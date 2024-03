"MUČILI SMO SE S NOVIM PESMAMA, U JEDNOM TRENUTKU JE MILE KEKIN REKAO..." Stare hitove Hladnog piva izvode Savršeni marginalci

Savršeni marginalci su stari bend, ali s novim imenom, koji će otpevati dobro poznate hitove Hladnog piva sa prva tri albuma - novosadskoj publici u četvrtak, a beogradskoj u petak.

foto: Roberto Pavić, Promo

Zokija, Subu i Šokija ne treba posebno predstavljati, jer su se još devedesetih etablirali kao predvodnici panka na našoj sceni, a njima će se, umesto Mileta Kekina, na bini pridružiti novi vokal Hrvoje Krmpotić Krmpa. Repertoar je poznat, a kako su nastali Marginalci, zbog čega je došlo do razlaza članova Hladnog piva i u kakvim su odnosima danas, za Kurir govori gitarista Zoran Subošić.

Šta publiku očekuje na koncertu u Fabrici i Domu omladine?

- Nalet energije i neke davno zaboravljene pesme, kao i one koje godinama nisu svirane uživo.

foto: Roberto Pavić, Promo

Koliko se po vašem osećaju razlikuju nastupi u Hrvatskoj i, na primer, u Srbiji? Šta je specifično kod vaših fanova ovde?

- Zaista je teško razdvojiti publiku, pogotovo što se masu puta dogodi da fanovi iz Srbije dođu na koncerte u Hrvatskoj i obratno. Možda je u Srbiji malo frenetičnije (mahnito, ludo od oduševljenja, prim. aut.), verovatno zato što u Srbiji sviramo nešto ređe nego u Hrvatskoj.

Na repertoaru su dobri stari hitovi sa prva tri albuma Hladnog piva, koji važe za vanvremenske. Da li ste na početku mislili da ćete napraviti ovakav uspeh?

Hladno pivo foto: Dragan Kadić

- Dosta je tu pomešanih osećanja. Devedesete su bile dosta sumorne godine, muzika nam je bila izlaz i pružala nam je osećaj da ipak postoje ljudi koji su progresivni i misle na boljitak. Nismo razmišljali o ovakvom uspehu, nadali smo se da smo dovoljno dobri i da ćemo moći da imamo koncerte i svirati kao pravi bend. Bili smo uporni ko konji i nekakav rezultat se pojavi (smeh).

Šta se zapravo desilo s bendom Hladno pivo? Koji trenutak je bio prelomni za razlaz?

- Dosta smo se mučili s novim pesmama, u jednom trenutku je Mile rekao da bi napustio bend, i to je bilo to. Hladno pivo smo nas četvorica i bez obzira na to što smo i Suba i ja, uz Mileta, osnivači benda, a Šoki punopravni član 30 godina, nekako bi mi bilo mučno svirati pod tim imenom. U stvari, nema šanse da koristim to ime kao ime benda.

Hladno pivo foto: Ivan Miladinović

Ipak, Savršeni marginalci postojali su i za vreme Hladnog piva.

- To je, u stvari, bila ideja o viralnom, nepostojećem bendu koji svira samo prva tri albuma Hladnog piva. Pre jednog koncerta u Beogradu, otvorio sam Fejsbuk profil, napravio mejl adresu i pustio bend koji ne postoji na scenu. Kada je Mile napustio Pivo, mi nismo imali neki plan, a krenuti od nule, nije opcija jer smo trideset i šest godina na sceni, pa smo aktivirali Savršene marginalce, koji su sada pravi bend sa četiri iskusna muzičara. Ako čekaš pravo vreme za bilo šta, nikad nećeš ništa napraviti, treba raditi i svirati, a to je ono što nam najbolje ide.

U današnje vreme razlazi retko kad prolaze bez burnih reakcija.

Hladno pivo foto: Pr

- Naš razlaz je prošao dosta mirno, ne mislim da bi trebalo praviti pompu i kukati nad time. Uvek ima trzavica, ali ako su ljudi realni i normalni, sve se može rešiti.

Zbog čega ste se odlučili za ime Savršeni marginalci?

- Zemljotres u Zagrebu i na Baniji, tri sam meseca živeo na selu kod prijatelja sa svojom ženom, nismo svirali devet meseci nakon razlaza Hladnog piva, zatvor u Zambiji (uhapšen je 2022. godine i optužen za trgovinu ljudima; tužba je odbačena, prim. aut.)... Ima li savršenije margine?

Može li se pobeći?

foto: Roberto Pavić, Promo

- Život u državama Balkana koje su birokratski i autokratski mastodonti nas sve stavlja na marginu.

Tenzije između Srbije i Hrvatske i dalje traju. Ko danas može da pomiri Srbe i Hrvate? Neki političari ili možda sportisti, glumci, muzičari poput vas?

- Hmm... Normalni ljudi normalno funkcionišu bez obzira na to ko su i odakle su. Na svim nivoima, nevezano od zanimanja, možeš naći ljude koji idu napred. Čini mi se da sa sportske i kulturne, odnosno umetničke strane sve funkcioniše, a to je jako važno.

Kako se živi u Hrvatskoj danas? Kako je u Evropskoj uniji?

foto: Roberto Pavić, Promo

- Nije sjajno, to su birokratski aparati gde običan narod nije na prvom mestu, sve je veći razdor između imanja i siromaštva. Treba plivati u svemu tome i obrazovati se, pomoći kome možeš kada treba pomoć, biti različit među jednakima i prihvatati to.