KAKO SU LJUDI 1923. ZAMIŠLJALI NAŠU SADAŠNJICU: Ovi detalji NAJEŽIĆE VAS DO KOSKE, a jedna stvar je ZASTRAŠUJUĆE TAČNA (FOTO)

Pol Feri, istraživač Univerziteta u Kalgariju, u Kanadi, analizirao je predviđanja za 2023. godinu koja su dali stručnjaci, novinari, ali i obični ljudi, a na osnovu pisanja štampe 1923. O tome je objavio post na Tviteru koji je za kratko vreme postao veoma čitan širom sveta zbog svog sadržaja.

Jer, dok su neke ideje o životu u budućnosti ljudi iz prošlosti nategnute i neverovatne, druge su se pokazale iznenađujuće tačnim.

Kontrola vremena i gradovi u oblacima

Časopis “Science and Invention” iz 1923. objavio je članak u kojem se predviđa da će ljudi 2023. moći da kontrolišu vremenske prilike. Autor je spekulisao o nekoliko mogućih metoda za to, uključujući korišćenje džinovskih ventilatora za pomeranje oblaka i stvaranje kiše.

Jedan članak u novinama Univerziteta u Kalgariju iz 1923. navodi da su naučnici “tačno predvideli napredak u meteorologiji” i da će u budućnosti vremenska prognoza biti još preciznija.

Članak pod naslovom “Nauka sutrašnjice” iz časopisa “Science and Invention” predviđa da će do 2023. ljudi živeti u “novom svetu oblakodera u aero-gradovima“. Prema njemu, ogromni dirižabli ili vazdušni brodovi će prevoziti ljude i proizvode između gradova koji plutaju u oblacima.

Gradovi koji ostanu na zemlji moraće da budu prekriveni kupolama. Tokom ‘20-ih godina prošlog veka verovalo se da će zagađenje vazduha i ekstremni vremenski uslovi onemogućiti ljudima da žive na zemlji. Kao rešenje, neki su predvideli da će džinovske staklene kupole prekriti gradove. Članak u “Čikago Tribjunu” sugerisao je da će “u 2023. problem kiše, hladnoće i vetra biti rešen korišćenjem ogromnih staklenih kupola oko velikih gradova“.

U skladu sa ovom futurističkom verzijom sveta je i predviđanje o teleportaciji koja će biti uobičajan način kretanja. Jedan novinski članak opisuje uređaj koji će moći da skenira telo osobe, da ga dezintegriše, i ponovo stvori na novoj lokaciji.

Lepi ljudi koji žive zdravo i dugo

Godine 1923. neki stručnjaci su predvideli da će očekivani životni vek nastaviti da raste, predviđajući da će ljudi 2023. živeti od 100 do 300 godina, a neki potencijalno i mnogo duže!

U istom maniru su i predviđanja nekih čitalaca da će napredak u zdravstvu dovesti do iskorenjivanja bolesti kao što su rak, tuberkuloza, dečija paraliza, lepra… Do 2023. ljudi će biti zdravi i lepi do te mere da će, kako navodi jedan novinar, “takmičenja u lepoti biti nepotrebna jer će biti gotovo nemoguće izabrati pobednike".

Sa druge strane, jedan antropolog je verovao da će lokne biti omiljena frizura muškaraca u budućnosti, dok esejista Oldus Haksli u svom satiričnom delu “Crome Yellow” tvrdi da će žene brijati glave i zube bojiti u crno.

“Prorokujem da će do kraja ovog veka sve žene nositi pantalone i da će im one biti udobnije od suknji. Takođe će se ošišati na kratko i pocrniti zube. Žene će postati više, mišićavije i ravnijih grudi", pisao je on, a prenosi Istorijski zabavnik.rs.

Do 2023. težak rad će nestati

Jedan optimista, elektroinženjer dr Čarls P. Štajnmic je predvideo budućnost bez teškog rada. Verovao je da će do 2023. napredak tehnologije povećati efikasnost do tačke u kojoj ljudi više neće morati da rade ni dugo ni mnogo. Umesto toga, radiće više za manje vremena što će dovesti do kraćih radnih nedelja i više slobodnog vremena.

U tekstu pod naslovom “Nema teškog rada 2023!" Štajnmic kaže da "dolazi vreme kada neće biti duge gnjavaže na poslu i da ljudi neće raditi više od četiri sata dnevno, zahvaljujući radu uređaja na struju".

Očekivano, ljudi su smatrali da će i tehnologija mnogo napredovati, pre svega ona bežična.

“Radio-telefoni veličine ručnog sata će sve ljude održavati u komunikaciji sa svim krajevima zemlje”, predvideo je jedan novinar, dok je Arčibald Lou, britanski naučnik i pisac pisao da će zahvaljujući “bežičnoj telefoniji, bežičnom prenosu slike, bežičnom prenosu toplote, struje i teksta" i ratovi u budućnosti biti - bežični.

