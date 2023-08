UMRLA JE, A ŽIVOTNU ŽELJU NIKAD NIJE OSTVARILA: Melita Bihali je do poslednjeg dana ŽALILA samo za jednim

Melita Bihali, filmska i pozorišna glumica, preminula je u 89. godini u Beogradu, a do kraja života je patila što nije imala dece.

Rođena je 4. aprila 1938. godine kao Melita Jukić u selu Živogošće u blizini Makarske. Posle je sa porodicom živela u Istri, a u Zadru je igrala u pozorištu kao balerina.

Glumu je upisala u Beogradu 1962. godine, a na klasi je bila sa Mirom Pejić Armenulić, Ljerkom Draženović, Dušicom Žegarac, Nedom Spasojević i Dragom Čumićem.

Melita Bihali je u nedavnoj životnoj ispovesti za Kurir otkrila kako je zaradila svoj prvi honorar.

„Gostovali smo svojevremeno na jednom svetskom festivalu u Rimu, igrali smo predstavu u teatru ‘Valev’ usred Rima. Tamo smo igrali ‘Kekeca’ i njima se toliko ta predstava dopala, bili smo otkrovenje, jer niko dotad nije znao za to pozorište lutaka. Možete misliti, u to vreme je italijanska televizija snimila celu našu predstavu na njihovom jeziku, jer smo svi govorili italijanski. I dobili smo takve honorare da sam kupila kompletnu garderobu pre nego što sam došla u Beograd. Svi su se divili mojim toaletama. To je nešto što mi je ostalo u pamćenju“, ispričala je Melita nedavno u životnoj ispovesti za Kurir.

„Zadar mi je postao tesan kada sam završila fakultet. Dva i po meseca sam radila i u školi kao profesor. Zamenjivala sam neku trudnicu. Kad sam došla u taj razred, neki završni srednje tehničke, tamo je bilo, verujte mi, starijih učenika od mene. Moram da priznam, ja sam se tu jako loše snašla. Bilo je momaka sa kojima sam igrala na igrankama, jer smo se znali ovako ne baš intimno, ali Zadar je mali grad. Bilo mi je jako neprijatno i nije mi se dopalo. Mada verujem da bih to dobro uradila, jer sve što je u vezi sa decom, uradila bih dobro. Deca su moja slabost. Nažalost, nemam dece, ali volim svu decu ovoga sveta“, dodala je glumica tada.

Prezime Bihali zadržala je od svog bivšeg supruga Pavla Bihalija, a otkrila je i zbog čega se nakon razvoda nije više udavala.

„Ko se razveo, pa posle ponovo stupio u brak, nije zaslužio ni prvi put da se razvede. Nikada mi nije palo na pamet da se ponovo udam. Bila sam u braku 17 godina. Svoje najlepše godine sam provela kao udata žena. Moj muž je bio izuzetan intelektualac, sin Pavla Bihalija, čuvenog osnivača ‘Nolita’. Bio je načitan i imao je sve moguće lepe osobine, ali je imao i jednu manu. Mnogo je pio, nažalost. Zbog toga i nismo imali dece. Nisam ja prekinula brak. Stalno sam zamišljala da mogu da mu pomognem. Živela sam u iluzijama. Dosadilo mi je više da idem po kafanama i gledam ga kako se ubija. Sedela sam kod kuće kad nisam imala predstavu ili probu. Jednostavno, nisam htela da mu izigravam dvorsku ludu u kafani, a on je našao drugu, koja je htela. Nema tu nikakve filozofije, to je život“, iskreno je govorila glumica.

„Volela sam i posle njega. Nije ljubav samo prema partneru. Ja sam volela umetnost. Napisala sam knjigu, pisala za LUDUS, i tako. 'Malog Princa' sam adaptirala za dečji uzrast, ali sam promenila kraj, imala sam toliko hrabrosti da sam promenila Egziperija. Napisala sam na kraju da nije zmija ugrizla Malog Princa i on je umro, već sam stavila da je shvatio da ne želi da bude sam i pitao je sve da mu budu drugari“, ispričala je Bihali.

Dece nije imala, a kako je istakla, ceo život je zbog toga patila.

„Teško mi je što nemam dece, mislim da je to generalno svakome patnja ko je ostao sam. Pogotovo kada dođete u određene godine kada vam je potrebno da sa nekim komunicirate, popričate… da se izjadate. Ali, ja imam moja dva anđela koja obožavam i sa njima se družim, a to su moje komšije Dušan i Andrija. Oni su uvek tu uz mene kada god mi je nešto potrebno, i beskrajno sam im zahvalna na tome“, ispričala je ona.

