OTKRIVENO ZAŠTO SUPRUGA KANJEA VESTA "MORA" STALNO DA BUDE GOLA: Sado-mazo oprema je njen sastavni deo, a ovo je RAZLOG

Prelepa Australijanka i supruga Kanjea Vesta, Bjanka Ćensori nije poznata po svojoj skromnoj odeći, od toga da nosi pončoe dok je ispod potpuno gola do rizika od zatvora zbog nošenja providnih hulahopki u Parizu. Ova 29-godišnja arhitektica, koja se udala za 46-godišnjeg repera na privatnoj ceremoniji u decembru 2022., ima sve rizičnije modne izbore, a njeni najbliži tvrde da je to sve posledica Kanjeove kontrole.

Stručnjaci sada tvrde da postoji više u ovom "planu igre" moćnog para, a to je da nadmaši bivšu suprugu Kim Kardašijan tako što će "razbiti internet" provokativnim izdanjima Bjanke Sensori, ali i svojim.

Mark Borkovski, jedan od vodećih stručnjaka za odnose s javnošću u Velikoj Britaniji, rekao je za MailOnline da Kanje Vest koristi Bjanku da kopira strategiju za ličnu reklamu po kojoj je poznata njegova bivša supruga Kim Kardašijan – ali da sve već deluje kao "šou nakaza".

- Korišćenje Bjankinog tela i odeće, za unapređenje njegove slave i bogatstva čini da se mnogi brendovi odalje od njih i da se osećaju neprijatno čak - rekao je on.

"Bjanka je možda srećna"

Ali Borkovski kaže da uprkos navodima o kontrolišućem i prisilnom ponašanju repera, Bjanka Sensori je možda veoma srećna da igra njegovu igru.

- Kanje razume bes i pokušava da razbije internet. Mislim da mnogi ljudi počinju da se osećaju prilično neprijatno, uprkos svemu što je rekao o tome da oseća da može da radi šta god želi sa svojom partnerkom. Ovde se povlači granica između onih koji veruju da je ovo kontrola i onih koji veruju da je ova žena saučesnik i potpuno uključena u ovaj šou nakaza.

Mnogima je šou nakaza, doduše, veoma zanimljiv i jedva čekaju da dođu do novih provokativnih fotografija.

- Mislim da ćemo se svi osvrnuti na ovo ako dođe do raskola do njih dvoje, i bićemo stava da je ovo eksploatorsko ponašanje. Neki od autfita su stvoreni da privuku publicitet.

Kim je kritikovao, a Bjanku oblači još provokativnije

Kanje je podelio niz veoma seksualnih slika svoje supruge, uprkos tome što je kritikovao svoju bivšu Kim Kardašijan jer se "previše seksi oblači" tokom njegove faze kao gospel umetnika. Kada je Kim nosila mini korzet haljinu napravljenu od svilene organze i kristala francuskog dizajnera Tjerija Muglera na Met Gali 2019., Kanje se otvoreno obrušio na stajling svoje supruge.

- Nisam shvatao koliko to utiče na moju dušu i moj duh kao nekoga ko je oženjen i voljen, oca onoga što će biti četvoro dece. Korzet je oblik donjeg veša. Izazovno je. Ali kao, koga to treba da izaziva? Ti si moja supruga i pogađa me kada su slike previše seksi - rekao je tada Kanje svojoj supruzi.

- Možete samo pretpostaviti da je ovo način na koji Kanje drži svoje ime u prvom planu i svima na usnama, kao i poruka njegovoj bivšoj supruzi Kim koja se bavila istim stvarima da bi došla do publiciteta, a koji on podiže na drugi nivo, ali ona je to radila sa mnogo više stila i sjaja. Nije bilo tako direktno - nastavio je Borkovski.

- Ali ne mogu da vidim strategiju ovde. Svojim antisemitskim izjavama i besom toliko se udaljio od brendova da mora postojati granica tamo gde je ne želi.

Par je u poslednje vreme dospeo na naslovne strane zbog svojih bizarnih izleta i stajlinga. Njihov najšokantniji izlet dogodio se kada su primećeni kako uživaju u ljubavnom trenutku u gondoli u Veneciji, dok je Kanje razotkrio golu zadnjicu pred brojknim turistima.

Prošlog meseca je nosila providni pončo bez ičega ispod u muzičkom studiju, i iako je logo preko prednjeg dela kaputa pomogao da se zaštiti njene grudi, bila je primorana da stavi ruku preko prepona kako bi zaštitila svoju intimnu regiju. Čak je snimljena kako ide na sunčanje u malom crnom šortsu koji ima malu rupu vidljivu na prednjoj strani pantalona, koja je dizajnirana da primi seksualne igračke.

