BRAT GRLI SESTRU: Dok u pozadini ide pesma "Jeleni umiru sami", neutešna porodica JEDVA STOJI na nogama (VIDEO)

Ispraćaj za kremaciju Žarka Lauševića upriličen je danas na Novom groblju u Beogradu. Porodica i prijatelji okupili su se kako bi legendarnog glumca ispratili na večni počinak.

Porodica je na Novo groblje došla autom sve do kaperele, a potpom je ušla unutra gde im prijatelji i kolege pokojnog glumca izjavljuju saučešće. Prisutni u kapeli grcaju u suzama dok se čuju pesme, među kojima je i "My Way", "Zlatni dan" i "Jeleni umiru sami", a neutešna porodica stoji sa bolom na licu.

Koliko im je teško i koliko su bliski vidi se i po tome što Lauševićev sin Dušan grli sestru u ovoj teškoj situaciji.

Deca su grcala u suzama od bola, dok ih je supruga Žarka Lauševića, Anita, grlila i tešila.

Među prvima na sahranu stigli su: Marija Vicković, Radoš Bajić, Andrija Milošević, Nedeljko Bajić, Viktor Savić, Olivera Viktorović, Jana Bjelica, Nemanja Bjelica, Miki Manojlović, Nebojša Dugalić, Vesna Trivalić, Irfan Mensur, Milan Marić, Petar Benčina, Vesna Čipčić, Branka Petrić, Siniša Kovačević, Ljiljana Blagojević, Dragan Bjelogrlić, Boda Ninković, Nela Mihajlović, Sloboda Mićalović, Vojin Ćetković, Nataša Ninković, Dejan Lutkić.

Podsetimo, Žarko Laušević preminuo je 15. novembra nakon teške i kraće bolesti. Imao je 63 godine. Žarko Laušević rođen je 19. januara 1960. u Cetinju. Bio je srpski i crnogorski filmski i televizijski glumac. Dobitnik je velikog broja nagrada i važio je za jednog od najtalentovanijih glumaca svoje generacije. Bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta od 1982. do 1994. godine.

