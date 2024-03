ONA JE NAJPLAĆENIJA SRPSKA GLUMICA, OCA NJENOG SINA KRIJE KAO ZMIJA NOGE: Uživa u ljubavi sa Žarkom, ali nije joj uvek bilo LAKO

Milica Milša oduvek je važila za jednu od najlepših glumica sa ovih prostora, a odnedavno je ponela i titulu najplaćenije glumice i to zahvaljujući ulozi Ade Kanački u seriji "Igra sudbine".

- Milica Milša je potpisala ugovor po kome mesečno ima 22 radna dana sa po 12 sati snimanja. Dnevni honorari za poznate glumce u telenovelama iznose od 200 do 450 evra po danu snimanja. S obzirom na to što je Milica glavna glumica, dobila je i najveći honorar! Ona je u poslednje tri godine na setu provela čak 23 meseca, pa je ukupno zaradila 227.000 evra, ispričao je dobro obavešten izvor za Informer dok je glumica sa svojim suprug Žarkom još bila deo ovog projekta.

Milica Milša i njen suprug Žarko Jokanović trenutno rade na novom projektu, seriji "Zakopane tajne", čiji je on i scenarista.

Sa Žarkom uživa u skladnom braku

Već dugi niz godina uživa u skladnom braku sa scenaristom Žarkom Jokanovićem.

Venčali su se krajem avgusta 1999. godine, a na ovaj korak odlučili su se pre nego što su se poljubili. Kada je upoznala scenaristu, Milica je znala da je on čovek za nju.

- Mesec dana, koliko smo se družili, Žarko je bio pravi vitez. Osvajao me je na pamet, šarm, duhovitost, inteligenciju. U svakom trenutku se trudio da pokaže koliko me voli i koliko mu značim. Nije prošlo mnogo vremena, a ja sam uhvatila sebe kako razmišljam o njemu, pričala je Milica o svojoj ljubavi svojevremeno za medije, pa je dodala:

- Bilo mi je jasno da sam na dobrom putu da se zaljubim. Pristala sam da se udam za njega, a da se nismo ni poljubili.

O ocu sina nikad ne govori

Milica retko govori o svom privatnom životu, ali je poznato da ima sina Antonija Isakovića, kojeg je rodila na četvrtoj godini studija, kada je ostala samohrana majka.

- Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života, bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili "prostirka" na koju sam mogla da sručim sav teret. Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca – rekla je Milica 2017. godine u intervjuu za "Story".

