćupriji održan prigodan program.

foto: Zorana Jevtić

Za više od šest decenija, koliko je pisao, objavio je dela "Kad su cvetale tikve", "Petrijin venac", "Čizmaši", "Goli otok", "Crveno i plavo", "Gori Morava", "Lov na stenice" i stvorio likove koji su nastavili da žive.

Disident

Rođen je 17. novembra 1930. u Ćupriji, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, a potom i Filozofski fakultet u Beogradu na grupi za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik. Do punoletstva je ostao bez oba roditelja, da bi sa 19 godina bio uhapšen po prijavi Udbe.

foto: Zorana Jevtić

Goli otok je jedva preživeo, ali ostavio je dragoceno svedočanstvo o ostrvu smrti, na koje su odvođeni politički neistomišljenici.

- Prvi dokument protiv mene napisan je u mom dosijeu kada sam imao 18 godina! Da li znate šta znači poslati dečaka od 19 godina na Goli otok? Ja se tad nisam još redovno ni brijao. A uhapsili su me najviše zato što sam se bio pobunio protiv hapšenja dvojice mojih drugova iz razreda. U to vreme bio sam član srednjoškolskog odbora Narodne omladine. I smatrao sam da imam pravo da kažem da udbaši to ne smeju da rade - zapisao je pisac.

Uzor

foto: Dragana Udovičić

Važio je za najvećeg disidenta među književnicima, a njegova dela i predstave po romanima često su bili zabranjivani, a kako se tada pričalo, to je urađeno po nalogu Josipa Broza Tita.

Od 1981. godine bio je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i dobitnik brojnih priznanja. Mihailović bio je uzor mnogim piscima, ali i nobelovcu Peteru Handkeu.

Iza sebe je ostavio suprugu Nenu i dvoje dece - Milicu, koja je glumica, i Branislava, koji se bavi slikarstvom.

Bonus video:

00:32 Sahrana Dragoslava Mihailovića na Novom groblju