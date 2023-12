GODINA TUGE, SUZA I VELIKIH GUBITAKA ZA SRPSKU KULTURU: Ove poznate ličnosti su nas napustile u 2023. godini!

Godina iza nas donela je mnogo tuge i bola. Iako od početka u januaru 2023. ništa nije ukazivalo, da ćemo morati da se oprostimo od velikana, godina na izmaku donela nam je mnogo gubitaka, kako na domaćoj tako i na svetskoj sceni.

Glumci, reditelji, pisci i prijatelji oprostili su se ove godine od velikana srpske kulture. Pojedini su ipak sahranjeni bez govora i lovora. U nastavku vas podsećamo na ljude koji su srspku kulturu ostavili u suzama.

Gordana Kuić

Književnica Gordana Kuić, koju ćemo zauvek pamtiti po njenim delima o sudbini sefardskih Jevreja na Balkanu, preminula je 13. januara, a sahranjena je na Novom groblju u Beogradu.

Povorka sa kovčegom je krenula ka Gordaninom večnoj kući uz pesme "Na te mislim" i "Tiho noći" od Jovana Jovanovića Zmaja. Na sahrani nije bilo sveštenika, a kako su rekli pristuni "to je bila dostojanstvena sahrana".

Po želji književnice, ispraćena je uz pesmu "Bele ruže" koji prvi snimio Predrag Cune Gojković.

Za života je objavila devet romana i dve zbirke priča, a najveću pažnju čitalaca svakako je pridobila "Balkanska trilogijom", koja je sačinjena od dela "Miris kiše na Balkanu", "Cvat lipe na Balkanu" i "Smiraj dana na Balkanu", a koja prati život na prostoru bivše Jugoslavije za vreme Drugog svetskog rata.

Branka Veselinović

Glumica Branka Veselinović, preminula je 8. februara u 105. godini života, a sahranjena je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Poslednjem ispraćaju glumice prisustvovalo je dvadesetak članova rodbine i prijatelja, a od kolega su bile samo glumica Branka Petrić i upravnica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Tamara Vučković Manojlović.

Glumica je sahranjena u potpunoj tišini, bez ikakvog govora.

Branka je ostvarila više od 100 uloga u pozorišnim predstavama i preko 50 rola u televizijskim serijama i filmovima. Od 7. septembra 2022. godine, nakon smrti američke koleginice Marše Hant, postala je i najstarija glumica na svetu, a tu titulu nosila je do samog kraja.

Tanasije Uzunović

Bard srpskog i jugoslovenskog glumišta Tanasije Uzunović, prvak drame Narodnog pozorišta, filmski i televizijski glumac, preminuo je 10. marta u Beogradu.

Glumac je sahranjen na Novom groblju u Beogradu u Aleji zaslužnih građana. Ispraćen opelom uz pratnju crkvenog hora. O glumcu pred njegovom večnom kućom je govorila koleginica Ivana Žigon.

Ispraćaju su prisustvovali Vaja Dujović, Tihomir Stanić, Kalina Kovačević, Hadži Nenad Maričić, Bojan Krivokapić. Od glumca su se prethodno oprostili na komemoraciji u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Na komemoraciji je Tanasije Uzunović ispraćen ovacijama, a sve je svojim govorom rasplakao Siniša Kovačević.

- Nekoliko puta sam govorio u ovakvim situacijama, opraštajući se od prijatelja, i nikada mi nije bilo ovako teško. Taso, brate i prijatelju, hvala ti na svemu, na Zariji Vučiću (uloga iz "Velike drame") i mnogim drugim ulogama. Ako će nečije mesto biti upražnjeno, to će biti tvoje. Moj gospodine Uzunoviću, čovek se sa gospodstvom rađa. Hvala ti za svaku probu i snimajući dan, na koje si dolazio apsolutno spreman.

Hvala na iskrenoj brizi za razvoj mladih kolega, koje oni često nisu ni bili svesni. Drugi su spavali pod tvojim krovovima dok si se ti beskućio. Talenat je uvek sam, osrednjost i mediokriteti traže grupu. Neka ti bog da rajsko naselje, zaslužio si ga. Neka ti zaceli ožiljke na duši koje nosiš, praštaj i spavaj, brate, s mirom - poručio je Kovačević.

Dragoslav Mihailović

Svega dva dana kasnije, 12. marta napustio nas je i akademik Dragoslav Mihailović, koji je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Poslednji pozdrav odali su mu članovi porodice - supruga Nena, sin Branislav, ćerka Milica Mihajlović, snaja Tanja i zet Voja Brajović i unuci.

