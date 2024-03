"PRISTALA SAM DA BUDEM SA ZAUZETIM, ALI NIKO NE RAZUME ZAŠTO" Kada čujete razlog zbog čega je prihvatila da bude DRUGA, zanemećete

Kada je muškarac u kojeg se zaljubila priznao da je zauzet, bilo je kasno. Brajana Mekejb kaže da je već bila "zaslepljena". Njegovo priznanje je dobila kada je konačno odlučila da ga pita za ženu koja je ga je stalno tagovala na Instagramu. "Njeni profili na društvenim mrežama bili su puni njihovih slika", ističe Brajana u svojoj ispovesti za Business Insider.

Ona dodaje da je muškarac u kojeg se zaljubila zaista izgledao srećno na fotografijama. Tvrdio je da nije, da je veza bila pri kraju i da samo želi da bude sa njom. "To je bila prva crvena zastava koju nisam primetila", kaže Brajana, ističući da dugo nije mogla da shvati kako je moguće da je on tako oštro kondradiktoran.

Njihova romansa počela je na poslu. Zauzeti muškarac postao je njen saradnik i kako kaže, na početku je činio sve da se oseća kao da je centar njegovog sveta. "Sa njim sam mogla satima da razgovaram preko telefona nakon posla. Davao mi je komplimente, govorio da nikada nije osetio takvu povezanost i energiju", kaže Brajana i dodaje da je rekao da je zauzet tri nedelje nakon njihove veze. Uz to je govorio da će je ostaviti i da ne može da se odupre Brajani koja ga mnogo privlači. "Ponašao se kao da nema kontrolu nad neverstvom", objašnjava ona.

Brajana nije mogla da ne primeti da je, kada su imali intimni odnos, provodio manje vremena sa njom. Imali bi odnose u kolima, a sastanaka sve manje. Brajana priznaje da je uvek nalazila opravdanje za njega. Vodila se mišlju da živi jako užurbanim životom, da je na poslu uvek gužva, a kod kuće i ne tako dobra situacija. Prolazili su meseci, a onda je shvatila da je u svom stanu sama, uprkos njegovim obećanjima za budućnost. Bila je iznenađena njegovim ponašanjem posle njihove veze.

"Rekao bi: 'Ja nisam osoba koja vara', kao da to nema veze sa njegovim karakterom. To je bio trik da se oboje osećamo bolje", kaže Brajana i dodaje da joj se sve smučilo i da je rekla da je dosta. "Tek na kraju veze sam shvatila sam da me on 'rezerviše' za kratke rupe u vremenu koje je mogao da odvoji", kaže i dodaje da mu je rekla da prestane da joj šalje poruke i da više neće biti u kontaktu tokom vikenda.

Mekejb je prekinula vezu nekoliko dana nakon što je bez njega proslavila svoj 24. rođendan. Nije je kontaktirao sve do kasnih sati, okrivljujući nedostatak interneta, uprkos tome što je veći deo dana objavljivao storije na Instagramu. "Rekla sam mu: 'Ovo je sve što ćemo ikada biti. Nikada neću biti prva', a on je rekao: 'Tako mi je žao, nikada nisam nameravao da se ovo dogodi'", kaže Brajana i dodaje da je bilo nekoliko neprijatnih situacija kada su na poslu morali da sarađuju nakon razlaza.

"Greška je tražiti ljubav bilo gde i svuda", kaže Mekejb i priznaje da je najveći problem u tome što je imala nisko samopouzdanje. Zbog toga je postala ranjiva i ignorisala je crvene zastavice. Kako kaže, da je više poštovala sebe, nikada ne bi ušla u vezu sa nekim ko je zauzet. "Toliko sam očajnički želela da budem izabrana, da nisam imala postavljenu granicu", kaže Brajana i dodaje da je muškarac u kojeg je zaljubljena kupio novi stan sa devojkom. "Poslao je poruku da mi kaže: 'Razmišljam o tebi, sanjao sam te i ne želim ovo da radim'. Objavio je fotku sa flašom šampanjca. I zaista mi je slomio srce", objašnjava Brajana Mekejb.

