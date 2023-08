MISTERIJA SMRTI MELITE BIHALI: Čuvena glumica sahranjena je dan pre nego što je javnost saznala da je preminula, a OVO JE RAZLOG

Vest o smrti glumice Melite Bihali odjeknula je regionom 25. avgusta. Kako saznajemo, dramska umetnica izrazila je želju da bude sahranjena u porodičnoj grobnici, daleko od očiju javnosti.

foto: Zorana Jevtić

I to se desilo 24. avgusta, a po njenoj želji javnost je obaveštena tek sutradan, nakon obreda.

Penzionerske dane Melita je provodila u svom stanu, gde je živela mirnim i povučenim životom, u slozi s komšijama, a kako je otkrila Kuriru u velikoj ispovesti pet meseci pre smrti, želja joj je bila da njen pepeo bude prosut u more.

foto: Privatna Arhiva

- Ne razmišljam o smrti, ničega se ne plašim. Živim svoj život onako kako mogu. Ako mi ostane viška novca, ako zaradim ili mi ostane od penzije, pomažem onome ko nema u komšiluku. Svi me ovde, koliko znam, vole i cene. Ovde ću biti dok sam živa, a kad umrem, moj pepeo neka prospu u more, a može i u reku, dospeće do mora.

Volela bih da me pamte po tome što nikada nikoga nisam uvredila. Mnogo puta sam se svađala zbog nepravde, eto, samo to, kad već moram da kažem. Dolazila sam u sukob s ljudima jer sam bila na strani pravde, i to je jedino što sam u životu grešila - govorila je glumica, čija je večna kuća i dalje misterija za javnost.

foto: Kurir Televizija

U svojoj bogatoj karijeri odigrala je više od 70 uloga na filmu i u dečjem pozorištu "Duško Radović". Ipak, najveću popularnost donela joj je rola služavke Olje u filmu "Maratonci trče počasni krug". Pored toga, Melita je bila i profesorka jezika, balerina, književnica i rediteljka.

Veliku ljubav gajila je prema lutkarstvu, pa je režirala 12 lutkarskih predstava, s kojima je nastupala širom Jugoslavije.

foto: Zorana Jevtić

Poslednju ulogu ostvarila je u filmu "Da li ste videli ovu ženu?" Matije Gluščevića i Dušana Zorića, koji je prikazan na Filmskim susretima.

(Kurir.rs)

