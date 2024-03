VILIJAM NE SME DA RADI ONO ŠTO JE CELOM SVETU NORMALNO: Ista sudbina čeka i njegovog sina, ovo su NAJSTROŽA KRALJEVSKA PRAVILA

Kraljevske porodice pune su raznih pravila ponašanja, ali i pravila koja bi mogla da spreče povrede i smrti svojih članova porodice.

Ni britanska porodica u tom pogledu nije izuzetak. Imaju niz važnih mera kako bi zaštitili najistaknutije članove. Koliko god se s nekim pravilima ne slagali, moraju da ih se drže i strogo ih poštuju.

Tako, na primer, uvek sa sobom nose svoj alkohol kako ih neko ne bi otrovao. U slučaju da moraju negde na sahranu, u koferu uvek imaju crnu odeću. Princu Vilijamu (41) je dozvoljelo da leti avionom sa svojom decom, prinčevima Džordžom (10) i Luijem (5) i princezom Šarlot (8), ali to bi ubrzo moglo da se promeni.

Bivši pilot kralja Čarlsa (75), Grejem Lori, ispričao je u podkastu "A Right Royal" časopisa Hello! kako postoji pravilo koje Vilijam poštuje od svoje 12. godine, već gotovo 30 godina.

"Zanimljivo, avionom smo prevozili sve četvoro: princa, princezu, prinčeve Vilijama i Harija, sve dok princ Vilijam nije napunio 12 godina. Nakon toga je morao da leti posebnim avionom. Kad je Vilijam napunio 12 godina, on bi leteo u 125 iz Nortolta, a mi bismo leteli u 146 s ostalo troje", ispričao je.

Džordž sad ima 10, pa se veruje kako će za dve godine i on morati da sledi to pravilo i leti odvojeno od oca. Još se nagađa hoće li Džordž putovanje nastaviti sa svojom majkom, bratom i sestrom dok je Vilijam u drugom avionu ili će Džordž morati baš da leti sam. To pravilo se poštuje kako bi se zaštitila linija nasleđivanja. Pravilo se može prekršiti ako monarh izda dozvolu, ali ne preporučuje se da su u avionu dva ili više naslednika trona za slučaj da dođe do nesreće.

Usput, treba napomenuti kako kralj sa sobom uvek ima zalihe krvi, kao i doktora, čak i tokom leta.

