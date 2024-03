"TERAO ME DA SE SKINEM I DA SNIMIMO BIZARNU SCENU SA NJEGOVOM ZADNJICOM" Bukti sukob: Glumica kolegu častila POGRDNIM IMENOM

Glumica Rebel Vilson tvrdi da joj je kolega pretio nakon što je otkrila da će o njemu bit reći o njenim memoarima, koji će ugledati svetlo dana drugog apila. Počastila ga je pogrdnim "imenom" i to više puta ponovila. istakla je i da neće odustati od knjge bez obzira na reakcija njegovih advokata i PR službe. Usledio je i njegov komentar.

- Kada sam došla u Holivud, ljudi su govorili: "Ne radimo sa se*onjama. Mislila sam da to zvuči razumno i logično - rekla je Rebel Vilson u videu na instagramu koji je objavila prošle nedelje pa dodala da je sve promenilo nakon sporne saradnje.

foto: Blackbelts / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Odlomak gde govorim o se*onji jeste 23. Taj frajer je ogroman se*onja.

Napomenula je: "Sada mi poemnuti se*onja preti. Angažovao je PR menadžera za krizne situcije i advokate. Pokušava da zaustavi medijske objave o mojoj knjizi, ali knjiga će biti objavljena, a vi ćete saznati istinu".

Glumica je u nedelju otkrila da je u pitanju komičar Saša Baron Koen sa kojim je 2016. glumila u filmu Grimsby. Ona je i ranije pričala o snimanju tog filma pa je istakla da ju je Koen podsticao da se skine i odigra "golišave scene", a nju je na kraju zamenila dvojnica.

Bio je toliko uporan da mu je ona rekla da će zvati zajedničkog agenta i reći da je maltretira. "Svaki dan je govorio: "Samo šetaj gola, biće smešno. Sećaš se u Boratu kad sam napravio onu golu scenu? Bilo je urnebesno".

foto: Mega / The Mega Agency / Profimedia

Otkrila je i da joj je tražio da stavi prst u njegovu zadnjicu u poslednjoj sceni. "Ja sam rekla: "Kako to misliš, Saša? To nije u scenariju". A on je poručio: "Gledaj, samo ću skinuti pantalone, ti samo gurni prst u moju zadnjicu, biće to stvarno smešno".

"Iako cenimo važnost da neko progovori, ove očigledno lažne tvrdnje direktno su u suprotnosti sa detaljnim dokazima, uključujući dokumente iz tog vremena, filmske snimke i iskaze očevidaca prisutnih pre, tokom i nakon produkcije Braće Grimsby", izjavio je portparol glumca, piše CNN.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

Bonus video:

01:15 DA LI ZNATE PRAVO IME EVE RAS? Ovo je jedva stalo u ličnu kartu, a JEDNO OD PREZIMENA JOJ JE VAGNER! Glumica otkrila sve detalje