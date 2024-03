"NE TRAŽIM IZVINJENJE, VEĆ..." Teya Dorin bivši saradnik koji tvrdi da je "PRECRTAN" razvezao jezik: Evo šta kaže o pevačici

Alen Sesartić, koji tvrdi da je njegovo ime precrtano iz kreativnog tima koji je bio zadužen za Teya Dorin nastup na Pesmi za Evroviziju, iako je idejni tvorac koncepta, za Kurir kaže da ne traži izvinjenje, već zahvalnost. Otkriva i zašto je odlučio da javno iznese svoje tvrdnje.

Kažete da ste idejni autor Teya Dorinog nastupa na Pesmi za Evroviziju. Imate li materijalnih dokaza za svoje tvrdnje ukoliko se desi da neko iz njenog tima to negira?

- Ne bih ja to nazivao dokazima, to mi pregrubo zvuči. Imam materijale koje ima svako ko radi na ozbiljnom projektu. Imama ideju, skice, plan i razradu projekta. Fotografije koje su bile za uspomenu, za selfi, za stori. Svakako uz materijal koji posedujem imam i saradnike koji su bili uz mene ova tri meseca dok su trajale probe za PZE 24. Ali ne trebaju ni meni ni Teya Dori dokazi da smo mi sarađivali, čija je koja ideja. Ne trebaju dokazi nikome ko je s nama bio protekla tri meseca proba i pripreme nastupa jer svi znaju da je to što govorim istina.

Da li je bilo trzavica i neslaganja tokom proba?

- Svaki projekat na kom radim doživljavam profesionalno, kada se dogovorim i krenem da radim poštujem dogovor i cenim umetnika za kog radim, producenta, celu ekipu jer ovaj posao je timski rad. Bez da smo tim nema uspeha. U ovom projektu je sve teklo kako smo se dogovorili, profesionalno, radio sam sve sto smo se dogovorili odgovorno do samoga kraja. Uvek bismo usaglasili sve i krenuli u realizaciju. Verujte da je zato i sve oko pesme "Ramonda" tako dobro i donelo pobedu.

Šta mislite, zašto je vaše ime precrtano sa spiska saradnika Teya Dore? Šta se to desilo u međuvremenu?

- Da znam odgovor na ovo pitanje, sigurno ne bi došlo do ovog svega, pokušao sam da kontaktiram i ujedno čestitao Teya Dori na plasmanu i dao joj podršku, ali nisam dobio do dan-danas nikakav odgovor. Zadnji put s Teya Dorom sam se čuo dan pre 2. polufinalne večeri i pričali smo telefonski. Nakon toga nažalost nisam se s njom čuo. U nekoliko navrata sam joj poslao poruku podrške i čestitao na pobedi. Međutim, do dan-danas nisam dobio nikakav odgovor. Nisam sujetan, ali sam žalostan zbog cele situacije o kojoj sad razgovaramo, umesto da slavimo veliki uspeh i pobedu.

Kako je došlo do saradnje sa našom predstavnicom?

- Krajem novembra sam dobio poziv od njenog producenta Andrijana Kadovića Ajzija. Na prvom sastanku smo se našli Teya Dora, Ajzi i ja i brzo sve dogovorili. Sve je bilo jasno i profesionalno, kad sam im rekao kako zamišljam idejno sve to, oni su mi u potpunosti dali 100 odsto poverenja. U prvoj postavi tima smo bili Teya Dora, Ajzi, Rebi (reditelj spota "Ramonda" i osoba koja je radila vizuale po mojoj ideji za lajv šou) i ja. Međutim, tokom tri meseca stvaranja i rada na projektu se oformila potpuno nova ekipa u svemu tome i od stare ekipe sam ostao ja. Nevezano za sve te promene radio sam svoj posao do kraja, profesionalno, iskreno i odgovorno. Opet ponavljam, da znam razlog zbog čega nisam naveden ni u jednom segmentu stvaranja tog nastupa, sigurno ne bi došlo do ovoga .Prećutno sam nestao bez jasnog razloga i mislim da to nije u redu. Ako je moja ideja ostala i izvedena na sceni, onda je u najmanju ruku pošteno da me za istu potpišu. Pošteno je prema meni i svim mojim kolegama, plesačima i koreografima. Mi nosimo odgovornost za puno toga što nastup čini dobrim, uspešnim, drugačijim i to je naš posao i naše autorsko delo. Kako uvek potpišete fotografa, autora muzike, teksta, aranžmana, jednako tako treba vrednovati i rad koreografa, plesača... svih koji su deo projekta.

Šta sad, hoćete li pravdu potražiti na sudu, očekujete li izvinjenje od pevačice i njenog tima?

- Mislim da nema potrebe za tako nečim. I ako se ja pitam, nije uopšte trebalo da dođe do ovoga, ali zbog svojih daljih angažmana sam morao da kažem kako stvari zaista stoje. Ne tražim izvinjenje, ali mislim da sam zaslužio bar reč "hvala", jer ako daš sebe dušom i telom u projekat, najmanje što saradniku možeš reći je hvala. Uspeli smo i da krenemo dalje, zajedno ili svako ona svoju stranu to je svejedno, sve dok smo ljudi.

Ako izuzmemo ovu situaciju, kako biste opisali saradnju sa Teya Dorom?

- Teya Dora je jedna pomalo mirna, draga i izuzetno talentovana umetnica. Nije od onih izvođača koji vole preterano pokazivanje u javnosti. Ona je baš pravi umetnik, kojoj samo daj da radi i stvara muziku koju publika voli. Prema saradnicima je dobra i mislim da ima divno srce, samo joj treba vremena da te pusti u svoj prostor, a kad to dopusti, onda je uživanje raditi s njom. Ništa i niko nije promenio moje mišljenje niti odnos s njom. Ja verujem kad se sve ovo završi ćemo sesti na jadnu dugu kafu i svemu se smejati i komentarisati njen sjajan nastup na PZE, ali i uspeh na Eurosongu. Ona je svetski muzičar svakim svojim stihom i verujem da je čekaju velike stvari. Želim joj ih od srca.

Šta mislite, čija je krivica što niste potpisani?

- Ne znam. Ne želim da pretpostavljam, upirem prstom u nekoga. Nisam ni mislio da će moja objava izazvati ovakve reakcije jer nisam navikao na to. Ja sam plesač, koreograf, radnik i najsrećniji u dvorani, kao što sam danas ceo dan proveo koreografirajući nastup pevačice Stefany, koja nastupa na Zagrebačkom festivalu. Na to želim da koncentrišem svoju energiju i znanje. Instagram objavu sam napisao za sve one kolege, izvođače, učesnike PZE, a koji su me pitali gde sam, zašto nigde nisam spomenut, šta se dogodilo. Za sve svoje kolege koji stvaraju nastupe, scenske pokrete i koreografije, za svu ljubav i znanje koje ulažemo. Mislim da je najmanje što zaslužujemo potpis ispod svojih ruku dela.

