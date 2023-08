OVAKO JE MELITA BIHALI GOVORILA O ULOZI PO KOJOJ JE SVI PAMTE: Mija Aleksić me zaštitio na snimanju, a ovu scenu je Šijan obrisao

Melita Bihali, filmska i pozorišna glumica, preminula je u 89. godini u Beogradu, a vest o njenoj smrti za medije je potvrdio njen kolega i prijatelj Milan Caci Mihailović.

Najupečatljivija uloga u karijeri Melite Bihali bila je uloga u kultnom filmu "Maratonci trče počasni krug", a o toj ulozi je u svojoj životnoj ispovesti za Kurir i sama govorila.

Legendarna glumica je u intervjuu za Kurir otkrila da su joj celog života postavljali pitanje: "Je l' ti umro Pantelija?!", bez obzira koje uloge je igrala posle Olje.

- Mic po mic, prihvatala sam ono što sam mogla, jer nisam htela svoju prvu ljubav da ostavim, a to je bilo pozorište. Nije mi žao, jer smatram da nema velikih i malih uloga, već velikih i malih glumaca. O "Maratoncima" sam već hiljadu puta pričala. Trebalo je tu da budem potpuno gola, ali me je zaštitio Mija Aleksić. Bila je jedna scena koju je Šijan izbrisao na kraju. Olja je bila za sve u toj kući, pa čak i za seks. Topalovići su se menjali i u njenom krevetu. Ulazi u toj sceni Bata Stojković i kaže: "Pa, tata, moj red je večeras!", i Mija ga otera - rekla je ona, te dodala:

- E sad, tu je pokojni Božidar Bota Nikolić, koji je bio direktor fotografije, tražio da ja gola otrčim u jedan ćošak, i ja to nisam htela jer to nije bilo dogovoreno. Nije bilo ni ono u kadi dogovoreno s cepanjem moje haljine, ali je sve ispalo spontano. Nisam se bunila, jer je bilo u svrhu filma i vrlo atraktivno, a ovo nisam htela. Oni su insistirali, najviše pokojni Nikolić. Mija je tada rekao: "Stanite, molim vas! Ako se niste dogovorili, nemojte koleginicu da maltretirate!" Tako sam ja otrčala u to ćoše uvijena u čaršaf, a ne gola. Na kraju je to isečeno. Šijan mi je rekao da je to bio malo prizemniji humor i izvinio mi se. Žao mi je, jer je to više govorilo o karakteru te uloge. I tako je ostalo upečatljivo. Pored toliko rada što sam radila, ljudi me najviše po tome znaju - rekla je glumica, koja je bila i na premijeri restaurirane verzije "Maratonaca".

- Bila sam u Kinoteci na premijeri restaurirane verzije filma i gledala sam kao prvi put. Ponovo bih prihvatila istu ulogu. Nemam ništa protiv golotinje ako to ima svoju svrhu - rekla je.

Tokom duge i bogate karijere ostvarila mnoštvo uloga kako na filmskom platnu, tako i u svom pozorištu „Duško Radović“.

Rođena je 4. aprila 1935. godine u porodici Jukić u selu Živogošće, blizu Makarske. Živela je u Istri, a u Zadru je igrala u pozorištu kao balerina. Godine 1962. upisala je glumačku akademiju u Beogradu, zajedno sa Ljerkom Draženović, Mirom Pejić Armenulić, Dušicom Žegarac, Dragom Čumićem i Nedom Spasojević.

Četrdeset godina je provela u dečjem pozorištu „Radović“.

Prezime Bihali je zadržala od svog bivšeg muža Ivana, koji je bio sin književnika, osnivača Nolita Pavla Bihalija.

