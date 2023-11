LAUŠEVIĆ NIJE JEDINI GLUMAC KOJI ĆE BITI KREMIRAN: Pre njega ovu želju imala je još jedna legenda, a njegovu URNU SU ŠVERCOVALI

Poslednji pozdrav Žarku Lauševiću uputile su juče brojne kolege, prijatelji i poštovaoci njegovog lika i dela na komemoraciji i ispraćaju za kremaciju.

Slavni glumac izrazio je želju da bude kremiran i ispraćen bez velikih govora i ceremonija, baš kao i što je živeo mirno i povučeno. Ipak, veliki broj ljudi okupio se na Novom groblju kako bi mu odali poslednju počast.

Umetnik je ispraćen uz zvukove pesme "Sve što želim u ovom trenutku (Neću plakati)" iz serije "Sivi dom" koja mu je donela veliku popularnost.

Opelo nije služeno na ispraćaju, a uskoro će biti poznato gde će počivati urna glumca.

Mnoge je iznenadila odluka i želja Lauševića da bude kremiran, budući da je to relativno retka pojava među velikim imenima sa naše scene. Ipak, Lauš nije jedini glumac koji je kremiran.

I Bekim Fehmiu je kremiran

Slavni jugoslovenski glumac Bekim Fehmiu, koji je na tragičan način okončao život 2010. godine, kremiran je takođe na Novom groblju u Beogradu.

Veliki umetnik je po sopstvenoj želji ispraćen zvucima Betovenove "Ode radosti", a njegova velika želja bila je da mu pepeo bude rasut rekom Bistricom u Prizrenu.

Porodica je morala da se posluži lukavstvom kako bi ispunila njegovu poslednju želju da pepeo prospu u reku koja protiče kroz Prizren.

- Jedan od najvećih ljudi naših prostora i njegovi ostaci su prošvercani na Kosovu da bi bili prosuti u Bistiricu - ispričao je novinar Veran Matić na promociji njegove autobiografije "Blistavo i strašno".

Šta kaže naš zakon

Važeći Zakon o sahranjivanju i grobljima iz 2005. godine ne predviđa iznošenje urne van groblja. Posmrtne ostatke je moguće sahraniti isključivo na tačno utvrđenim površinama uređenim urbanističkim planom ili odlukom opštine.

Preciznije, urna se može postaviti u Kolumbarijum (zid sa kasetama za smeštaj urni), Rozarijum (posebno uređena zelena površina sa kasetama za smeštaj urni) ili da se pepeo raspe na za to zakonom predviđeno mesto (Vrt sećanja).

Kazna ako se urna iznese

U kaznenim odredbama Zakona o sahranjivanju i grobljima predviđene su novčane kazne za pokopavanje posmrtnih ostataka van groblja koje je u upotrebi, i to od 10.000 do 100.000 dinara za organizacije, odnosno od 1.000 do 50.000 za građane.