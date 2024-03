DVE ČARLSOVE POTRESNE REČENICE I DALJE ODJEKUJU: Kralj je samo jednom OČAJNIČKI pokušao da pomiri zavađenu braću, ali UZALUDNO

Braća prinčevi Vilijam i Hari imaju izuzetno kompleksan odnos ispunjen problemima i razmiricima. Nisu u kontaktu duže vreme, a iako je mlađi princ tokom prošlomesečne posete Londonu želeo da se vidi sa bratom, to se nije desilo. Kako se pisalo, princ od Velsa ne želi da prihvati brata nazad u porodicu, ali se i isticalo da je fokusiran na brigu o supruzi Kejt Midlton koja je 16. januara imala operaciju abdomena u britanskoj prestonici. Susret Harija i oca trajao je oko 45 minuta, i mišljenja su podeljena - jedni smatraju da je to veliki pomak za porodične odnose, drugi napominju da ima još mnogo nerešenih sukoba. Bilo je i navoda da kralj ne želi da se sada bavi pomirenjem sinova, ali je ranije bila ovakva situacija.

Kralj Čarls je 2021. nakon sahrane svog oca princa Filipa pozvao sinove u Vindzor. Pogledao je njihova crvena lica i rekao im je: "Molim vas, momci. Nemojte da poslednje godine mog života budu tužne“, piše Mirror.

Ne tako davno princ Hari i princ Vilijam bili su prava braća.

„Bila je to veoma srećna zajednica, veoma srećna porodica“, izjavio je nedavno bivši kraljevski telohranitelj Ken Varf koji je radio za kraljevsku porodicu od 1986. do 1993. godine.

Sukobi su makar kako je javnost mogla da vidi, počela nakon što se Hari oženio Megan Markl 2018. u Vindzoru. Dve godine kasnije usledio je Megzit kako se nazivala odluka vojvotkinje i vojvode od Saseksa da odustanu od dužnosti na dvoru. Govoreći o Vilijamovom i Harijevom detinjstvu Varf je napomenuo da je „Hari uvek bio šaljivdžija, pravi zabavljač“.

Dodao je: „Pretpostavljam da bi bilo sasvim uobičajeno da najstariji Vilijam bude pomalo nervozan ili da zavidi Hariju jer je on bio veoma popularan".

Nerešni sukobi

Hari je nakon selidbe u Ameriku više puta javno iznosio porodične tajne i negativno pričao o dvoru. Tačno je da bi često nakon tih izjava pričao da nije mislio baš tako, što je stvaralo još veću konfuziju, ali i kritike.

Megan I Hari optužuju da komercijalizuju odnose sa dvor svoj status što im je kraljica Elizabeta II rekla da nikako ne rade. To je uticalo i na pad popualrnosti princa u Britaniji ali i šire. Poručio je ranije ove godine da bi želeo da obavlja dužnosti u ime kralja ako Čarls to bude tražio. Izvori ističu da Vilijam ne prihvata tu ponudu.

Vilijam će danas kao i njegov brat Hari prisustvovati ceremoniji uručenja Diana Legacy nagrada u Muzeju nauke u Londonu, gde će održati govoro povodom 25 godina ove ustanove. Hari će se preko video poziva pridružiti dobtnicima - ima ih 20, a najavljuje se da će se to desiti nakon što njegov stariji brat napusti događaj.

Distanca je i dalje i te kako prisutna, iako je tačno da ih deli razdaljina jer Hari živi u Kaliforniji. Ipak, kada su porodični odnosi dobri, ništa ne sprečava susrete, zar ne? Ima naznaka da će se mlađi princ pojaviti u maju u Londonu zbog 25. godišnjice Invictus Games čiji je pokrovitelj.

Megan Markl je u jeku drame koja je zadesila Kejt Mildton pokrenula luksuzan brend što je saopštila večeras na Instagramu.

Slučaj Kejt Midlton

Kritike zbog namontirane slike Kejt Midlton i dece Šarlot, Džordža i Luja, objavljene za Dan majki prošle subote, ne gube na intenzitetu. Nekoliko poznatih komentatora koji se bave britanskim dvorom ističu da je princeza od Velsa veoma uznemirena zbog takvih dešavanja, i to nakon što se izvinila jer je uređivala sliku kao fotograf amater. Burna situacija mogla bi da dovede do njenog prilično dramatičnog i ekstremnog poteza.Usled skandala bilo je naznaka i da bi haos mogao da dovede do njenog ranijeg povratka, ali je sada u opticaju i drugačija mogućnost.

Nakon što je bila tako okrutno napadnuta, postoji mogućnost da bi "šokirana" Kejt Midlton mogla da prekine buduće angažmane nakon što se oporavi od operacije. Ako se nastavi bura i haos, zašto bi želela da se predstavi javnosti, i da im udovolji, navodi britanski list.

Ističe se da Kejt Midlton ima pravo da to uradi jer je "gospodarica svog dnevnika (obaveza), a njeno prisustvo na velikom broju događanja isključivo je po njenom nahođenju", šta bi ta odluka značila za dvor?

Kejt Midlton operisana je pre dva meseca u Londonu, zbog problema sa abdomenom, očekuje se da će do Uskrsa vratiti dužnostima.