Među okupljenim prijateljima i poštovaocima njegovog lika i dela našli su se i Branimir Brstina, Svetozar Cvetković, Vladimir Kecmanović, Anita Mančić, Dragan Petrović Pele, Isidora Minić, Dragan Bjelogrlić, Branko Milićević Kockica, bivši ministar kulture Nebojša Bradić i mnogi drugi.

Za više od šest decenija, koliko je pisao, objavio je dela "Kad su cvetale tikve", "Petrijin venac", "Čizmaši", "Goli otok", "Crveno i plavo", "Gori Morava", "Lov na stenice" i mnoga druga, a od 1981. godine bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Srđan Koljević

Scenarista, režiser i profesor Srđan Koljević preminuo je 8. jula, nakon borbe sa dugom i teškom bolesti, a sahranjen je na Novom groblju u Aleji zaslužnih građana u krugu porodice i prijatelja.

Tužnom skupu prisustvovali su i reditelji Gorčin Stojanović, Bojan Vuletić, Jelena Gavrilović, glumac Vladan Dujović, Dragan Bjelogrlić i Anica Dobra. Majka režisera bila je vidno potrešena, a na samom groblju vladao je muk.

David Albahari

Pisac i prevodilac David Albahari, koji je preminuo posle duže bolesti 30. jula, a sahranjen je na Jevrejskom groblju.

Od kolega i prijatelja među prvima je stigla glumica Nada Blam, Svetislav Basara i Dušan Petričić, Srđan Gojković Gile i druge viđenije ličnosti koje su poznavale velikana.

Pisca i prevodioca su ispratili dostojanstveno u džez muziku.

Za zbirku priča "Opis smrti" dobio je Andrićevu nagradu, a za "Mamac" je nagrađen Ninovom nagradom 1996, kao i priznanjem Narodne biblioteke Srbije.

Melita Bihali

Vest o smrti glumice Melite Bihali odjeknula je regionom 25. avgusta. Kako smo saznali, ona je izrazila želju da bude sahranjena u porodičnoj grobnici, daleko od očiju javnosti.

I to se desilo 24. avgusta, a po njenoj želji javnost je obaveštena tek sutradan, nakon obreda.

Penzionerske dane Melita je provodila u svom stanu, gde je živela mirnim i povučenim životom, u slozi s komšijama, a kako je otkrila Kuriru u velikoj ispovesti pet meseci pre smrti, želja joj je bila da njen pepeo bude prosut u more.

U svojoj bogatoj karijeri odigrala je više od 70 uloga na filmu i u dečjem pozorištu "Duško Radović". Ipak, najveću popularnost donela joj je rola služavke Olje u filmu "Maratonci trče počasni krug". Pored toga, Melita je bila i profesorka jezika, balerina, književnica i rediteljka.

Poslednju ulogu ostvarila je u filmu "Da li ste videli ovu ženu?" Matije Gluščevića i Dušana Zorića, koji je prikazan na Filmskim susretima.

Milka Stojanović

Dramski sopran Milka Stojanović, nekadašnja prvakinja Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, preminula je 1. septembra.

Sahranjena je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Ona je ispraćena uz zvuke arije "Casta Diva" i poslednji aplauz.

Sahrani su prisustvovali Oliver Njego, Radmila Bakočević, Svetislav Bule Goncić i Branislav Zemerski.

Dobitnica je najuglednijih priznanja kod nas i u inostranstvu. Časopis “Opera News” iz Njujorka dodelio joj je nagradu ”Golden Voice".

Jagoš Marković

Smrt pozorišnog režisera Jagoša Markovića 22. septembra je domaću i regionalnu javnost pogodila poput groma.

Ovaj umetnik je preminuo u 58. godini, a koliko je bio cenjen govori i to da je na komemoraciji u Narodnom pozorištu stotine ljudi odalo počast uz višeminutni stajaći aplauz i ovacije.

Jagoš Marković ispraćen je na večni počinak u Aleji zaslužnih građana uz zvuke pesme "Šta će biti ko to zna". Prisutni su poslednji pozdrav proslavljenom reditelju uputili gromoglasnim aplauzom, koji je trajao duže od jednog minuta.

Osim Jagoševih kolega i glumaca kojih je bilo zaista mnogo, reklo bi se pa skoro cela srpska glumačka scena, bio je i režiseri Jug Radivojević i Gorčin Stojanović, a viđen je i prestolonasledik Filip Karađorđević, kao i operska pevačica Jadranka Jovanović.

