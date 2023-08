POSLEDNJI POZDRAV VELIKANU: Sahranjen David Albahari, dostojanstveno ispraćen u večnost uz zvuke omiljene muzike

Pisac i prevodilac David Albahari, koji je preminuo posle duže bolesti u 75. godini, biće sahranjen danas na Jevrejskom groblju.

Porodica je u suzama primala saučešće, a na ispraćaju je bilo sedamdesetak ljudi.

foto: Nemanja Nikolić

Od kolega i prijatelja među prvima je stigla glumica Nada Blam, Svetislav Basara i Dušan Petričić, Srđan Gojković Gile i druge viđenije ličnosti koje su poznavale velikana.

Pisca i prevodioca su ispratili dostojanstveno u džez muziku.

Foto: Nemanja Nikolić

Govor na komemoraciji pre pokopa održao je karikaturista Dušan Petričić.

"David i ja znamo se od detinjstva. Životi su nam povezani sličnim uspomenama na ranu mladost, temama kojima smo se bavili u životu i, pre svega, ili između ostalog, toponimima na kojima smo živeli. Naravno, Zemun tu ima dominantno mesto. On je odrastao u donjem Zemunu, a ja u gornjem. Kasnije sam se i ja preselio u komšiluk Karađorđevog trga u donjem Zemunu. Sticajem okolnosti, vođeni sličnim porivima, a bez ikakvog dogovora, ranih devedesetih prošlog veka, našli smo se obojica u Kanadi. On u Kalgariju, ja u Torontu. Relativno redovno smo se dopisivali i viđali. O našem zemunstvu dovoljno govori činjenica da smo svoja pisma potpisivali - on, tzv. Kalgarija, sa Zemunac iz gornjeg Zemuna, a ja iz Toronta, sa Zemunac iz donjeg Zemunu. Kalgari, na domaku Stenovinh planina igrao je ulogu gornjeg, a Toronto, u beskrajnoj ravnici, ulogu donjeg Zemuna. Tako smo svoju privrženost gradu u kome smo odrasli sačuvali dugih dvadeset godina u dalekoj Kanadi.

foto: Nemanja Nikolić

Kao što smo se istovremeno otisnuli u svet, tako smo se istovremeno, opet bez dogovora i vratili u Zemun. Sa idejom da svoje penzionerske dane provodimo u lepim šetnjama i razgovorima po zemunskom keju. Iz tog vremena datira i naša jedina zajednička knjiga "Emaitez koji nestaje", koju je inicirala i zdušno pomogla oko izdavanja Slavka iz Ceptera. Ideju o šetnjama i razgovorima samo smo delimično realizovali, Davidova neočekivana i neprijatna bolest poremetila nam je planove. Povremeno, kada bi njegove trenutne zdravstvene okolnosti to dozvoljavale, viđali smo se u kafiću "Mr. Black", na početku ulice 22. oktobar u Zemunu.

Tako sam imao priliku da u Davidu otkrijem posebnu i dragocenu osobinu neuništivog borca da svoj ustaljeni kreativni ritam sačuva po svaku cenu, od svih izazova kojima ga je neumoljiva bolest izlagala. Srčanost kojom je čuvao svoje pravo da, uprkos bolesti i objektivnim ograničenjima, neometano misli i putuje, učestvuje na književnim večerima i razgovara sa svojom publikom, retko se viđa.

foto: Nemanja Nikolić

Uticaj na nove generacije pisaca koji je David Albahari imao kao književnik i prevodilac na toj literarnoj sceni, dodajem i podatak, a njegovoj hrabrosti i upornosti da ne odustane od posla koji mu život znači ni onda kada bi svi drugi odustali, David je opet otputovao.

Eto nama, druže, nove lokacije na kojoj ćemo se jednom, izvesno je, ponovo sresti. Tu u novom neobičnom prostoru i još neobičnijem ambijentu opet se igrati gornjeg i donjeg Zemuna.

Foto: Nemanja Nikolić

I zato danas, kada se rastajemo, možemo čista srca da kažemo: uvek naš David! Ovdašnja jevrejska zajednica, Savez i sve opštine, duguju mu bezgraničnu zahvalnost za sve što je učinio za nas. I zato neka je blagosloveno sećanje na Davida Albaharija!"

Književnik je rođen 1948. u Peći, a prvu knjigu, zbirku priča "Porodično vreme", objavio je 1973. u izdanju Matice srpske iz Novog Sada. Za zbirku priča "Opis smrti" dobio je Andrićevu nagradu, a za "Mamac" je nagrađen Ninovom nagradom 1996, kao i priznanjem Narodne biblioteke Srbije. Zbirka priča "Svake noći u dugom gradu" dobila je Vitalovu nagradu za knjigu godine. Bio je član SANU, srpskog PEN centra i Srpskog književnog društva.

foto: Boško Karanović

Porodica je odlučila da ispraćaj ne bude samo za najuži krug.

- Za sve vas je umro vaš omiljen pisac, a za nas otac i muž. Moja Beki još nije svesna ko je, zapravo, bio njen tata. On je za nju bio samo njen tata. Praznina koju je ostavio za sobom velika je kao svemir. Ne, još je veća. Hteli smo da ga sahranimo sami, bez prisustva drugih ljudi. Shvatili smo, međutim, da na to nemamo pravo. On je bio javna ličnost, a da se ne lažemo, voleo je publiku. Znamo, takođe, da je svojim postojanjem i pisanjem dodirnuo bezbroj ljudi. Na neke je ostavio duboki trag. Zato objavljujemo datum i mesto sahrane - napisala je njegova supruga Bojana Albahari na Fejsbuku.

