"BIRA MOMKE KAO NJENA MAJKA" Ćerku Monike Beluči rastrgli na mrežama ZBOG DEČKA, a potkačili i PRELEPU GLUMICU (FOTO)

Ćerka Monike Beluči i Vensana Kasela pojavila se juče, 13. marta, u Milanu sa dečkom, mladim glumcem.

Uživali su u kupovini, u ležernijim odevnim kombinacijama. Deva Kasel pokazala je da prati trendove, koji njenu majku zanimaju u daleko manjoj meri.

Deva Kasel (19) i Saul Nani (24) nisu ni ovaj put mogli da iznegnu susret sa paparacima. Gluamc je stilom pomalo podsetio na način odevanja Džastina Bibera, najviše zbog oversajz odevnih komada, dok je ćerka Monike Beluči spojila sportsku i elegantnu modu ponevši Burberry mantil. Trend mantila okupiraće ovo proleće, a veoma su popularni modeli u neutralnim bojama.

Za njihovu vezu saznalo se u oktobru prošle godine. Pojavili su se ranije ove godine na reviji kultne modne kuće Dior na Nedelji mode u Parizu.

Saznavši za ovu romansu oni kojima se ne dopada ljubavni izbor ćerke Monike Beluči koja je sada u vezi sa Timom Bartonom i Vensana Kasela komentarisali su da mladi italijanski glumac ne može da parira svojoj devojci po lepoti pa čak i to da poznata naslednica ima isti ukus kao njena slavna majka kada je reč o odabiru muškaraca. "Bira momke kao nekad njena majka", mogao se čuti komentar. Sa druge strani, Nani važi za veoma atraktivnog i lepog momka, a u novoj vezi bukvalno je procvetao.

Ovaj glumac neretko na Instagramu objavljuje slika sa Devom, a šta se zna o njemu? Zet Monike Beluči kako već sada zovu Saula Nanija ima istančan modni ukus što se može videti i na njegovom Instagram profilu.

Ovaj glumac najpoznatiji je po ulozi Kristijana u seriji "Disney Channel Alex & Co", Marka u dramskoj komediji "Under the Riccione Sun" i Alesandra u romantičnoj komediji "Love & Gelato".

Saul je rođen u Bolonji, roditelji su mu lekari, a majka poreklom iz Rusije, ima brata i sestru. Na malim ekranima pojavio se prvi put u reklami, a onda su usledile uloge. Pre šest godina preselio se u Milanu gde je upisao studije marketinga i komunikacije na Universita Cattolica del Sacro Cuore. Ovog momka na Instagarmu prati oko 690.000 ljudi.

