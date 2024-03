SESTRA PRINCEZE DAJANE JE NESUĐENA BRITANSKA KRALJICA: Zamalo da ona bude ČARLSOVA ŽENA, na kraju se udala ZA FARMERA

Kad se princ Čarls oženio Ledi Dajanom Spenser 1981. godine, činilo se da nijedan aspekt bajkovitog venčanja nije ostao neispitan - od mladinog izvanrednog šlepa od 25 metara do uloge koju je igrao njen otac, Erl Spenser, dok je nesigurno hodao niz prolaz.

Ali postojala je još jedna osoba koja je, iako je radije ostala iza kulisa, igrala centralnu ulogu tog dana.

foto: Arthur Edwards / News Licensing / Profimedia

Ne samo da je bila Dajanina najstarija sestra ledi Sara Makorkvodejl, bila je i mladoženjina prijateljica i osoba od poverenja - zapravo bivša devojka i žena koja je, kako je kasnije priznala, glumila Kupidona kad je uopšte spojila Čarlsa i Dajanu.

Kasnije će postati pouzdana saveznica svoje mlađe sestre kada se njen brak okonča, a takođe i podrška prinčevima Vilijamu i Hariju kada je njihova majka umrla pod strašnim okolnostima.

foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Upoznala sam ih", rekla je ledi Sara o Čarlsu i Dajani uoči njihovog venčanja.

"Ja sam Kupidon", inače bog požude, erotske ljubavi, privlačnosti i naklonosti.

No, samo tri godine ranije nagađalo se da će se ledi Sara udati za Čarlsa, kog je upoznala na polo utakmici 1977, u vreme sve većeg interesovanja javnosti koga će prestolonaslednik izabrati za svoju nevestu. Čarls se tada bližio tridesetoj.

foto: Anwar Hussein / PA Images / Profimedia

Ledi Sara naglo je prekinula glasine 1978. nakon skijanja s princem u švajcarskom Klostersu.

"Bio je to predivan odmor, ali nema govora o veridbi. Nema šanse da se udam za njega. Nisam zaljubljena u njega. I ne bih se udala za nekoga koga ne volim, bio on đubretar ili engleski kralj. Da me pita, odbila bih ga. Udala bih se samo iz ljubavi", rekla je tada 22-godišnja Sara novinarima.

Međutim, dok je sopstveno kraljevsko venčanje polivala hladnom vodom, potpirivala je vatru potencijalnog braka između njega i njene sestre.

foto: Anwar Hussein / Avalon / Profimedia

I zaista, Sara je prva upoznala Čarlsa s Dajanom u velelepnoj kući porodice Spenser u Altorpu u Nortemptonširu.

Tokom Dajaninog boravka u Londonu njena veza s Čarlsom je procvetala, a mediji su se jako interesovali za mladu ženu koja bi mogla da postane princeza od Velsa.

U međuvremenu je ledi Sara upoznala Neila Makorkvodela, farmera i bivšeg vojnika Koldstrim garde.

Venčali su se na skromnoj ceremoniji 17. maja 1980. u crkvi Svete Marije u selu Grejt Brington blizu Altorpa u porodičnoj kući.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr/ L. S)

