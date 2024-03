ELIZABETA JE POSLEDNJIM POJAVLJIVANJEM NA BALKONU POKAZALA KOLIKO JE VEROVALA ČARLSU: Jednu stvar krila od svih, sad sve isplivalo

Poslednje pojavljivanje kraljice Elizabete II na balkonu Bakingemske palate demonstriralo je koliko je bila posvećena svojoj dužnosti i koliko je blizak bio njen odnos sa sinom.

Kraljica Elizabeta već se tada osećala loše i njeno zdravlje je bilo ozbiljno narušeno, ali nije želela da propusti najvažniji deo proslave njenog platinastog jubileja u ulozi monarhinje.

foto: Parsons Media / Eyevine / Profimedia

''Htela je da je vidimo kao kraljicu. Krila je koliko je loše. No, nakon cele ceremonije još je satima ostala u palati, što me iznenadilo'', rekao je kraljevski insajder Vesli Ker u emisiji ''Secrets of the Royal Palaces''.

Kraljica je izašla na balkon kako bi svedočila spektakularnom letu RAF-ovih formacija 2022. godine, a već idućeg dana propustila je svečanost u St. Paul's katedrali zbog narušenog zdravlja, kao i Epsom Derby i večernju zabavu u Palati.

foto: Jane Barlow/WPA-Pool/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Odlučeno je da se vrati u Vindsor kako bi odmarala, ali prilikom boravka na balkonu niko nije mogao da nasluti da se nalazi u toliko lošem zdravstvenom stanju.

Uz sve je pomno sakriveno čak i njeno korišćenje invalidskih kolica, jer kraljica nije želela da izaziva zabrinutost javnosti.

foto: Profimedia

''Niko nije znao koliko joj je teško. No, tek kada ju je Čarls nazvao, odlučila je da dođe i na balkon. Rekao joj je 'Mama, znaš li da je ovde hiljade ljudi i da je odlična atmosfera? Postoji li šansa da dođeš?' Nije mogla da odbije taj poziv'', rekao je Vesli i dodao:

''Nismo mogli ni da slutimo da je ovo poslednji put da je vidimo na balkonu na kom se pojavljuje od 1920. godine. Mislim da je bila presrećna što je mogla da vidi svoje ljude poslednji put. Nije to činila iz dužnosti, nego zato što je Čarls hteo da joj pokaže koliko je voljena.''

foto: Profimedia

Kraljevski bliski izvori zaključuju kako je upravo činjenica da je uprkos bolu došla na balkon na poziv Čarlsa, najbolji pokazatelj koliko je bila bliska sa sinom i koliko je volela svoj narod.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr/ L. S)

Bonus video:

01:47 ELIZABETA II SPASILA RUSE OD PROPASTI! Stručnjak otkrio kako je pokojna kraljica PROMENILA TOK ISTORIJE I ZAUSTAVILA HITLERA