Posmrtni govor održao je glumac Branimir Popović.

Žarko Laušević

Vest o tihom odlazku legendarnog Žarka Lauševića 15. novembra, odjeknuo je regionom. U njegovu čast održana je kremacija, koja je okupila najviđenije ljude iz kulture, a ispraćaj za kremaciju bio je jedan od najgrandioznijih koji je viđen na našoj sceni.

Ispraćaj za kremaciju glumca Žarka Lauševića upriličen je na Novom groblju u Beogradu. Porodica i prijatelji okupili su se kako bi legendarnog umetnika ispratili na večni počinak. Neutešna supruga Anita, u zagrljaju dece, primala je izjave saučešća sat vremena.

Dok se tužni skup opraštao od glumca, salom su odzvanjali stihovi pesama "Jeleni umiru sami", "My Way" i "Zlatni dan". Umetnik je ispraćen na večni počinak bez opela i sveštenika, uz pesmu "Sve što želim u ovom trenutku (Neću plakati)" iz serije "Sivi dom", koja mu je i donela veliku slavu.

Posmrtni govor održao je glumac Nebojša Dugalić, koji je s prisutnima podelio koliko su se Lauševiću divile kolege zbog načina na koji je plenio na sceni.

Žarka Lauševića je na večni počinak ispratio veliki broj prijatelja, kolega i poštovalaca njegovog lika i dela, a prisutni su sat vremena stajali nemo u redu čekajući da mu poslednji put odaju počast. Saučešće su izjavljivali porodici glumca: supruzi Aniti Laušević, sinu Dušanu i ćerkama Asji i Jani.

00:54 Anita teši decu Žarka Lauševića

Od kolege su došli da se oproste i: Vesna Trivalić, Irfan Mensur, Radoš Bajić, Darko Bajić, Nataša Ninković, Miki Manojlović, Andrija Milošević, Dejan Lutkić, Enes Bešlagić, Nela Mihajlović, Sloboda Mićalović, Vojin Ćetković, Nina Janković i mnogi drugi.

Tužni skup, koji je brojao nekoliko stotina ljudi, strpljivo je čekao u redu da se poslednji put oprosti od glumca. On je ispraćen na večni počinak bez opela.

Jelena Čvorović Paunović

Uz taktove pesme "Bela ćao" na beogradskom Novom groblju na večni počinak ispraćena je glumica Jelena Čvorović Paunović.

Poznata posebno po živopisnim ulogama u serijama Siniše Pavića "Porodično blago", "Srećni ljudi" i "Bela lađa", privlačila je simpatije televizijskih gledalaca, ali i kolega i prijatelja koji su došli da se poslednji put pozdrave s njom.

Posebno emotivne bile su dve Jelenine bliske prijateljice, koje su se dirljivim govorima oprostile od svoje drugarice.

Skrhana bolom, iza velikog venca s belim ružama i porukom "Volim te, mama", stajala je jedinica ove dramske umetnice Mina Paunović, iz braka sa suprugom Milanom, i primala saučešće.

Među prvima joj je prišao glumac Milan Caci Mihailović, položivši na kovčeg koleginice buket belih ruža, a za njim su došli i Jug Radivojević, upravnik Beogradskog dramskog pozorišta, čiji je glumica i bila član, spisateljica Mirjana Bobić Mojsilović, glumice Tanja Bošković i Nada Blam s ćerkom, kao i njihove kolege Ivan Zarić, Ivan Tomić i Nenad Gvozdenović.

Jelena, čije je srce zauvek prestalo da kuca 6. decembra u 75. godini, u svojoj bogatoj karijeri ostvarila je 23 uloge na malim ekranima. Bila je prepoznatljiva po svom hrapavom glasu, a upamćena pre svega kao Nina iz "Otpisanih", Zorka iz "Porodičnog blaga", Žaklina iz "Srećnih ljudi" i Tankosava Tasić iz "Bele lađe".

Odlazak poznatih u svetu

Neneadane smrti poznatih iz Holivuda ostavile su ceo svet u neverici, a gotovo je nemoguće nabrojati sve one koji su nas napustili. Ipak, mi vam u nastavku izdvajamo nekoliko odlazaka koji su posebno pogodili svetsku javnost.

