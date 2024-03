GODINAMA PRAVIMO BEBU, A ON MI JE SAOPŠTIO DA SE ZALJUBIO U DRUGU: Tri dana kasnije sam čula nešto zbog čega ne mogu da spavam

Žena iz Slovenije, koja ima 32 godine, podelila je svoju priču o dugogodišnjoj vezi, prevari i trudnoći na jednom forumu i zamolila je ljude za savet.

„Zdravo. Da li se neko našao u sličnoj situaciji? Trenutno ne verujem nikome od mojih bližnjih. Moj dečko i ja smo zajedno godinama. Nikada nismo imali problem koji bi doveo do raskida. Bilo je svađa, ali smo brzo rešavali stvari. Radili smo na detetu poslednjih godinu dana. Sada mi se poverio da je upoznao ženu. Tri dana nakon toga sam saznala da sam trudna. Ne znam šta da radim. Odlučna sam da imam dete. Situirana sam, imam i solidan posao. Nisam više u cvetu mladosti, ali ne znam šta da radim. Šta će reći članovi moje porodice i poznanici“, napisala je 32-godišnja Slovenka na forumu, a prenosi cosmopolitan.metropolitan.si.

Ista žena kasnije se ponovo javila i napisala: „Još uvek nisam najbolje. Poslednjih dana sve lošije spavam. Još ne znam šta da radim. Jako se brinem. Nemam punu podršku porodice. Ne znam da li ću moći da pređem preko ovoga. Znam da imam dovoljno godina, ali nisam dovoljno samouverena i hrabra. Kaže da želi da zadržimo bebu i da on bude dobar otac. To je tako dvosmisleno. Sada želi da ostane sa mnom, ali u isto vreme ne želi da prekine kontakt sa njom. Uopšte ne razumem. Ne ide mi…Teško da će mi nešto pomoći. Činjenica je da mi pomoć nije ni potrebna. Želim samo da moji bližnji imaju razumevanja i da mi pruže moralnu podršku. Želela sam dete. I još ga želim. Ali, kao što sam pomenula, potičem iz veoma konzervativne porodice. Zato i razmišljam da im ništa ne kažem. Neka vremenom sve ide svojim tokom. Ne želim da me neko ubeđuje u nešto zbog čega bih mogla opet da zažalim.“

Ova uplašena žena je naišla samo na reči podrške. Mnogi su joj pisali da ne treba da je pokolebaju reči poznanika, da su njen život i odluka samo njeni i da je ipak sposobna da sama odgaja dete, pogotovo ako će porodica stati uz nju.

„Napravi lepo spisak imena, čuvaj se i to je to“, „Recite im, kada dete dođe, svi će biti uzbuđeni. U završnoj fazi, otac deteta se takođe može predomisliti i želeće da bude sa vama. Čak i ako ne bude tako, rekli ste da ste situirani i da imate krov nad glavom. Dete će vam dati neverovatnu snagu i sposobnost da nastavite svoj život.“

Treća osoba ju je tešila: „Nisi ti prevarila. Upoznao je nekog drugog. U našem sistemu samohrane majke dobro napreduju. Kako pišeš, zaposlena si i imaš primarnu porodicu kao pomoć. Naravno da se sad plašiš, ali prebrodićeš sve, videćeš. Deluješ baš hrabro. Želim ti zdravu trudnoću i lepu bebu. Beba je blagoslov, a ne problem. Vaš partner je smeće.“

Posle nekog vremena žena se ponovo javila i rekla svima da im se zahvaljuje na rečima ohrabrenja i da ima podršku i kod kuće, ali je naišla na novu prepreku. Naime, njen partner je počeo da je nagovara da abortira.

„Razgovarala sam sa majkom i ona me podržava. Ali moj partner me sada ubeđuje da imam izbor, misli na abortus. Tako sam razočarana. Stidim se sa kim sam bila svih ovih godina. Sve zbog jedne žene koju ne poznaje ni tri meseca. Još uvek ne mogu da shvatim da se ovo dešava. Prošle nedelje je tvrdio da se raduje bebi i da će biti veoma dobar otac. Ali sada je druga priča. Ovom gadu je dobro ispran mozak“, napisala je ona.

Zatim je, mesec dana kasnije, obradovala sve koji su pomno pratili forum i čekali njene "vesti" kratkom porukom: „Konačno se iselio od mene. Bio je pod mojim krovom dobrih mesec dana. Dok nije uspeo da iznajmi stan. Onda mi je pisao i nakon što je otišao. Prestala sam da mu pišem. To je bilo to. Zadržala sam bebu. Čekam drugi pregled.“

