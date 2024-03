ČUVENI PEVAČ SAZNAO DA MU JE BIVŠA RADILA KAO POSLOVNA PRATNJA PA "OSUO PALJBU" PO NJOJ: Sve se trese od brutalnih prozivki (FOTO)

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Reper Fifti Sent (48) tražiće samostalno starateljstvo nad sinom kojeg ima s Dafni Džoj (37) nakon što je ona imenovana kao navodna seksualna radnica u tužbi protiv Paf Dedija (54). "S obzirom na najnoviji razvoj događaja i vesti o umešanosti Dafni Džoj u Didijevu parnicu, Fifti Sent će tražiti samostalno starateljstvo nad svojim sinom", rekao je izvor blizak situaciji za Us Weekly.

Fifti Sent i Džoj bili su u vezi od 2011. do 2012. Prekinuli su ubrzo nakon rođenja sina Sirea (12).

Džoj je imenovana u tužbi za nedolično seksualno ponašanje koju je muzički producent Rodni "Lil Rod" Džons podneo protiv Dedija u februaru. Džons je optužio repera za seksualnu trgovinu žena, imenujući Džoj kao jednu od navodnih seksualnih radnica koje je Dedi zapošljavao.

Nakon što je Fifti Sent to saznao, objavio je na Instagramu fotografiju na kojoj puši cigaru uz opis: "Nisam znao da si seksualna radnica. Ti mala seksualna radnice. Ovo sr*nje je postalo film".

Kako prenosi Page Six, Džoj je bila jedna od seksualnih radnica u navodnom lancu trgovine ljudima. Navodno je među ženama za koje se Paf Dedi hvalio da im plaća "mesečnu stipendiju" za seksualni rad.