Metju Peri

Svetski i domaći mediji ostali su šokirani kada je objavljeno da je iznenada u 54. godini preminuo Metju Peri, poznat po ulozi Čendlera Binga u čuvenoj seriji "Prijatelji".

Glumac je pronađen mrtav 28. oktobra u hidromasažnoj kadi ili džakuziju u svojoj kući u Los Anđelesu, a prvi izveštaji policije pokazuju da smrt nije nastupila nasilnim putem.

Smrt zvezde Prijatelja Metjua Perija proglašena je nesrećom zbog "akutnih efekata ketamina", saopštilo je Odeljenje za sudsku medicinu okruga Los Anđeles.

Portparol iz Los Anđelesa je saopštio da je utvrđeno da je uzrok smrti 54-godišnjeg glumca Metjua Perija nastupila kao akutna posledica ketamina.

- Faktori koji doprinose smrti gospodina Perija uključuju utapanje, bolest koronarnih arterija i efekte buprenorfina (koji se koristi za lečenje poremećaja upotrebe opioida). Način smrti je nesrećan slučaj - navedeno je.

U izveštaju se navodi da je Peri bio na terapiji infuzijom ketamina, a poslednja doza je navodno uzeta nedelju i po pre smrti.

Šinejd O'Konor

Pevačica Šinejd O'Konor preminula je 26. jula u 57. godini, a od nje se u suzama opraštaju obožavaoci širom sveta. U policijskom izveštaju se navodi da je pronađena mrtva u prepodnevnim časovima u svom stanu, a smrt se ne tretira kao sumnjiva i očekuje se izveštaj patologa.

O'Konorova je bila poznata po svom političkom aktivizmu i iskrenosti, kao i po nizu hvaljenih albuma. U svojoj karijeri punoj kontroverzi objavila deset studijskih albuma, a ploča "I Do Not Want What I Haven't Got" donela joj je Gremi nagradu 1991. godine.

Sahranjena je u irskom gradiću Breju, a na večni počinak ispratili su je, pored porodice i prijatelja, i brojni obožavaoci njenog muzičkog stvaralaštva, ali i kolege uz note Boba Marlija i njene vanvremenske pesme.

Angus Klaud

Glumac Angus Klaud, koga je publika zavolela u planetarno popularnoj seriji "Euforija", preminuo je 1. avgusta, u 25. godini.

Zvezda u usponu tri nedelje pre smrti je proslavio 25. rođendan, a nedelju dana pre smrti izgubio je oca, što je ostavilo veliki trag na njega. Nakon sahrane provodio je vreme sa porodicom kako bi lakše podneo gubitak, imajući u vidu da je imao probleme sa mentalnim zdravljem.

Njegova poslednja objava na društvenim mrežama bila je fotografija oca uz opis "Nedostaješ mi".

Skoro dva meseca kasnije, saopšten je i uzrok smrti mladog glumca.

Kako prenosi „People“, Angus je preminuo od akutne intoksikacije, nakon slučajnog predoziranja. Ovo je za pomenuti medij potvrdio mrtvozornik okruga Alameda.

Tina Tarner

Smrt Tine Tarner je rastužila milone širom planete. Ona je preminula 24. maja nakon duže bolesti, prirodnom smrću. Godinama je sa suprugom Ervinom Bahom živela u Švajcarskoj.

Sahranjena je u krugu prijatelja i porodice, bez prisustva medija, po njenoj ličnoj želji.

- Tina Tarner biće sahranjena u Švajcarskoj. Ona nije želela veliku javnu sahranu. Htela je da bude kremirana nakon smrti, očekujem da će to biti veoma privatan događaj. Siguran sam da će se kasnije organizovati memorijalni koncert i odavanje počasti - objavili su tada mediji.

Lisa Meri Prisli

Ćerka popularnog pevača Elvisa Prislija, Lisa Meri Prisli, preminula je 12. januara, u Kaliforniji u 54. godini, a sahranjena je pored svog sina Bendžamina u Memfisu.

Na imanju gde je sahranjena Lisa nalazi se čuvena vila njenog oca Elvisa Prislija Grejslend koja će pripasti njenim ćerkama, bliznakinjama Finli i Harper Vivijen i ćerki Rajli Kio.

Poslednji put, Lisa Mari je viđena na dodeli Zlatnih globusa u utorak uveče, gde su ona i njena majka Prisila gledale Ostina Batlera kako pobeđuje za tumačenje Elivisa Prislija u istoimenom filmu upravo o kralju rokenrola i njenom ocu.

