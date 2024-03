ČETIRI SENZACIONALNE TEORIJE O PRINCEZI: Pominje se čak i NERVNI SLOM Kejt Midlton, a u sve umešana britanska kraljevska porodica

U priči o Kejt Midlton mogao bi da se desi veliki preokret nakon povratka princeze od Velsa službenim dužnostima. Najavljuje se da bi to moglo da se dogodi do Uskrsa ili nakon praznika. U međuvremenu, kruži čitava serija teorija zavera na internetu. Izuzetno je veliki broj glasina i nagađanja o supruzi princa od Velsa, i takve spekulacije nije umirio i nedavno objavljen video nje i princa Vilijama (video zabeležen ispred prodavnice u Vindzoru prošle subote). I dalje je aktuelno pitanje šta se dešava sa Kejt.

Emitovana je sinoć emisija "TMZ istražuje: gde je Kejt Midlton", ovaj američki portal objavio je početkom ovog meseca paparaco sliku tvrdeći da su na njoj princeza od Velsa i njena majka Kerol Midlton. Objavio je i pomenuti snimak iz Vindzora, što je učinio i britanski The Sun.

Kakve teorije o Kejt Midlton koja po rečima ovog stručnjaka za dvor teško podnosi glasine, donosi ova emisija'

Slom Kejt Midlton?

U emisiji je gostovao britanski voditelj Pirs Morgan koji je rekao da je moguće da je princeza doživela slom. Istakao je da se Kejt možda suočila sa osećajem da je pritisak (budućeg) položaja kraljice "nepodnošljiv".

foto: James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Mislim da je pritisak na Kejt već duže vreme krajnje nepodnošljiv. Ne bi me šokiralo da je doživela nekakav slom. Sada su imali veliku zdravstvenu krizu i ona pokušava da brine o troje dece, pod budnim okom javnosti. Kada sve to uzmete u obzir, to je mnogo za svaku mladu ženu", poručio je.

Pirs je rekao da je Palata zabrljala stvari objavljivanjem te slike i dodao: "Ljudi koje krivim za ovo su novinarski tim palate. O čemu su razmišljali kada su to prosledili svetskim medijima bez osnovnih provera?".

foto: Prince of Wales/Kensington Palac / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tu sliku povukle su vodeće svetske agencije zbog montaže. "Poslednje što bi trebalo da uradite jeste da objavite sliku koja ima 16-17 izmena za koje mi znamo". Takođe se zapitao zašto je Kejt sama uređivala sliku koja je veoma važna.

"Kraljevska porodica gotova je bez Kejt"

U emisiji je gostovao i bivši batker kraljevske porodice odnosno bivši batler princeze Dajane.

"Želim da prebrode ovu krizu. Želim da pokažu svetu da je u kući Vels sve u redu i želim da idu napred jer su oni naša nada za budućnost. Bez njih, bez Kejt, kraljevska porodica je gotova", poručio je, piše Mirror.

foto: The Telegraph-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Ne verujem da je tako izgledala u tom momentu"

"Nisam ubeđen da je slika same Kejt snimljena nedelju dana ranije", rekao je 58-godišnji voditelj u emisiji "Gde je Kejt Midlton?". Njegov komentar odnosi se na razliku između objavljivanja snimka i pomenute fotografije.

Naglasio je: "Znam nekoga ko ju je video te nedelje i rekao je da ne izgleda nimalo kao na slici. Jednostavno je neko ko je naleteo na nju, ko je poznaje, rekao da izgleda mnogo mršavije nego na fotografiji. Kejt je ionako prilično mršava i opisali su mi da je mršavija nego inače".

foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Kejt na snmku zabeleženom prošle subote u Vindzoru izgleda veoma mršavo odnosno mršavije nego inače, što se i komentariše na društvenim mrežema gde se ističe i razlika između do sada objavljenih slika princeze od Velsa odnosno napominje da se stiče utisak da se ne radi o "istoj ženi".

“Ne verujem da je to tačan odraz onoga kako je ona tačno izgledala u to vreme", istakao je. Izjava Pirsa Morgana kontrira onima koji tvrde da se Kejt nakon operacije 16. januara u Londonu nije pojavljivala u javnosti odnosno od 25. decembra 2023. kada je bila porodicom u Sandrigemu, nakon čega je usledila vest o huruškom zahvatu i serija skandala. Slike koje se porede na društvenim mrežama, pored slike za Dan majki jesu fotografija ispred dvorca u Vindzoru (12. mart) i slika Kejt i njene majke Kerol Midlton, takođe u Vindzoru (četvrti mart). Pominju se i teorije o navodnoj dvojnici, ali ima i onih koji misle drugačije smatrajući da je princeza zaista na tim fotografijama. Ipak, teoretičari su prilično glasniji.

foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Kejt Midlton zadesio je i skandal oko pokušaja razotkrivanja podataka o njenom zdravstvenom stanju u bolnici gde je operisana. Istraga je u toku.

(Kurir.rs / Blic žena / T.B.)

