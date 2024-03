"NI IME NE SMEM JAVNO DA JOJ SPOMENEM" Evo zašto Jezdićevu suprugu ne viđamo u javnosti, imaju ČETVORO DECE i venčali se na Kosovu

Nenad Jezdić vodi skladan i miran privatni život, a svoju porodicu nikada nije eksponirao javnosti.

Glumac je dugo prisutan i aktivan na domaćoj javnoj sceni, a tokom njegove dugogodišnje karijere publika je imala prilike da ga gleda i zavoli u brojnim raznolikim ulogama.

foto: Jakov Simović

Ipak, o privatnom životu jednog od najcenjenijih glumaca svoje generacije, malo toga se zna, kako zbog činjenice da retko daje intervjue i pritom brižljivo bira reči, tako i zbog toga što nema profil ni na jednoj društvenoj mreži koje, kako je jednom rekao, smatra "lažnim svetom". Iako zajedničke fotografije nikada nisu dospele u javnost, glumac je već četvrt veka u skladnom braku sa suprugom Sarom, sa kojom je dobio tri ćerke i sina.

Venčali su se 1996. godine u manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, u prisustvu članova porodice i prijatelja, među kojima su bile brojne Nenadove kolege. O braku je govorio samo jednom:

foto: Nebojša Babić

- Kada sam rekao "da", da li u crkvi, pred svedocima, u opštini, sećam se svoje prve pomisli: "Sad daj sve od sebe da ovo tvoje 'da' nikada ne bude ukaljano" - otkrio je jednom prilikom Nenad Jezdić, koji važi za vernog muža i uzornog porodičnog čoveka.

Iako danas živi prilično lagodno, početak bračnog života nije delovao obećavajuće.

- Kada smo supruga i ja prvo dete stvarali, kad smo se venčali i počinjali porodični život, mi smo imali jedan tanjir i jednu viljušku. Ona viljušku, a ja tanjir. Ili obrnuto, svejedno. Poenta je da smo verovali u budućnost. Treba verovati. Ljubav ne možeš da osetiš ako ne veruješ. A bitno je da to osetiš, jer sva zadovoljstva dolaze iz ispunjenosti čoveka ljubavlju za svog bližnjeg i iz one ljubavi koju dobija od svog bližnjeg - ispričao je jednom prilikom Jezdić za "Hello".

foto: Printrscreen Youtube/Zemlja

Glumac je jednom prilikom objasnio da Sara ni po koju cenu ne želi da se eksponira, te da se zbog toga sa njim nikada ne pojavljuje na događajima u prestonici.

- Ona ne voli da je spominjem ni po statusu koji uživa u našoj bračnoj zajednici, a kamoli ime da joj izgovorim. Ona je u ovoj priči ja, a ja sam ona. To je suština bračnog života ― ispričao je glumac.

