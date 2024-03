KEJT I ČARLS SE SASTALI DAN PRE NEGO ŠTO JE PRINCEZA REKLA DA IMA RAKA: "Velika su podrška jedno drugom dok se bore sa tumorom"

Kejt Midlton i kralj Čarls bore se sa kancerom. Princeza od Velsa je novosti o svom zdravstvenom stanju saopštila u petak dok je Bakingemska palata početkom ferbuara objavila da monarh ima kancer.

Dva istaknuta člana dvora operisana su u januaru u istoj londonskoj bolnici - sa nekoliko dana razmaka i istog dana su napustili kliniku. Princeza od Velsa otišla je kući u tajnosti dok se britanski vladar pojavio ispred prestižne zdravstvene ustanove.

foto: Printscreen

Čarls se nakon toga više puta pojavio, za razliku od Kejt koju su pritom pratile i razne spekulacije, upravo zbog činjenice da je dugo nije bilo u javnosti, ne računajući slike i snimak iz Vindzora u čiju verodostojnost su mnogi sumnjali. A samo dan pre nego što je svet saznao nove detalje o supruzi princa od Velsa, desio se važan susret koji dodatno dokazuje posebnu vezu u porodici.

Kralj Čarls bio je veoma emotivan nakon što je u četvrtak bio na ručku sa Kejt Midlton. Monarh je tog dana otputovao iz Londona u Vindzor da bi se sreo sa voljenom snajom. Pričali su i o tome kako se monarh bori sa kancerom.

Taj intimni ručak je dodatno učvrstio snažnu vezu Kejt i Čarlsa. Bilo je mnogo tema za razgovor.

- Kralj je sa ručka otišao vrlo emotivan. Jako su bliski i on Ketrin smatra svojom ćerkom. Nema sumnje da postoji mnogo toga što mogu da podele međusobno i što može da koristi oboma kao podrška tokom njihovih bitki sa rakom - ispričali su insajderi.

Kejt i Čarls teše jedno drugo jer se oboje istovremeno bore sa rakom, rekao je jedan dobro pozicionirani izvor za The Telegraph.

foto: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

- Oboje znaju kroz šta onaj drugi prolazi, a što pomaže u ovako teškim trenucima - istakao je insajder i napomenuo:

- Ono što smo videli poslednjih nekoliko nedelja pokazuje da je njihova veza učvršćena zato što oboje prolaze kroz isto iskustvo.

Kejt ima posebnu mesto u Čarlsovom srcu i princeza se često obraća Njegovom Visočanstvu za savete o kraljevskim pitanjima. Dok su bili na lečenju u istoj bolnici, došlo je do susreta o čemu smo takođe pisali.

- On nije očinska figura kao takva, ona ima svog oca kojem je apsolutno posvećena ali moglo bi da se kaže da se kralj prema njoj ponaša kao prema ćerki koju nije imao. Vidite to na njihovim zajedničkim slikama. Taj se odnos najbolje sažima u onim fascinantnim trenucima kada ga ona pozdravlja prvo poljupcem, a potom i naklonom - ispričao je izvor, piše Daily mail.

Drugi izvor je za The Times rekao: "Kralj je uvek imao blizak, topao i jedinstven odnos sa princezom. Ona gaji veliku ljubav i poštovanje prema njemu i njegovom položaju".

foto: Parsons Media / Eyevine / Profimedia

Šta nam donosi Uskrs

Ima naznaka da će se Čarls IIi pojaviti na 31. marta na tradicionalnoj uskršnjoj službi, to bi moglo da bude njegovo prvo javno pojavljivanje nakon što je princeza od Velsa otkrila da ima rak.

Ukoliko mu zdravlje to dozvoli, mogao bi da prisustvuje službi sa suprugom Kamilom. Princeza i princ od Velsa kao i njihov troje dece neće biti na tom okupljanju. Malo je verovatno da će to biti veliki skup ili služba, navodi The Telegraph, jer je kralj pauzirao od većine dužnosti.

Podsetimo, Kejt Midlton nalazi se u ranoj fazi lečenja kancera, nakon što je operisana 16. januara u Londonu. Neće biti reči o vrsti i stadijumu opake bolesti. Do sada nije saopšteno ni sa kojom vrstom raka se kralj bori. Čarls je operisan zbog benignog povećanja prostate, maligna bolest je povezana sa drugim zdravstvenim problemom.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

