"ONA JE ČISTA AMATERKA" Glumica koju Srbija obožava iznela svoj stav o Kejt Midlton nakon NEVIĐENE HISTERIJE oko fotošop slike

Čuvena glumica prokomentarisala je fotošop skandal Kejt Midlton koji je u žiži svetske javnosti nekoliko dana, od praznika Dan majki kada je njena sporna slika sa decom ugledala svetlo dana. Nova PR katastrofa komentariše se širom sveta, a koliko ljudi će se složiti sa ovom holivudskom zvezdom?

Glumica Vupi Goldberg rekla je juče u emisiji "The view" šta misli o tome što je Kejt Midlton, kako je sama princeza priznala, fotošopirala sliku koja je zatim objavljena na zvaničnom instagram profilu nje i njenog supruga princa Vilijama.

foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

“Žao mi je, poznajem jako malo ljudi koji ne sređuju svoje slike. Mislim, sve što trebate da uradite jeste da pređete prstom", rekla je Vupi Goldberg i dodala da ko zna kako ljudi izgledaju mimo tih slika.

foto: Printscreen/ Youtube

Sara Hejns koja vodi pomenutu emisiju sa glumicom rekla je da postoji razlika između filtera i fotošopa. "Ona radi istu stvar, istu stvar", poručila je Vupi i dodala: "Znate šta moram da vam kažem, ona je možda buduća kraljica, ona je još fotografkinja amaterka. Oni to rade".

Sarkastično je pitala ostale u studiju: "Sigurna sam da niko među vama nije nikada fotošopirao svoje slike".

foto: Prince of Wales/Kensington Palac / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ana Navaro se nadovezala: "Slušajte, da je fotošopiranje slika zločin, porodica Kardašijan, moja najbolja prijateljica i ja bili bismo u zatvoru do kraja života". Vupi je nakon toga istakla: "Nisam li ja upravo rekao da je to nešto što svi rade? Nisam li upravo rekla to?".

Alisa Fara Grifin napomenula je da bi Kejt trebalo da objavi selfi kako bi razuverila teoretirače zavere. "Ona ne treba to da radi", izričita je Vupi koju čudi zbog čega su ljudi toliko uznemireni zbog sporne slike.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Kejt Midlton izvinila se zbog fotošop propusta. Podsetimo, princeza od Velsa operisana je 16. januara u Londonu, očekuje se da će nakon uksrsa vratiti dužnostima, što će zavisiti od saveta lekara. Možda ovoika pometnja oko toga šta se dešava sa njom ubrza njen povratak.

